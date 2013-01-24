Идеальная видимость на дороге при любых условиях

Автомобильные лампы Philips X-tremeVision G-force — одни из самых ярких ламп среди представленных на рынке. Они излучают на 130% больше, а также характеризуются более длинным световым лучом и устойчивостью к вибрациям силой до 10 G. Увеличение обзора, сокращение времени реакции и большая безопасность — все это Philips X-tremeVision G-force. Узнать обо всех преимуществах