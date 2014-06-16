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  • Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге

    PremiumVision Moto Лампы головного освещения для мотоциклов

    12636C1

    Безопасность и уверенность на дороге

    Лампы для фар Vision Moto обеспечивают видимость до 30 % выше по сравнению с обычными лампами и позволяют мотоциклистам видеть дальше благодаря превосходным характеристикам светового луча. Повышенная безопасность на дороге с лампами Vision Moto — по доступной цене!

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    PremiumVision Moto Лампы головного освещения для мотоциклов

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    Безопасность и уверенность на дороге

    Видимость до 30 % лучше

    • Тип лампы: HS1
    • В упаковке: 1
    • 12 В, 35/35 Вт
    Лучшее соотношение цены и качества

    Лучшее соотношение цены и качества

    Лампы Philips Vision Moto — выбор для водителей, которым необходимо экономичное и в то же время безопасное решение. Лампы для мотоциклов обеспечивают на 30 % более хорошую видимость на дороге по сравнению с обычными лампами.

    На 30 % более хорошая видимость

    На 30 % более хорошая видимость

    Лампы для фар Philips PremiumVision Moto обеспечивают видимость на дороге на 30 % лучше — это идеальный выбор для мотоциклистов, которым необходимо безопасное и эффективное решение. Высокая светоотдача позволяет быстрее реагировать на препятствия и предупреждает дорожно-транспортные происшествия.

    Лампы для мотоциклов Philips изготовлены из высококачественного кварцевого стекла

    Лампы для мотоциклов Philips изготовлены из высококачественного кварцевого стекла

    Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 ºC и стекло 800 ºC) способны выдержать резкие колебания температуры. Лампы выдерживают высокое внутреннее давление, поэтому такое кварцевое стекло обеспечивает более мощный свет.

    Большинство крупнейших производителей мотоциклов отдают предпочтение продукции Philips.

    Уже в течение 100 лет компания Philips остается в авангарде автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

    Мы соблюдаем стандарты качества, установленные нормами ECE

    Philips Automotive предлагает лучшие в классе продукты и услуги на рынке оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Наши продукты производятся из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождения для автомобилистов. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE.

    • Особенности изделия

      Ожидаемые преимущества
      Больше света
      Характеристики изделия
      До 30% больше видимости

    • Описание продукта

      Применение
      • Дальний свет
      • Ближний свет
      Цоколь
      PX43t
      Обозначение
      HS1 Vision Moto
      Линейка продукции
      PremiumVision Moto
      Технология
      Галоген
      Тип
      HS1

    • Срок службы

      Срок службы
      400 часов

    • Электрические характеристики

      мощность в ваттах
      35/35  Вт
      напряжение
      12  В

    • Информация для заказа

      Регистрация заказа
      12636C1
      Код для заказа
      51250130

    • Информация об упаковке

      Тип упаковки
      Картон
      EAN1
      8711559512501
      EAN3
      8727900370881

    • Информация об упакованном продукте

      Вес брутто одного изделия
      705  г
      Длина
      4.55  см
      Ширина
      4.55  см
      Высота
      7.6  см
      Количество ламп в упаковке/минимальный заказ
      10

    • Информация об упаковке

      Длина
      23.8  см
      Ширина
      9.3  см
      Высота
      7.8  см
      Вес брутто одного изделия
      705  г

    Badge-D2C

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