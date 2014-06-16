12831WLEDX1
Повышенная видимость для максимальной безопасности
Третье поколение дневных ходовых огней Philips — это сочетание великолепного стиля и улучшенной видимости. Благодаря обновленному дизайну оптики Philips Daylight9 предоставляют широкие возможности крепления и сертифицированы для использования на дороге. Идеальное решение для тех, кто хочет выделяться из толпы.Узнать обо всех преимуществах
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Установка под разными углами для улучшенного освещения.
Улучшенное освещение благодаря новому дизайну линзовой оптики: увеличен угол освещения дороги, при этом сохраняется разрешенный диапазон излучения света.
Более гибкая установка модулей: +/- 40 градусов по горизонтали, +/- 2 градуса по вертикали и +/- 32 градуса по диагонали.
Простая и удобная установка одним щелчком. Установите крепления в нишу и вставьте модули в крепление до щелчка — теперь они прочно зафиксированы и защищены от кражи.
Благодаря блоку управления с интеллектуальной электроникой модули совместимы с различными видами транспортных средств: гибридными, электрическими автомобилями и автомобилями с системой "Старт-стоп". Перечень всех типов автомобилей см. в инструкции по применению.
Корпус из высококачественного алюминия и линзы защищены от гравия и воды. После установки не требует дополнительного обслуживания.
Прочный корпус из высококачественного алюминия предотвращает появление коррозии и устойчив к атмосферным воздействиям. Не боится воды, соли, песка и пыли. Не требует дополнительного обслуживания и отличается долгим сроком службы.
Описание продукта
Универсальное крепление
Технические характеристики
Максимальная видимость
Надежность
Простота установки
Информация для заказа
Информация об упаковке
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