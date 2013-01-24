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Лампы с невероятно долгим сроком службы
Замените обычные автомобильные лампы накаливания долговечными светодиодными лампами Philips Vision LED, и Вам больше не придется задумываться о замене ламп. Надежные светодиодные лампы Vision LED избавят Вас от забот на долгие годы. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Лампы с невероятно долгим сроком службы
Замените обычные автомобильные лампы накаливания долговечными светодиодными лампами Philips Vision LED, и Вам больше не придется задумываться о замене ламп. Надежные светодиодные лампы Vision LED избавят Вас от забот на долгие годы. Узнать обо всех преимуществах
Лампы с невероятно долгим сроком службы
Замените обычные автомобильные лампы накаливания долговечными светодиодными лампами Philips Vision LED, и Вам больше не придется задумываться о замене ламп. Надежные светодиодные лампы Vision LED избавят Вас от забот на долгие годы. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Лампы с невероятно долгим сроком службы
Замените обычные автомобильные лампы накаливания долговечными светодиодными лампами Philips Vision LED, и Вам больше не придется задумываться о замене ламп. Надежные светодиодные лампы Vision LED избавят Вас от забот на долгие годы. Узнать обо всех преимуществах
Инновационная конструкция светодиодов Vision LED обеспечивает непревзойденную прочность и устойчивость к вибрациям на протяжении более 12 лет. Вам больше не придется думать о замене автомобильных ламп.
Мы уверены в качестве светодиодов Philips Vision LED и гарантируем срок службы до 12 лет.
Светодиодные лампы Vision LED прекрасно подойдут для замены обычных ламп накаливания. Как и обычные лампы, они обеспечивают правильное распределение светового потока.
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