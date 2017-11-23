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Яркое освещение. Стильное вождение.
Для стильного вождения приобретите яркие сигнальные лампы. LED Philips Vision T10 для салона и габаритных огней с дневным светом до 6000 К обеспечивают высокую яркость для безопасности и создания стильного внешнего вида.Узнать обо всех преимуществах
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Несомненно, основное назначение наружного освещения — обеспечение видимости. Кроме этого, оно придает автомобилю отличный внешний вид. Хотите обновить стиль, не вкладываясь в приобретение нового транспортного средства? Просто замените стандартное наружное освещение на светодиодное. Установите более яркие красные светодиоды в стоп-сигналы, оранжевые — в указатели поворотов, белые — в фонари заднего хода и габаритные огни. Подчеркните характер своего автомобиля со светодиодными сигнальными лампами Philips.
Для соблюдения безопасности крайне важно сообщать о ваших маневрах на дороге. Во избежание столкновения другие водители должны знать о ваших намерениях. Благодаря яркому сигнальному освещению вас лучше видно, и, следовательно, вождение становится более безопасным. Все сигнальные светодиодные лампы Philips Vision (для заднего хода, габаритных огней и стоп-сигналов) гарантируют высокую эффективность работы, и благодаря им у других водителей будет больше времени среагировать на ваши действия.
Водителям требуются яркие и стильные автомобильные лампы, однако их постоянная замена утомляет. Главная проблема стандартных ламп в том, что чем они ярче, тем короче срок их службы. При одинаковом уровне интенсивности света срок службы светодиодов гораздо больше. Светодиоды Philips Vision LED обладают дополнительной устойчивостью к воздействию высоких температур и вибрации и прослужат вам долгие годы — до 8 лет.
Линейка светодиодных решений Philips для наружного освещения характеризуется улучшенным распределением света и точно направленным световым лучом (это относится ко всем лампам: для заднего хода, стоп-сигналов и указателей поворота). Благодаря широкому углу луча и отличному распределению света вы будете лучше видеть дорогу и будете более заметными для других водителей.
Высокотехнологичные системы освещения Philips известны в автомобильной индустрии уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая применимые нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Крупнейшие автопроизводители выбирают лампы Philips, поскольку они уверены в качестве изделий. Гарантированный интенсивный яркий свет и непревзойденный стиль.
Водители, имеющие опыт технического обслуживания, сами могут легко справиться с установкой в автомобиль ламп, подходящих по техническим параметрам.
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