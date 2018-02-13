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  • Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге

    Vision Больше видимости

    12580B1

    Безопасность и уверенность на дороге

    Лучшее соотношение доступной цены и превосходных характеристик освещения. Качественные оригинальные комплектующие обеспечивают безопасность и комфорт

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    Vision Больше видимости

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    Безопасность и уверенность на дороге

    Оригинальные комплектующие

    • Тип лампы: H15
    • 12 В, 55/15 Вт
    • До 30% больше видимости
    • Наилучшее соотношение цена — качество
    • Количество ламп: 1 шт.

    Повышенная надежность и долгий срок службы

    Наши лампы излучают мощный поток света. Мы всегда предлагаем только лучшие и самые эффективные световые решения, ведь мы знаем, что однажды благодаря качеству наших ламп удастся спасти чью-то жизнь.

    Мы соблюдаем высокий стандарт качества, установленный нормами ECE

    Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для первичного рынка и рынка послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве продукции.

    В целях безопасности заменяйте лампы обеих фар одновременно

    Для симметричного распределения освещения рекомендуется производить замену ламп парами.

    Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования

    Где использовать лампу на 12 В? Решения Philips Automotive удовлетворят все нужды автомобилистов: дальний свет, ближний свет, передние противотуманные фары, передние и боковые указатели поворота, задние указатели поворота, стоп-сигналы, фонари заднего хода, задние противотуманные фонари, освещение номерного знака, задние габаритные/стояночные фонари, освещение салона.

    • Особенности изделия

      Ожидаемые преимущества
      Стандартная лампа
      Характеристики изделия
      Стандартные лампы Philips

    • Описание продукта

      Применение
      • Дальний свет
      • DRL
      Цоколь
      PGJ23T-1
      Обозначение
      12580B1
      Соответствие нормам ECE
      ДА
      Линейка продукции
      • Vision
      • Стандартная лампа
      Технология
      Галоген
      Тип
      H15

    • Электрические характеристики

      напряжение
      12  В
      мощность в ваттах
      55/15 Вт

    • Информация для заказа

      Регистрация заказа
      12580B1
      Код для заказа
      20001730

    • Информация об упаковке

      Тип упаковки
      B1
      EAN1
      8719018020017
      EAN3
      8719018020031

    • Информация об упакованном продукте

      Вес брутто одного изделия
      36.3  г
      Длина
      9.5  см
      Ширина
      4.6  см
      Высота
      12.9  см
      Вес нетто одного изделия
      23.3  г
      Количество упаковок
      1
      MOQ (для профессионалов)
      10

    • Информация об упаковке

      Длина
      25.5  см
      Ширина
      19  см
      Высота
      13  см
      Вес брутто одного изделия
      0.7  г

    Badge-D2C

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