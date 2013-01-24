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Яркий и эффектный внешний вид
Автомобильные лампы Philips WhiteVision Ultra H4 со специальным покрытием и цветовой температурой 4200 К гарантируют превосходное освещение в любых условиях. Это самые яркие галогенные лампы с белым светом для дорог общей сети в нашем ассортименте. Кроме того, они придают автомобилю стильный внешний вид. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Яркий и эффектный внешний вид
Автомобильные лампы Philips WhiteVision Ultra H4 со специальным покрытием и цветовой температурой 4200 К гарантируют превосходное освещение в любых условиях. Это самые яркие галогенные лампы с белым светом для дорог общей сети в нашем ассортименте. Кроме того, они придают автомобилю стильный внешний вид. Узнать обо всех преимуществах
Яркий и эффектный внешний вид
Автомобильные лампы Philips WhiteVision Ultra H4 со специальным покрытием и цветовой температурой 4200 К гарантируют превосходное освещение в любых условиях. Это самые яркие галогенные лампы с белым светом для дорог общей сети в нашем ассортименте. Кроме того, они придают автомобилю стильный внешний вид. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Яркий и эффектный внешний вид
Автомобильные лампы Philips WhiteVision Ultra H4 со специальным покрытием и цветовой температурой 4200 К гарантируют превосходное освещение в любых условиях. Это самые яркие галогенные лампы с белым светом для дорог общей сети в нашем ассортименте. Кроме того, они придают автомобилю стильный внешний вид. Узнать обо всех преимуществах
Лампы головного освещения Philips WhiteVision Ultra с цветовой температурой до 4200 К и ярким белым светом полностью изменят внешний вид вашего автомобиля. Они идеально подходят для стильного и эффективного освещения дорожного полотна.
Philips WhiteVision Ultra — стильные галогенные лампы головного освещения, близкие по качеству и внешнему виду к светодиодным. Благодаря усовершенствованной формуле покрытия лампы WhiteVision Ultra излучают максимально яркий белый свет, допустимый на дорогах общей сети, и придают стильный вид автомобилю.
Лампы WhiteVision Ultra с ярким белым светом прошли сертификацию по стандарту EЭК (ЕСЕ) для автомобильных ламп. Оцените стильный внешний вид и максимальную эффективность лампы, соответствующей всем требованиям законодательства. Это безопасность без компромиссов: вы получаете великолепную видимость, не ослепляя других участников дорожного движения.
Автомобильные лампы WhiteVision Ultra с новой формулой покрытия и холодным белым светом значительно улучшают видимость в темное время суток и обеспечивают оптимальные условия вождения, снижая нагрузку на зрение. Продуманный дизайн и расширенная функциональность — залог вашего комфорта за рулем и превосходного внешнего вида автомобиля.
Более длинный световой луч и увеличенный на 60 % обзор (по сравнению с минимальным стандартом) позволяют не только вам лучше видеть других участников дорожного движения, но и делают ваш автомобиль более заметным для них, обеспечивая безопасность и предотвращая потенциально аварийные ситуации.
Лампы головного освещения Philips WhiteVision Ultra с оптимизированным, высокоточным расположением нитей накала, наполнением колбы газом под высоким давлением и кварцевым стеклом с качественным покрытием и защитой от УФ-излучения задают новый стандарт для ламп с белым светом, разрешенных к использованию на дорогах общей сети. Кроме того, они придают стильный вид автомобилю и повышают видимость на дороге, обеспечивая максимальный комфорт за рулем.
Для максимальной эффективности рекомендуется одновременно менять обе лампы головного освещения. Новые современные лампы обладают более мощной световой отдачей и усовершенствованными эксплуатационными характеристиками, что гарантирует большую безопасность на дороге. Замена ламп парами имеет множество преимуществ: она требует гораздо меньше усилий и денежных затрат, позволяет предотвратить неисправности ламп, обеспечивает более яркий и сбалансированный луч света, но самое главное — повышает вашу безопасность за рулем.
Высокотехнологичные системы освещения Philips известны во всем мире уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Лампы WhiteVision Ultra подходят для автомобилей крупнейших производителей, таких как Audi, BMW, Ford, GM, Toyota и Volkswagen. Дополнительную информацию см. в руководстве по выбору товара.
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