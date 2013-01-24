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DayLightGuide

Светодиодные дневные ходовые огни

12825WLEDX1
  • Эксклюзивный дизайн, максимальная видимость Эксклюзивный дизайн, максимальная видимость Эксклюзивный дизайн, максимальная видимость
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    DayLightGuide Светодиодные дневные ходовые огни

    12825WLEDX1

    Эксклюзивный дизайн, максимальная видимость

    Новое поколение высокомощных дневных ходовых огней LED Luxeon — это стильное решение для безопасного вождения. Эти лампы гарантируют улучшенную видимость на дороге как днем, так и в темное время суток. Узнать обо всех преимуществах

    DayLightGuide Светодиодные дневные ходовые огни

    Эксклюзивный дизайн, максимальная видимость

    Новое поколение высокомощных дневных ходовых огней LED Luxeon — это стильное решение для безопасного вождения. Эти лампы гарантируют улучшенную видимость на дороге как днем, так и в темное время суток. Узнать обо всех преимуществах

    Эксклюзивный дизайн, максимальная видимость

    Новое поколение высокомощных дневных ходовых огней LED Luxeon — это стильное решение для безопасного вождения. Эти лампы гарантируют улучшенную видимость на дороге как днем, так и в темное время суток. Узнать обо всех преимуществах

    DayLightGuide Светодиодные дневные ходовые огни

    Эксклюзивный дизайн, максимальная видимость

    Новое поколение высокомощных дневных ходовых огней LED Luxeon — это стильное решение для безопасного вождения. Эти лампы гарантируют улучшенную видимость на дороге как днем, так и в темное время суток. Узнать обо всех преимуществах

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      Эксклюзивный дизайн, максимальная видимость

      для стильного и безопасного вождения

      • Daylight Guide
      • 12 В
      • 15 Вт
      Удобное крепление: установка одним щелчком

      Удобное крепление: установка одним щелчком

      Простая и удобная установка одним щелчком. Установите крепления в нишу и вставьте модули в крепление до щелчка — теперь они прочно зафиксированы и защищены от кражи.

      Диммирование: работают днем и ночью

      Диммирование: работают днем и ночью

      DayLight работают днем и ночью. В светлое время суток дневные ходовые огни DayLight LED делают автомобили более заметными на дороге. Благодаря тому что встречным пешеходам и водителям других машин становится проще увидеть автомобиль, повышается общий уровень безопасности на дороге. В темное время суток яркость ходовых огней автоматически приглушается.

      Корпус из высококачественного алюминия

      Корпус из высококачественного алюминия

      Прочный корпус из высококачественного алюминия предотвращает появление коррозии и устойчив к атмосферным воздействиям: вода, соль, песок и пыль. Не требует дополнительного обслуживания и отличается долгим сроком службы.

      Защита от гравия и воды

      Защита от гравия и воды

      Корпус из высококачественного алюминия и линзы защищены от гравия и воды. После установки не требует дополнительного обслуживания.

      Соответствующая стандартам технология Lightguide

      Соответствующая стандартам технология Lightguide

      Технология Lightguide представляет собой уникальное решение для освещения. В отличие от других источников, наши дневные ходовые огни обеспечивают равномерное распределение света и широкий угол освещения. Как и любой другой продукт компании Philips, это изделие соответствует всем применимым стандартам.

      Совместимость с гибридными и электрическими автомобилями

      Совместимость с гибридными и электрическими автомобилями

      Дневные ходовые огни Philips подходят для гибридных и электрических автомобилей.

      Широкий угол для лучшей видимости

      Широкий угол для лучшей видимости

      Соответствующая стандартам технология Lightguide обеспечивает равномерный свет и широкий угол освещения.

      Высокомощные светодиоды нового поколения

      Высокомощные светодиоды нового поколения

      Технические характеристики

      • Максимальная видимость

        Сила света (дневные ходовые огни)
        550  кд
        Сила света (габаритные огни)
        80  кд
        Цветовая температура
        До 6000 K
        Угол освещения
        на 150 % шире, чем у стандартных ламп
        Срок службы светодиода
        До 5000 часов

      • Простота установки

        Крепление-зажим
        Да
        Совместимы с автомобилями с системой "Старт-стоп"
        с системой ACC

      • Надежность

        Отделка высшего качества
        Корпус из высококачественного алюминия
        Защита от гравия
        Автомобильный тест PSA B21 7090
        Дневные ходовые огни устойчивы к воздействию
        воды, соли, пыли, песка

      • Технические характеристики

        Применение
        При дневном свете
        Свидетельство
        ECE R87
        Энергопотребление (дневные ходовые огни)
        2 x 7,7 Вт
        Энергопотребление (габаритные огни)
        2 x 2,4 Вт

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        12825WLEDX1
        Код для заказа
        38638733

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8727900386387
        EAN3
        8727900386394

      • Описание продукта

        Технология
        Светодиоды
        Тип
        DayLightGuide
        Линейка продукции
        DayLightGuide
        Соответствие нормам ECE
        ДА
        Напряжение [В]
        12

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
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