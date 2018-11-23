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  • Ярче. Белее. Мощнее. Ярче. Белее. Мощнее. Ярче. Белее. Мощнее.

    X-tremeUltinon LED автомобильная противотуманная лампа

    12794UNIX2

    Ярче. Белее. Мощнее.

    Противотуманные LED-лампы Philips X-tremeUltinon LED оснащены первоклассными светодиодами LUXEON (до 6500 К). Запатентованная технология SafeBeam дает до 200 % больше яркого света. Долгий срок службы благодаря дизайну AirFlux.

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    X-tremeUltinon LED автомобильная противотуманная лампа

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    Ярче. Белее. Мощнее.

    Светодиодные противотуманные лампы с ярким белым светом для уникального стиля

    • LED-FOG [H8/H11/H16]
    • 6500 K
    • До 200 % более яркий свет
    • Инновационная автомобильная система
    Яркий белый свет до 6500 K

    Яркий белый свет до 6500 K

    Светодиодные противотуманные лампы Philips X-tremeUltinon LED со специальной технологией LUXEON и цветовой температурой до 6500 К обеспечивают яркий белый свет, близкий по характеристикам к дневному. Чем лучше обзор, тем легче замечать препятствия на дороге, а значит, вождение становится более уверенным. Яркий свет ламп в ночное время позволяет не всматриваться вдаль, а наслаждаться комфортной и захватывающей поездкой.

    Мощный яркий свет там, где он необходим

    Мощный яркий свет там, где он необходим

    Мощный поток света — не самая важная особенность лучших автомобильных ламп, так как увеличивать яркость светодиодов очень просто. Что по-настоящему важно, так это способ применения дополнительной яркости, поскольку неконтролируемый яркий свет может создавать опасные для водителей блики. Благодаря технологии SafeBeam светодиодные противотуманные лампы Philips направляют свет именно туда, где он необходим. Однородный и точный световой пучок соответствует требованиям дорожной безопасности к галогенным лампам головного освещения. Благодаря улучшенному контролю освещения обзор улучшится, что поможет сделать ночные поездки комфортнее и безопаснее.

    До 200% больше яркого света для превосходного обзора

    До 200% больше яркого света для превосходного обзора

    Вождение в темноте — непростая задача, поэтому вам приходится полагаться на лампы головного освещения. Для безопасного вождения важно обеспечить хороший фронтальный и боковой обзор. Благодаря мощному яркому свету светодиодных противотуманных ламп Philips X-tremeUltinon LED видимость может увеличиваться на 200 %. Вы оцените светодиодные лампы по достоинству, поскольку они создают эффект, близкий к дневному освещению. Чем лучше обзор, тем быстрее реакция, тем в большей безопасности вы себя чувствуете. Выбирайте продукцию Philips, чтобы даже ночью управлять автомобилем более уверенно и безопасно.

    Усовершенствуйте освещение, обновите стиль

    Глаза — это зеркало души, а по лампам головного освещения можно многое узнать об автомобиле. Если вы хотите усовершенствовать внешний вид автомобиля, не вкладываясь в приобретение нового транспортного средства, просто замените лампы головного освещения. Подчеркните характер своего автомобиля: привлеките внимание, установив светодиодные противотуманные лампы Philips. Водители выбирают эти лампы Philips за их уникальный дизайн: вместо желтого они излучают чистый белый свет, делая образ более современным.

    Надежные лампы головного освещения прослужат вам так же долго, как и автомобиль

    Водителям требуются яркие и стильные противотуманные лампы, однако их постоянная замена утомляет. Главная проблема стандартных ламп головного освещения в том, что чем они ярче, тем короче срок их службы. По сравнению с ними светодиодные лампы работают намного дольше, а светодиодная продукция Philips X-tremeUltinon LED показывает непревзойденные результаты — при более высоком уровне интенсивности света. Благодаря системам теплоотвода AirFlux и AirCool срок службы таких ламп составляет до 12 лет. Так как в течение этого срока большинство людей меняют или модернизируют автомобили, эти стильные лампы головного освещения прослужат вам так же долго, как и автомобиль.

    Инновационные системы теплоотвода для длительного срока службы

    Светодиодные противотуманные лампы излучают тепло, которое необходимо контролировать. Технологии Philips AirFlux и AirCool — это составляющие интеллектуальной системы охлаждения, которая отводит тепло от важных деталей лампы. Благодаря повышенной устойчивости к воздействию высоких температур светодиодные противотуманные лампы Philips работают дольше других современных продуктов той же категории. Наши надежные лампы гарантируют не только удобство и экономию, но и безопасность, ведь вам не хотелось бы, чтобы они сломались во время использования. Светодиодные лампы Philips дарят ощущение полного спокойствия.

    Высочайшее качество автомобильных ламп Philips

    Высокотехнологичные системы освещения Philips известны в автомобильной индустрии уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая применимые нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Крупнейшие автопроизводители выбирают лампы Philips, поскольку они уверены в качестве изделий. Светодиодные системы освещения Philips обеспечивают интенсивный яркий свет, точную направленность светового луча и непревзойденный стиль. С ними вождение становится более безопасным, уверенным и комфортным.

    Простая установка и совместимость со многими моделями автомобилей

    Водители, умеющие обращаться с техническим оборудованием, легко справятся с установкой светодиодных ламп в совместимые автомобили. Однако мы рекомендуем доверить установку новых ламп Philips специалистам. Обратите внимание, что эти лампы головного освещения имеют широкий диапазон применения, но подходят не для всех автомобилей.

    Мощный и яркий свет для максимального обзора

    Мощный поток света — не самая важная особенность лучших автомобильных ламп, так как увеличивать яркость светодиодов очень просто. Что по-настоящему важно, так это способ применения дополнительной яркости, поскольку неконтролируемый яркий свет может создавать опасные для водителей блики. Благодаря технологии SafeBeam светодиодные противотуманные лампы Philips направляют свет именно туда, где он необходим. Однородный и точный световой пучок соответствует требованиям дорожной безопасности к галогенным лампам головного освещения. Благодаря улучшенному контролю освещения обзор улучшится, что поможет сделать ночные поездки комфортнее и безопаснее.

    • Особенности изделия

      Ожидаемые преимущества
      Инновационная автомобильная система
      Характеристики изделия
      • Ярче
      • Надежнее
      • Более белый свет

    • Описание продукта

      Применение
      Передняя противотуманная фара
      Цоколь
      PGJ19-1, PGJ19-2, PGJ19-3
      Тип светодиодов
      LED-FOG [H8/H11/H16]
      Линейка продукции
      X-tremeUltinon LED
      Технические характеристики
      • AirFlux
      • IP65
      • SafeBeam
      Технология
      Светодиодная
      Тип
      • H8
      • H11
      • H16

    • Срок службы

      Срок службы
      До 12 лет

    • Световые характеристики

      Цветовая температура
      До 6500  K
      Люмен
      1200 лм

    • Электрические характеристики

      мощность в ваттах
      10  Вт
      напряжение
      12  В

    • Информация для заказа

      Регистрация заказа
      12794UNIX2
      Код для заказа
      39739031

    • Информация об упаковке

      Тип упаковки
      x 2
      EAN1
      8727900397390
      EAN3
      8727900397406

    Badge-D2C

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