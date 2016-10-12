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    Standard Лампа для автомобильных фар

    12361B1

    Безопасность и уверенность на дороге

    Нашим сигнальным лампам отдают предпочтение крупнейшие производители автомобилей. Лучшее в своем классе качество по доступной цене.

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    Standard Лампа для автомобильных фар

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    Безопасность и уверенность на дороге

    Стандартные лампы Philips

    • Тип лампы: H9
    • 12 В, 65 Вт
    • Конкурентоспособное освещение
    • Количество ламп: 1 шт.
    Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

    Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

    Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

    Мы соблюдаем высокие стандарты качества, установленные нормами ECE

    Мы предлагаем лучшие в своем классе продукты и услуги Philips для рынка автомобилестроения и послепродажного обслуживания автомобилей. Наши продукты производятся из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение для автомобилистов. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000).

    Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования

    Как выбрать лампу на 12 В для той или иной задачи? В ассортименте Philips Automotive есть автомобильные лампы на любой случай: лампы для номерных знаков, задние габаритные/стояночные фонари, лампы для перчаточного ящика, лампы для салона, сигнальные лампы, передние габаритные огни.

    В целях безопасности заменяйте лампы обеих фар одновременно

    Для симметричного распределения освещения рекомендуется производить замену ламп парами.

    • Особенности изделия

      Ожидаемые преимущества
      Стандартная лампа
      Характеристики изделия
      Стандартные лампы Philips

    • Описание продукта

      Применение
      • Ближний свет
      • Передняя противотуманная фара
      Цоколь
      PGJ19-5
      Обозначение
      12361B1
      Соответствие нормам ECE
      ДА
      Линейка продукции
      Стандартная лампа
      Технология
      Галоген
      Тип
      H9

    • Электрические характеристики

      мощность в ваттах
      65  Вт
      напряжение
      12  В

    • Информация для заказа

      Регистрация заказа
      12361B1
      Код для заказа
      36308130

    • Информация об упаковке

      EAN1
      8727900363081
      EAN3
      8727900363098
      Тип упаковки
      B1

    • Информация об упакованном продукте

      Вес брутто одного изделия
      34.4  г
      Длина
      9.5  см
      Ширина
      3.6  см
      Высота
      12.9  см
      Вес нетто одного изделия
      22  г
      Количество упаковок
      1
      MOQ (для профессионалов)
      10

    • Информация об упаковке

      Длина
      19  см
      Ширина
      19  см
      Высота
      13  см
      Вес брутто одного изделия
      0.446  кг

    Badge-D2C

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