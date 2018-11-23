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    X-tremeUltinon LED Лампа для салона и сигнальная лампа

    127996000KX2

    Высокая яркость и превосходный стиль

    Для безопасного вождения и превосходного внешнего вида автомобиля установите яркие светодиодные лампы Philips X-tremeUltinon LED T10 для салона и габаритных огней. Они характеризуются высокой интенсивностью, точностью светового луча и современным дизайном, гарантируя вам безопасность на дороге и стильный вид. Керамический цоколь обеспечивает термостойкость.

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    X-tremeUltinon LED Лампа для салона и сигнальная лампа

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    Высокая яркость и превосходный стиль

    Надежные, прочные и яркие светодиодные сигнальные лампы

    • Тип лампы: W5W
    • 12 В, 6000 К, дневной свет
    • Технология CeraLight
    • Количество ламп: 2 шт.

    Обозначайте свои намерения с помощью более ярких сигнальных ламп

    Для соблюдения безопасности крайне важно сообщать о ваших маневрах на дороге. Во избежание столкновения другие водители должны знать о ваших намерениях. А когда из-за плохих погодных условий ухудшается видимость, потребность в ярких сигнальных лампах возрастает. Сигнальные лампы Philips X-tremeUltinon LED обеспечивают освещение, схожее с ярким дневным светом, с цветовой температурой до 6000 К для фонарей заднего хода и 8000 К для габаритных огней. Благодаря моментальному включению однородного направленного потока света во время остановки или поворота у других водителей будет больше времени среагировать на ваши действия.

    Усовершенствуйте освещение, обновите стиль

    Несомненно, основное назначение наружного освещения — обеспечение видимости. Кроме этого, оно придает автомобилю отличный внешний вид. Хотите обновить стиль, не вкладываясь в приобретение нового транспортного средства? Просто замените свое стандартное наружное освещение на светодиодное. Установите более яркие красные светодиоды в стоп-сигналы, оранжевые — в указатели поворотов, белые — в фонари заднего хода и габаритные огни. Подчеркните характер своего автомобиля со светодиодными сигнальными лампами Philips.

    CeraLight — керамическая защита от перегрева и вибрации

    Технология Philips CeraLight — это уникальная запатентованная конструкция на основе керамики, предназначенная для защиты светодиодных компонентов от перегрева и повреждений, вызываемых вибрацией. Благодаря этой инновации лампы T10 с CeraLight отличаются долговечностью и гарантируют надежное освещение в течение всего срока службы.

    Равномерное рассеивание света для превосходного обзора

    Линейка светодиодных решений для наружного освещения Philips характеризуется улучшенным распределением светового потока и точно направленным лучом (будь то фонари заднего хода, стоп-сигналы или указатели поворота). Благодаря широкому углу луча и равномерному рассеиванию света вы будете лучше видеть дорогу, а другим водителям станет проще вас заметить.

    Высочайшее качество автомобильных ламп Philips

    Высокотехнологичные системы освещения Philips известны в автомобильной индустрии уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая применимые нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Крупнейшие автопроизводители выбирают лампы Philips, поскольку они уверены в качестве изделий. Светодиодные системы освещения Philips обеспечивают интенсивный яркий свет, точную направленность светового луча и непревзойденный стиль. С ними вождение становится более безопасным, уверенным и комфортным.

    Простая установка и совместимость со многими моделями автомобилей

    Водители, умеющие обращаться с техническим оборудованием, легко справятся с установкой новых светодиодных ламп в совместимые автомобили. Однако мы рекомендуем доверить установку Philips X-tremeUltinon LED специалистам. Обратите внимание, что эти лампы головного освещения имеют широкий диапазон применения, но подходят не для всех автомобилей.

    Надежное и долговечное светодиодное освещение

    Водителям требуются яркие и стильные автомобильные лампы, однако их постоянная замена утомляет. Главная проблема галогенных ламп головного освещения в том, что чем они ярче, тем короче срок их службы. При одинаковом уровне интенсивности света срок службы светодиодов гораздо больше. Светодиоды Philips X-treme Ultinon LED обладают исключительно долгим сроком службы. Благодаря инновационным технологиям предотвращаются перегрев и повреждения от вибрации, а срок службы таких ламп составляет до 12 лет. Так как за это время большинство людей меняют автомобиль, эти стильные лампы прослужат вам так же долго, как и автомобиль.

    • Особенности изделия

      Ожидаемые преимущества
      Больше света

    • Описание продукта

      Применение
      • Внутреннее освещение
      • Багажное отделение
      • габаритные огни
      Линейка продукции
      X-tremeUltinon LED
      Технология
      Светодиодная
      Тип
      [~W5W]

    • Срок службы

      Срок службы
      До 12 лет

    • Информация для заказа

      Регистрация заказа
      127996000KX2
      Код для заказа
      39596930

    • Информация об упаковке

      Тип упаковки
      x 2
      EAN1
      8727900395969
      EAN3
      8727900395976

    • Информация об упакованном продукте

      Длина
      6.8  см
      Ширина
      2.8  см
      Высота
      9.2  см
      Количество упаковок
      2
      MOQ (для профессионалов)
      20

    • Информация об упаковке

      Длина
      19.5  см
      Ширина
      15.1  см
      Высота
      8.5  см
      Вес брутто одного изделия
      0.37  кг

    Badge-D2C

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    • Перед использованием светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено действующим законодательством.
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