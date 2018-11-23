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Высокая яркость и превосходный стиль
Для безопасного вождения и современного стиля установите светодиодные лампы Philips X-tremeUltinon LED [~PY21W] для сигналов поворота с ярким янтарным светом. Они характеризуются высокой эффективностью, точностью и отлично выглядят, благодаря чему обеспечивается безопасность и превосходный внешний вид автомобиля. В комплекте есть дополнительное сопротивление для устранения предупреждения о перегоревшей лампе.Узнать обо всех преимуществах
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Для соблюдения безопасности крайне важно сообщать о ваших маневрах на дороге. Во избежание столкновения другие водители должны знать о ваших намерениях. А когда из-за плохих погодных условий ухудшается видимость, потребность в ярких сигнальных лампах возрастает. Сигнальные лампы Philips X-tremeUltinon LED с цветовой температурой до 6000 К обеспечивают освещение, схожее с ярким дневным светом, и подходят для фонарей заднего хода и габаритных огней. Благодаря моментальному включению однородно направленного потока света во время остановки или поворота у других водителей будет больше времени среагировать на ваши действия.
Несомненно, основное назначение наружного освещения — обеспечение видимости. Кроме этого, оно придает автомобилю отличный внешний вид. Хотите обновить стиль, не вкладываясь в приобретение нового транспортного средства? Просто замените свое стандартное наружное освещение на светодиодное. Установите более яркие красные светодиоды в стоп-сигналы, оранжевые — в указатели поворотов, белые — в фонари заднего хода и габаритные огни. Подчеркните характер своего автомобиля со светодиодными сигнальными лампами Philips.
Светодиодные лампы Philips для указателей с ярким оранжевым светом хорошо заметны на дороге. С ними вождение станет намного безопаснее как для вас, так и для окружающих.
Линейка светодиодных решений для наружного освещения Philips характеризуется улучшенным распределением светового потока и точно направленным лучом (будь то фонари заднего хода, стоп-сигналы или указатели поворота). Благодаря широкому углу луча и равномерному рассеиванию света вы будете лучше видеть дорогу, а другим водителям станет проще вас заметить.
Высокотехнологичные системы освещения Philips известны в автомобильной индустрии уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая применимые нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Крупнейшие автопроизводители выбирают лампы Philips, поскольку они уверены в качестве изделий. Светодиодные системы освещения Philips обеспечивают интенсивный яркий свет, точную направленность светового луча и непревзойденный стиль. С ними вождение становится более безопасным, уверенным и комфортным.
Водители, умеющие обращаться с техническим оборудованием, легко справятся с установкой новых светодиодных ламп в совместимые автомобили. Однако мы рекомендуем доверить установку Philips X-tremeUltinon LED специалистам. Обратите внимание, что эти лампы головного освещения имеют широкий диапазон применения, но подходят не для всех автомобилей.
Водителям требуются яркие и стильные автомобильные лампы, однако их постоянная замена утомляет. Главная проблема галогенных ламп головного освещения в том, что чем они ярче, тем короче срок их службы. При одинаковом уровне интенсивности света срок службы светодиодов гораздо больше. Светодиоды Philips X-treme Ultinon LED обладают исключительно долгим сроком службы. Благодаря инновационным технологиям предотвращаются перегрев и повреждения от вибрации, а срок службы таких ламп составляет до 12 лет. Так как за это время большинство людей меняют автомобиль, эти стильные лампы прослужат вам так же долго, как и автомобиль.
Особенности изделия
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Срок службы
Световые характеристики
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