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Vision LED

Автомобильная лампа

127916000KB2
  • Лампы с невероятно долгим сроком службы Лампы с невероятно долгим сроком службы Лампы с невероятно долгим сроком службы
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    Vision LED Автомобильная лампа

    127916000KB2

    Лампы с невероятно долгим сроком службы

    Замените обычные автомобильные лампы накаливания долговечными светодиодными лампами Philips Vision LED, и Вам больше не придется задумываться о замене ламп. Надежные светодиодные лампы Vision LED избавят Вас от забот на долгие годы. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Vision LED Автомобильная лампа

    Лампы с невероятно долгим сроком службы

    Замените обычные автомобильные лампы накаливания долговечными светодиодными лампами Philips Vision LED, и Вам больше не придется задумываться о замене ламп. Надежные светодиодные лампы Vision LED избавят Вас от забот на долгие годы. Узнать обо всех преимуществах

    Лампы с невероятно долгим сроком службы

    Замените обычные автомобильные лампы накаливания долговечными светодиодными лампами Philips Vision LED, и Вам больше не придется задумываться о замене ламп. Надежные светодиодные лампы Vision LED избавят Вас от забот на долгие годы. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Vision LED Автомобильная лампа

    Лампы с невероятно долгим сроком службы

    Замените обычные автомобильные лампы накаливания долговечными светодиодными лампами Philips Vision LED, и Вам больше не придется задумываться о замене ламп. Надежные светодиодные лампы Vision LED избавят Вас от забот на долгие годы. Узнать обо всех преимуществах

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      • T10
      • Белый свет, 6000 К
      • Габаритные огни и лампы для салона
      Сверхпрочная конструкция

      Сверхпрочная конструкция

      Инновационная конструкция светодиодов Vision LED обеспечивает непревзойденную прочность и устойчивость к вибрациям на протяжении более 12 лет. Вам больше не придется думать о замене автомобильных ламп.

      Ограниченная гарантия на 12 лет

      Ограниченная гарантия на 12 лет

      Мы уверены в качестве светодиодов Philips Vision LED и гарантируем срок службы до 12 лет.

      Качество освещения соответствует обычным лампам накаливания

      Качество освещения соответствует обычным лампам накаливания

      Светодиодные лампы Vision LED прекрасно подойдут для замены обычных ламп накаливания. Как и обычные лампы, они обеспечивают правильное распределение светового потока.

      Технические характеристики

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Долгий срок службы
        Характеристики изделия
        Срок службы — 12 лет

      • Описание продукта

        Применение
        • Освещение в салоне
        • Освещение для стоянки
        Линейка продукции
        Vision LED
        Технология
        Светодиоды
        Тип
        T10
        Цоколь
        w2.1x9.5d
        Цветовая температура
        Белый свет, 6000 К
        Срок службы
        12 лет
        Люмен
        40  лм
        напряжение
        12  В
        мощность в ваттах
        0,62  Вт

      • Логистические данные

        EAN
        8727900394429
        Код для заказа
        39442930
        Кол-во в упаковке
        x 2
        Артикул
        127916000KB2

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