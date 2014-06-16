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  • Повышенная видимость для максимальной безопасности Повышенная видимость для максимальной безопасности Повышенная видимость для максимальной безопасности

    DayLight 9 Светодиодные дневные ходовые огни

    12831WLEDX1

    Повышенная видимость для максимальной безопасности

    Третье поколение дневных ходовых огней Philips — это сочетание великолепного стиля и улучшенной видимости. Благодаря обновленному дизайну оптики Philips Daylight9 предоставляют широкие возможности крепления и сертифицированы для использования на дороге. Идеальное решение для тех, кто хочет выделяться из толпы.

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    DayLight 9 Светодиодные дневные ходовые огни

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    Повышенная видимость для максимальной безопасности

    Безупречный стиль и качество

    • Daylight 9
    • 12 В
    • 16 Вт
    Установка под разными углами для улучшенного освещения

    Установка под разными углами для улучшенного освещения

    Установка под разными углами для улучшенного освещения.

    Новый дизайн оптики: 9 светодиодов

    Новый дизайн оптики: 9 светодиодов

    Улучшенное освещение благодаря новому дизайну линзовой оптики: увеличен угол освещения дороги, при этом сохраняется разрешенный диапазон излучения света.

    Разрешенная установка на бампер под углом до +/- 40°

    Разрешенная установка на бампер под углом до +/- 40°

    Более гибкая установка модулей: +/- 40 градусов по горизонтали, +/- 2 градуса по вертикали и +/- 32 градуса по диагонали.

    Удобное крепление: установка одним щелчком

    Удобное крепление: установка одним щелчком

    Простая и удобная установка одним щелчком. Установите крепления в нишу и вставьте модули в крепление до щелчка — теперь они прочно зафиксированы и защищены от кражи.

    Совместимы с автомобилями с системой "Старт-стоп", гибридными и электрическими автомобилями

    Совместимы с автомобилями с системой "Старт-стоп", гибридными и электрическими автомобилями

    Благодаря блоку управления с интеллектуальной электроникой модули совместимы с различными видами транспортных средств: гибридными, электрическими автомобилями и автомобилями с системой "Старт-стоп". Перечень всех типов автомобилей см. в инструкции по применению.

    Защита от гравия и воды

    Защита от гравия и воды

    Корпус из высококачественного алюминия и линзы защищены от гравия и воды. После установки не требует дополнительного обслуживания.

    Корпус из высококачественного алюминия

    Корпус из высококачественного алюминия

    Прочный корпус из высококачественного алюминия предотвращает появление коррозии и устойчив к атмосферным воздействиям. Не боится воды, соли, песка и пыли. Не требует дополнительного обслуживания и отличается долгим сроком службы.

    • Описание продукта

      Соответствие нормам ECE
      ДА
      Технология
      Светодиодная
      Напряжение [В]
      12

    • Универсальное крепление

      Горизонтальная ось
      До +/- 40°
      Вертикальная ось
      До +/- 2°
      Экваториальная ось
      До +/- 25°
      Размеры изделия (Д х Ш х В)
      125 x 23,1 x 31 мм

    • Технические характеристики

      Применение
      При дневном свете
      Свидетельство
      ECE R87
      Энергопотребление (дневные ходовые огни)
      2 x 7,9 Вт

    • Максимальная видимость

      Угол освещения
      на 150 % шире, чем у стандартных ламп
      Цветовая температура
      5700 К
      Срок службы светодиода
      До 5000 часов
      Сила света (дневные ходовые огни)
      400  кд/м²

    • Надежность

      Отделка высшего качества
      Корпус из высококачественного алюминия
      Защита от гравия
      Автомобильный тест PSA B21 7090
      Дневные ходовые огни устойчивы к воздействию
      воды, соли, пыли, песка

    • Простота установки

      Крепление-зажим
      Да
      Совместимы с автомобилями с системой "Старт-стоп"
      с системой ACC

    • Информация для заказа

      Регистрация заказа
      12831WLEDX1
      Код для заказа
      39170145

    • Информация об упаковке

      EAN1
      8727900391701
      EAN3
      8727900391718

    Badge-D2C

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