Обозначайте свои намерения с помощью более ярких сигнальных ламп

Для соблюдения безопасности крайне важно сообщать о ваших маневрах на дороге. Во избежание столкновения другие водители должны знать о ваших намерениях. А когда из-за плохих погодных условий ухудшается видимость, потребность в ярких сигнальных лампах возрастает. Сигнальные лампы Philips X-tremeUltinon LED с цветовой температурой до 6000 К обеспечивают освещение, схожее с ярким дневным светом, и подходят для фонарей заднего хода и габаритных огней. Благодаря моментальному включению однородно направленного потока света во время остановки или поворота у других водителей будет больше времени среагировать на ваши действия.