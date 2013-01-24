Яркий и эффектный внешний вид

Автомобильные лампы Philips WhiteVision Ultra H4 со специальным покрытием и цветовой температурой 4200 К гарантируют превосходное освещение в любых условиях. Это самые яркие галогенные лампы с белым светом для дорог общей сети в нашем ассортименте. Кроме того, они придают автомобилю стильный внешний вид. Узнать обо всех преимуществах