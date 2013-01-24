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Долговечный свет
Светодиодные лампы Philips Vision служат исключительно долго! Замените стандартные лампы накаливания на долговечные светодиодные аналоги и наполните салон автомобиля ярким белым светом. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Долговечный свет
Светодиодные лампы Philips Vision служат исключительно долго! Замените стандартные лампы накаливания на долговечные светодиодные аналоги и наполните салон автомобиля ярким белым светом. Узнать обо всех преимуществах
Долговечный свет
Светодиодные лампы Philips Vision служат исключительно долго! Замените стандартные лампы накаливания на долговечные светодиодные аналоги и наполните салон автомобиля ярким белым светом. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Долговечный свет
Светодиодные лампы Philips Vision служат исключительно долго! Замените стандартные лампы накаливания на долговечные светодиодные аналоги и наполните салон автомобиля ярким белым светом. Узнать обо всех преимуществах
Новые LED-лампы Philips Vision для салона обеспечивают яркий белый свет до 6000 К и широкий угол светового пучка для стильного освещения. Эти светодиодные лампы можно использовать для освещения салона (потолочное освещение, багажное отделение, перчаточный ящик) или подсветки номерных знаков.
LED-лампы Philips Vision прослужат в течение долгого времени. Они имеют идеальную форму и гарантируют несравнимый срок службы — до 12 лет.
Идеальное освещение салона автомобиля и подсветка номерных знаков благодаря мощной светодиодной лампе 25 лм.
При установке в салоне автомобиля или в качестве подсветки номерных знаков LED-лампа дневного света с цветовой температурой до 5500 К обеспечивает привлекательный внешний вид автомобиля — разработано для тех, кто стремится выделиться из потока.
Продуманная конструкция матового рассеивателя обеспечивает равномерное светодиодное освещение салона автомобиля и номерного знака.
Прочная конструкция обеспечивает высокую устойчивость к ударам и вибрациям.
Описание продукта
Особенности изделия