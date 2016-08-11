На 200 % больше света для превосходного обзора

Вождение в темноте — непростая задача, поэтому вам приходится полагаться на лампы головного освещения. Для безопасного вождения важно обеспечить хороший фронтальный и боковой обзор. Благодаря мощному яркому свету светодиодных противотуманных ламп Philips X-tremeUltinon LED видимость может увеличиваться на 200 %. Вы оцените светодиодные лампы по достоинству, поскольку они создают эффект, близкий к дневному освещению. Чем лучше обзор, тем быстрее реакция, тем в большей безопасности вы себя чувствуете. Выбирайте продукцию Philips, чтобы даже ночью управлять автомобилем более уверенно и безопасно.