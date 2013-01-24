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Светодиодный свет — создай свой собственный стиль вождения
Яркий красный свет светодиодных ламп Philips P21/5 придаст стильный вид вашему автомобилю. Усовершенствованный цоколь обеспечивает удобство установки — впечатляющее светодиодное решение. Сверхдолгий срок службы и великолепное качество. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Светодиодный свет — создай свой собственный стиль вождения
Яркий красный свет светодиодных ламп Philips P21/5 придаст стильный вид вашему автомобилю. Усовершенствованный цоколь обеспечивает удобство установки — впечатляющее светодиодное решение. Сверхдолгий срок службы и великолепное качество. Узнать обо всех преимуществах
Светодиодный свет — создай свой собственный стиль вождения
Яркий красный свет светодиодных ламп Philips P21/5 придаст стильный вид вашему автомобилю. Усовершенствованный цоколь обеспечивает удобство установки — впечатляющее светодиодное решение. Сверхдолгий срок службы и великолепное качество. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Светодиодный свет — создай свой собственный стиль вождения
Яркий красный свет светодиодных ламп Philips P21/5 придаст стильный вид вашему автомобилю. Усовершенствованный цоколь обеспечивает удобство установки — впечатляющее светодиодное решение. Сверхдолгий срок службы и великолепное качество. Узнать обо всех преимуществах
Светодиодные лампы, представленные на рынке, обеспечивают высокий начальный уровень светового излучения, однако через минуту свет становится более тусклым из-за того, что плохо отводится тепло. Благодаря оптимальному терморегулированию светодиоды Philips обеспечивают стабильный световой поток 70 лм.
LED стоп-сигналы и габаритные огни Philips включаются быстрее, что обеспечивает транспортному средству, движущемуся сзади, дополнительную дистанцию для торможения.
Излучение света оптимизировано для рефлекторов стоп-сигналов и габаритных огней благодаря усовершенствованной технологии MirrorFlux: свет попадает на заднюю часть рефлектора, что улучшает характеристики оптического фокуса и форму светового пучка.
Инновационная конструкция обеспечивает высокую устойчивость к ударам и вибрациям — теперь ваш автомобиль готов к любым испытаниям!
Насыщенный красный свет светодиодов с высоким световым потоком обеспечивает непревзойденное качество света при применении в качестве стоп-сигналов и габаритных огней по сравнению со стандартными галогенными лампами — идеальное решение как для красной, так и для белой оптики.
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