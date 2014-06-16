12499VPB2
Безопасность и уверенность на дороге
Лампы VisionPlus излучают более яркий свет по сравнению с обычными лампами. VisionPlus — это отличный выбор для водителей, которые серьезно относятся к безопасности. Сочетание высокой производительности и доступной цены приятно удивит даже самых требовательных водителей.Узнать обо всех преимуществах
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Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.
Где использовать лампу на 12 В? Решения Philips Automotive удовлетворят все нужды автомобилистов: дальний свет, ближний свет, передние противотуманные фары, передние и боковые указатели поворота, задние указатели поворота, стоп-сигналы, фонари заднего хода, задние противотуманные фонари, освещение номерного знака, задние габаритные/стояночные фонари, освещение салона.
Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для рынка оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве изделий.
Ваши стоп-сигналы будут заметны издалека благодаря более мощному свету. При скорости 100 км/ч тормозной путь следующего за вами транспортного средства можно сократить на 3 метра.
Особенности изделия
Описание продукта
Срок службы
Световые характеристики
Электрические характеристики
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