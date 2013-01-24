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Vision

Светодиодные стоп-сигналы и габаритные огни

12836REDB1
  • Светодиодный свет — создай свой собственный стиль вождения Светодиодный свет — создай свой собственный стиль вождения Светодиодный свет — создай свой собственный стиль вождения
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    Vision Светодиодные стоп-сигналы и габаритные огни

    12836REDB1

    Светодиодный свет — создай свой собственный стиль вождения

    Яркий красный свет светодиодных ламп Philips P21/5 придаст стильный вид вашему автомобилю. Усовершенствованный цоколь обеспечивает удобство установки — впечатляющее светодиодное решение. Сверхдолгий срок службы и великолепное качество. Узнать обо всех преимуществах

    Vision Светодиодные стоп-сигналы и габаритные огни

    Светодиодный свет — создай свой собственный стиль вождения

    Яркий красный свет светодиодных ламп Philips P21/5 придаст стильный вид вашему автомобилю. Усовершенствованный цоколь обеспечивает удобство установки — впечатляющее светодиодное решение. Сверхдолгий срок службы и великолепное качество. Узнать обо всех преимуществах

    Светодиодный свет — создай свой собственный стиль вождения

    Яркий красный свет светодиодных ламп Philips P21/5 придаст стильный вид вашему автомобилю. Усовершенствованный цоколь обеспечивает удобство установки — впечатляющее светодиодное решение. Сверхдолгий срок службы и великолепное качество. Узнать обо всех преимуществах

    Vision Светодиодные стоп-сигналы и габаритные огни

    Светодиодный свет — создай свой собственный стиль вождения

    Яркий красный свет светодиодных ламп Philips P21/5 придаст стильный вид вашему автомобилю. Усовершенствованный цоколь обеспечивает удобство установки — впечатляющее светодиодное решение. Сверхдолгий срок службы и великолепное качество. Узнать обо всех преимуществах

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      Светодиодный свет — создай свой собственный стиль вождения

      Яркие и долговечные лампы для неповторимого стиля вашего автомобиля.

      • Тип лампы: P21/5
      • В упаковке: 1
      • 12 В, 1,9/0,3 Вт

      Долговечное светодиодное решение 70 лм

      Светодиодные лампы, представленные на рынке, обеспечивают высокий начальный уровень светового излучения, однако через минуту свет становится более тусклым из-за того, что плохо отводится тепло. Благодаря оптимальному терморегулированию светодиоды Philips обеспечивают стабильный световой поток 70 лм.

      Быстрый отклик и увеличенная длина луча

      LED стоп-сигналы и габаритные огни Philips включаются быстрее, что обеспечивает транспортному средству, движущемуся сзади, дополнительную дистанцию для торможения.

      Оптимальное излучение света благодаря технологии MirrorFlux

      Излучение света оптимизировано для рефлекторов стоп-сигналов и габаритных огней благодаря усовершенствованной технологии MirrorFlux: свет попадает на заднюю часть рефлектора, что улучшает характеристики оптического фокуса и форму светового пучка.

      Непревзойденная прочность и надежность

      Инновационная конструкция обеспечивает высокую устойчивость к ударам и вибрациям — теперь ваш автомобиль готов к любым испытаниям!

      Насыщенный красный свет

      Насыщенный красный свет светодиодов с высоким световым потоком обеспечивает непревзойденное качество света при применении в качестве стоп-сигналов и габаритных огней по сравнению со стандартными галогенными лампами — идеальное решение как для красной, так и для белой оптики.

      Технические характеристики

      • Электрические характеристики

        напряжение
        12  В
        мощность в ваттах
        1,9  Вт

      • Срок службы

        Срок службы
        • Стоп-сигналы — до 2000 ч
        • Габаритные огни — до 10 000 ч

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Стиль
        Характеристики изделия
        Яркие светодиоды

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        12836REDB1
        Код для заказа
        39429030

      • Информация об упаковке

        EAN3
        8727900394306
        EAN1
        8727900394290
        Тип упаковки
        B1

      • Описание изделия

        Применение
        Стоп-сигнал
        Цоколь
        BAY15d
        Назначение
        P21/5, светодиод, красный, 12836, 12 В, B1
        Ассортимент
        Vision
        Технология
        светодиодный
        Тип
        P21/5

      • Информация об упакованном продукте

        Количество упаковок/минимальный заказ
        1

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