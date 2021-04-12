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Vision

Стандартные лампы для салона и сигнальные лампы

12594B2
  • Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге
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    Vision Стандартные лампы для салона и сигнальные лампы

    12594B2

    Безопасность и уверенность на дороге

    Нашим сигнальным лампам отдают предпочтение крупнейшие производители автомобилей. Лучшее в своем классе качество по доступной цене. Узнать обо всех преимуществах

    Vision Стандартные лампы для салона и сигнальные лампы

    Безопасность и уверенность на дороге

    Нашим сигнальным лампам отдают предпочтение крупнейшие производители автомобилей. Лучшее в своем классе качество по доступной цене. Узнать обо всех преимуществах

    Безопасность и уверенность на дороге

    Нашим сигнальным лампам отдают предпочтение крупнейшие производители автомобилей. Лучшее в своем классе качество по доступной цене. Узнать обо всех преимуществах

    Vision Стандартные лампы для салона и сигнальные лампы

    Безопасность и уверенность на дороге

    Нашим сигнальным лампам отдают предпочтение крупнейшие производители автомобилей. Лучшее в своем классе качество по доступной цене. Узнать обо всех преимуществах

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      Безопасность и уверенность на дороге

      Сигнальные лампы Philips

      • Тип лампы: P21W
      • В упаковке: 2
      • 12 В, 21/4 Вт
      Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

      Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

      Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

      Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования

      Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования

      Где использовать лампу на 12 В? Решения Philips Automotive удовлетворят все нужды автомобилистов: дальний свет, ближний свет, передние противотуманные фары, передние и боковые указатели поворота, задние указатели поворота, стоп-сигналы, фонари заднего хода, задние противотуманные фонари, освещение номерного знака, задние габаритные/стояночные фонари, освещение салона.

      Мы соблюдаем высокие стандарты качества, установленные нормами ECE

      Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для рынка оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве изделий.

      Технические характеристики

      • Электрические характеристики

        напряжение
        12  В
        мощность в ваттах
        • 4  Вт
        • 21  Вт

      • Срок службы

        Срок службы
        До 250 ч

      • световые характеристики

        Люмен
        440  лм

      • Информация об упаковке

        EAN3
        8711500471017
        EAN1
        8711500404855
        Тип упаковки
        B2

      • Описание изделия

        Применение
        • Задний противотуманный фонарь
        • Стоп-сигнал
        • Задний фонарь
        Цоколь
        BAZ15d
        Назначение
        P21/4W
        Соответствие нормам ECE
        ДА
        Модельный ряд
        Vision
        Технология
        Обычная лампа
        Тип
        P21/4W

      • Информация об упаковке

        Вес брутто одного изделия
        0,346  кг
        высота
        13  см
        Длина
        15  см
        ширина
        13,5  см

      • Информация об упакованном продукте

        Количество упаковок
        2
        Минимальный заказ (профессиональное применение)
        20
        Вес брутто одного изделия
        17,3  г
        высота
        12,9  см
        Длина
        6,7  см
        Вес нетто одного изделия
        10  г
        ширина
        2,7  см

      • Информация для заказа

        Код для заказа
        40485530

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
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