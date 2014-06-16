12825WLEDX1
Эксклюзивный дизайн, максимальная видимость
Новое поколение высокомощных дневных ходовых огней LED Luxeon — это стильное решение для безопасного вождения. Эти лампы гарантируют улучшенную видимость на дороге как днем, так и в темное время суток.Узнать обо всех преимуществах
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Простая и удобная установка одним щелчком. Установите крепления в нишу и вставьте модули в крепление до щелчка — теперь они прочно зафиксированы и защищены от кражи.
DayLight работают днем и ночью. В светлое время суток дневные ходовые огни DayLight LED делают автомобили более заметными на дороге. Благодаря тому что встречным пешеходам и водителям других машин становится проще увидеть автомобиль, повышается общий уровень безопасности на дороге. В темное время суток яркость ходовых огней автоматически приглушается.
Прочный корпус из высококачественного алюминия предотвращает появление коррозии и устойчив к атмосферным воздействиям: вода, соль, песок и пыль. Не требует дополнительного обслуживания и отличается долгим сроком службы.
Корпус из высококачественного алюминия и линзы защищены от гравия и воды. После установки не требует дополнительного обслуживания.
Технология Lightguide представляет собой уникальное решение для освещения. В отличие от других источников, наши дневные ходовые огни обеспечивают равномерное распределение света и широкий угол освещения. Как и любой другой продукт компании Philips, это изделие соответствует всем применимым стандартам.
Дневные ходовые огни Philips подходят для гибридных и электрических автомобилей.
Соответствующая стандартам технология Lightguide обеспечивает равномерный свет и широкий угол освещения.
Особенности изделия
Описание продукта
Технические характеристики
Максимальная видимость
Надежность
Простота установки
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