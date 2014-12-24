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    WhiteVision головное освещение

    12342WHVSM

    Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид

    Philips WhiteVision с эффектом яркого белого ксенона обеспечивают великолепную видимость в ночное время суток. Яркость белого света увеличена на 60%. WhiteVision — безупречное сочетание стиля и безопасности.

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    WhiteVision головное освещение

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    Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид

    Эффект яркого белого ксенонового света

    • Тип лампы: H4
    • В наборе: 2 + 2 шт.
    • 12 В, 60/55 Вт
    • В комплект входят габаритные лампы w5w
    Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

    Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

    Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

    Максимальное удобство для водителей благодаря эффекту яркого белого ксенонового света

    Лампы головного освещения Philips WhiteVision превосходят по характеристикам любые автомобильные лампы с белым светом с голубым оттенком. Это лучший выбор для водителей, которым не нужен компромисс между стилем и безопасностью. Обладая высокой цветовой температурой и стильным белым колпачком, лампы WhiteVision идеально подходят для головного освещения. Запатентованная технология покрытия Philips 3-го поколения впервые обеспечивает по-настоящему белый свет ламп WhiteVision и является шедевром эволюции.

    Разрешено использовать на дорогах общей сети, насыщенный белый свет

    Лампы WhiteVision сертифицированы по стандартам ECE. Это первые лампы с ярким белым светом, разрешенные к использованию на дорогах общей сети. Они гарантируют максимальную видимость без ущерба для безопасности, так как не ослепляют водителей впереди идущих и встречных автомобилей.

    Самый долгий в своем классе срок службы — еще больше удовольствия от поездок

    Лампы головного освещения Philips WhiteVision (модели H1, H3, H4, H7, T4W и W5W) рассчитаны на долгий срок службы. Срок эксплуатации — до 450 часов*, то есть значительно больше, чем у других решений в данном классе. Наилучшее соотношение цены и качества и гораздо меньший цикл по замене ламп. (*Модели H4 и H7 протестированы при стандартном напряжении 13,2 В)

    Чистый и яркий луч белого света

    Лампы головного освещения Philips WhiteVision до 3700 К мгновенно рассеивают темноту ярким лучом чистого белого света. Эффективное освещение для максимального комфорта за рулем.

    Высокая контрастность для улучшения видимости и более безопасного вождения

    Насыщенный белый свет ламп головного освещения с цветовой температурой до 3700 К лучше отражается от дорожной разметки и знаков. Яркий белый свет не позволяет заснуть за рулем и обеспечивает высокую скорость реакции, чтобы управление автомобилем в темное время суток стало более комфортным.

    Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к внешним воздействиям

    Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает неисправности на раннем сроке использования. Лампы Philips из кварцевого стекла, устойчивого к УФ-излучению, выдерживают более высокое давление внутри колбы и обеспечивают более яркий свет и долгий срок службы.

    До 60 % больше видимости для максимальной четкости

    Улучшенная на 60% световая отдача позволяет другим водителям лучше видеть ваш автомобиль и предотвращать потенциально аварийные ситуации.

    Непревзойденный стиль благодаря эффекту белого ксенонового света

    В комплект WhiteVision входят две габаритные лампы w5w, которые имеют точно такую же цветовую температуру, — стильное решение для вашего автомобиля.

    • Особенности изделия

      Ожидаемые преимущества
      Стиль
      Характеристики изделия
      Эффект яркого белого ксенонового света

    • Описание продукта

      Применение
      • Дальний свет
      • Ближний свет
      Цоколь
      P43t-38
      Обозначение
      H4 WhiteVision
      Соответствие нормам ECE
      ДА
      Линейка продукции
      WhiteVision
      Технология
      Галоген
      Тип
      H4

    • Срок службы

      Срок службы
      • 400 часов
      • 450 часов

    • Световые характеристики

      Люмен
      1650 ± 15 %/1000 ± 15 %  лм
      Цветовая температура
      3700 К  K

    • Электрические характеристики

      мощность в ваттах
      60/55  Вт
      напряжение
      12  В

    • Информация для заказа

      Регистрация заказа
      12342WHVSM
      Код для заказа
      34028030

    • Информация об упаковке

      EAN1
      8727900340280
      EAN3
      8727900340297
      Тип упаковки
      SM

    • Информация об упакованном продукте

      Длина
      11.0  см
      Ширина
      4.7  см
      Высота
      12.8  см
      Количество упаковок
      2
      MOQ (для профессионалов)
      5

    • Информация об упаковке

      Длина
      29  см
      Ширина
      12  см
      Высота
      13.6  см
      Вес брутто одного изделия
      660  г

    Badge-D2C

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