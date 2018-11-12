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    LongLife EcoVision Более долгий срок службы

    12643LLC1

    Ответственный водитель

    Лампы головного света Philips LongLife EcoVision прослужат вам дольше, чем стандартные лампы. Это делает их идеальным вариантом для водителей, которые хотели бы менять лампы в автомобиле как можно реже.

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    LongLife EcoVision Более долгий срок службы

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    Ответственный водитель

    Срок службы дольше — замен меньше

    • Тип лампы: H18
    • 12 В, 65 Вт
    • Длительный срок службы без замен
    • Износостойкая лампа
    • Количество ламп: 1 шт.

    Отсутствие необходимости в замене до 1100 часов

    Высококачественные материалы и надежная конструкция нитей накаливания продлевает срок службы ламп Philips LongLife EcoVision до 1100 часов. Это означает, что вы будете реже менять лампы и тратить меньше времени на обслуживание. Долговечность делает лампы Philips LongLife EcoVision идеальным решением для автомобилей с повышенным напряжением.

    Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

    Высокотехнологичные системы освещения Philips известны во всем мире уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Лампы LongLife EcoVision подходят для автомобилей крупнейших производителей, таких как Audi, BMW, Ford, GM, Toyota и Volkswagen. Дополнительную информацию см. в руководстве по выбору товара.

    Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла

    Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур, влажности и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла способны выдержать резкие колебания температуры (нить накаливания — 2650 ºC, стекло — 800 ºC). Высокое давление внутри колбы обеспечивает более мощный свет.

    Меняйте сразу обе лампы для автомобильных фар для обеспечения полной безопасности.

    Существует несколько веских причин менять лампы для автомобильных фар попарно. Нить накаливания в старой лампе рвется быстрее, чем в новой. В конце срока службы лампы излучают свет меньшей яркости, что снижает видимость. Менять лампы парами легче и дешевле, чем по одной. Выбор оригинальных комплектующих снижает вероятность брака и ранней поломки благодаря высоким стандартам качества изготовления.

    • Особенности изделия

      Ожидаемые преимущества
      Долгий срок службы
      Характеристики изделия
      Более долгий срок службы

    • Описание продукта

      Применение
      • Дальний свет
      • Ближний свет
      Цоколь
      PY26d-1
      Обозначение
      H18 LongLife EcoVision
      Соответствие нормам ECE
      ДА
      Линейка продукции
      LongLife EcoVision
      Технология
      Галоген
      Тип
      H18

    • Срок службы

      Срок службы
      1100 ч

    • Световые характеристики

      Люмен
      1700 +/-8 %
      Цветовая температура
      Н/Д

    • Электрические характеристики

      мощность в ваттах
      65  Вт
      напряжение
      12  В

    • Информация для заказа

      Регистрация заказа
      12643LLC1
      Код для заказа
      35603830

    • Информация об упаковке

      Тип упаковки
      C1
      EAN1
      8727900356038
      EAN3
      8727900356045

    • Информация об упакованном продукте

      Вес брутто одного изделия
      15.34  г
      Длина
      3.5  см
      Ширина
      3.5  см
      Высота
      6.5  см
      Вес нетто одного изделия
      11  г
      Количество упаковок
      1
      MOQ (для профессионалов)
      10

    • Информация об упаковке

      Длина
      18.5  см
      Ширина
      7.5  см
      Высота
      7  см
      Вес брутто одного изделия
      0.192  кг

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