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Vision LED

Светодиодная автомобильная лампа

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  • Долговечный свет Долговечный свет Долговечный свет
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    Vision LED Светодиодная автомобильная лампа

    128016000KB1

    Долговечный свет

    Светодиодные лампы Philips Vision служат исключительно долго! Замените стандартные лампы накаливания на долговечные светодиодные аналоги и наполните салон автомобиля ярким белым светом. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Vision LED Светодиодная автомобильная лампа

    Долговечный свет

    Светодиодные лампы Philips Vision служат исключительно долго! Замените стандартные лампы накаливания на долговечные светодиодные аналоги и наполните салон автомобиля ярким белым светом. Узнать обо всех преимуществах

    Долговечный свет

    Светодиодные лампы Philips Vision служат исключительно долго! Замените стандартные лампы накаливания на долговечные светодиодные аналоги и наполните салон автомобиля ярким белым светом. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Vision LED Светодиодная автомобильная лампа

    Долговечный свет

    Светодиодные лампы Philips Vision служат исключительно долго! Замените стандартные лампы накаливания на долговечные светодиодные аналоги и наполните салон автомобиля ярким белым светом. Узнать обо всех преимуществах

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      Долговечный свет

      Срок службы LED-ламп Vision — до 12 лет

      • FestoonLED,38 мм
      • 6000 К, белый свет
      • Освещение для салона

      Белый свет до 6000 K

      Новые LED-лампы Philips Vision для салона обеспечивают яркий белый свет до 6000 К и широкий угол светового пучка для стильного освещения. Эти светодиодные лампы можно использовать для освещения салона (потолочное освещение, багажное отделение, перчаточный ящик) или подсветки номерных знаков.

      Срок службы до 12 лет

      LED-лампы Philips Vision прослужат в течение долгого времени. Они имеют идеальную форму и гарантируют несравнимый срок службы — до 12 лет.

      Долговечное светодиодное решение 25 лм

      Идеальное освещение салона автомобиля и подсветка номерных знаков благодаря мощной светодиодной лампе 25 лм.

      Белый дневной свет до 5500 K

      При установке в салоне автомобиля или в качестве подсветки номерных знаков LED-лампа дневного света с цветовой температурой до 5500 К обеспечивает привлекательный внешний вид автомобиля — разработано для тех, кто стремится выделиться из потока.

      Равномерное распределение света на 180°

      Продуманная конструкция матового рассеивателя обеспечивает равномерное светодиодное освещение салона автомобиля и номерного знака.

      Непревзойденная прочность и надежность

      Прочная конструкция обеспечивает высокую устойчивость к ударам и вибрациям.

      Технические характеристики

      • Описание продукта

        Применение
        Освещение для салона
        Цветовая температура
        Белый свет, 6000 К
        Срок службы
        До 12 лет
        напряжение
        12  В
        мощность в ваттах
        0,5  Вт
        Также подходит для
        6411, 6451, 12866, 17314, DE3425, DE3423, DE3175, DE3022, двухцокольная лампа
        Обозначение
        Двухцокольная лампа, 38 мм, Vision, белый свет, 6000 К
        Линейка продукции
        Vision LED
        Тип
        FestoonLED,38 мм

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Долговечный свет
        Характеристики изделия
        Срок службы — до 12 лет

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