Ключевые слова для поиска

  • Эксклюзивный дизайн, максимальная видимость Эксклюзивный дизайн, максимальная видимость Эксклюзивный дизайн, максимальная видимость

    DayLightGuide Светодиодные дневные ходовые огни

    12825WLEDX1

    Эксклюзивный дизайн, максимальная видимость

    Новое поколение высокомощных дневных ходовых огней LED Luxeon — это стильное решение для безопасного вождения. Эти лампы гарантируют улучшенную видимость на дороге как днем, так и в темное время суток.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    DayLightGuide Светодиодные дневные ходовые огни

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Эксклюзивный дизайн, максимальная видимость

    для стильного и безопасного вождения

    • Daylight Guide
    • 12 В
    • 15 Вт
    Удобное крепление: установка одним щелчком

    Удобное крепление: установка одним щелчком

    Простая и удобная установка одним щелчком. Установите крепления в нишу и вставьте модули в крепление до щелчка — теперь они прочно зафиксированы и защищены от кражи.

    Диммирование: работают днем и ночью

    Диммирование: работают днем и ночью

    DayLight работают днем и ночью. В светлое время суток дневные ходовые огни DayLight LED делают автомобили более заметными на дороге. Благодаря тому что встречным пешеходам и водителям других машин становится проще увидеть автомобиль, повышается общий уровень безопасности на дороге. В темное время суток яркость ходовых огней автоматически приглушается.

    Корпус из высококачественного алюминия

    Корпус из высококачественного алюминия

    Прочный корпус из высококачественного алюминия предотвращает появление коррозии и устойчив к атмосферным воздействиям: вода, соль, песок и пыль. Не требует дополнительного обслуживания и отличается долгим сроком службы.

    Защита от гравия и воды

    Защита от гравия и воды

    Корпус из высококачественного алюминия и линзы защищены от гравия и воды. После установки не требует дополнительного обслуживания.

    Соответствующая стандартам технология Lightguide

    Соответствующая стандартам технология Lightguide

    Технология Lightguide представляет собой уникальное решение для освещения. В отличие от других источников, наши дневные ходовые огни обеспечивают равномерное распределение света и широкий угол освещения. Как и любой другой продукт компании Philips, это изделие соответствует всем применимым стандартам.

    Совместимость с гибридными и электрическими автомобилями

    Совместимость с гибридными и электрическими автомобилями

    Дневные ходовые огни Philips подходят для гибридных и электрических автомобилей.

    Широкий угол для лучшей видимости

    Широкий угол для лучшей видимости

    Соответствующая стандартам технология Lightguide обеспечивает равномерный свет и широкий угол освещения.

    Высокомощные светодиоды нового поколения

    Высокомощные светодиоды нового поколения

    • Особенности изделия

      Ожидаемые преимущества
      Больше света

    • Описание продукта

      Соответствие нормам ECE
      ДА
      Линейка продукции
      DayLightGuide
      Технология
      Светодиодная
      Тип
      DayLightGuide
      Напряжение [В]
      12

    • Технические характеристики

      Применение
      При дневном свете
      Свидетельство
      ECE R87
      Энергопотребление (дневные ходовые огни)
      2 x 7,7 Вт
      Энергопотребление (габаритные огни)
      2 x 2,4 Вт

    • Максимальная видимость

      Угол освещения
      на 150 % шире, чем у стандартных ламп
      Цветовая температура
      6000 К
      Срок службы светодиода
      5000 часов
      Сила света (дневные ходовые огни)
      550  кд/м²
      Сила света (габаритные огни)
      80  кд/м²

    • Надежность

      Отделка высшего качества
      Корпус из высококачественного алюминия
      Защита от гравия
      Автомобильный тест PSA B21 7090
      Дневные ходовые огни устойчивы к воздействию
      воды, соли, пыли, песка

    • Простота установки

      Крепление-зажим
      Да
      Совместимы с автомобилями с системой "Старт-стоп"
      с системой ACC

    • Информация для заказа

      Регистрация заказа
      12825WLEDX1
      Код для заказа
      38638733

    • Информация об упаковке

      EAN1
      8727900386387
      EAN3
      8727900386394

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.