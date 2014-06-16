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  • Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге

    VisionPlus Стандартные лампы для салона и сигнальные лампы

    12499VPB2

    Безопасность и уверенность на дороге

    Лампы VisionPlus излучают более яркий свет по сравнению с обычными лампами. VisionPlus — это отличный выбор для водителей, которые серьезно относятся к безопасности. Сочетание высокой производительности и доступной цены приятно удивит даже самых требовательных водителей.

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    VisionPlus Стандартные лампы для салона и сигнальные лампы

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    Безопасность и уверенность на дороге

    Превосходное качество, улучшенная видимость

    • Тип лампы: P21/5W
    • В упаковке: 2
    • 12 В, 21/5 Вт
    Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

    Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

    Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

    Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования

    Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования

    Где использовать лампу на 12 В? Решения Philips Automotive удовлетворят все нужды автомобилистов: дальний свет, ближний свет, передние противотуманные фары, передние и боковые указатели поворота, задние указатели поворота, стоп-сигналы, фонари заднего хода, задние противотуманные фонари, освещение номерного знака, задние габаритные/стояночные фонари, освещение салона.

    Мы соблюдаем высокие стандарты качества, установленные нормами ECE

    Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для рынка оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве изделий.

    Более мощный световой поток

    Ваши стоп-сигналы будут заметны издалека благодаря более мощному свету. При скорости 100 км/ч тормозной путь следующего за вами транспортного средства можно сократить на 3 метра.

    • Особенности изделия

      Ожидаемые преимущества
      Больше света

    • Описание продукта

      Применение
      • Передний указатель поворота
      • Фонарь освещения номерного знака
      • Задний противотуманный фонарь
      • Задний указатель поворота
      • Габаритный фонарь/стояночный фонарь
      • Стоп-сигнал
      • Дневные ходовые огни
      • Задний фонарь
      Цоколь
      BAY15d
      Обозначение
      P21/5W VisionPlus
      Соответствие нормам ECE
      ДА
      Линейка продукции
      VisionPlus
      Технология
      Обычная лампа
      Тип
      P21/5W

    • Срок службы

      Срок службы
      До 2000 ч

    • Световые характеристики

      Люмен
      475  лм

    • Электрические характеристики

      мощность в ваттах
      • 5  Вт
      • 21  Вт
      напряжение
      12  В

    • Информация для заказа

      Регистрация заказа
      12499VPB2
      Код для заказа
      36316630

    • Информация об упаковке

      Тип упаковки
      B2
      EAN1
      8727900363166
      EAN3
      8727900363159

    • Информация об упакованном продукте

      Высота
      12,9  см
      Вес нетто одного изделия
      10  г
      Количество упаковок
      2
      MOQ (для профессионалов)
      20

    • Информация об упаковке

      Ширина
      13,5  см
      Высота
      13,1  см

    Badge-D2C

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