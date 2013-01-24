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Vision LED

автомобильная сигнальная лампа

12838REDX2
  • Яркое освещение. Стильное вождение. Яркое освещение. Стильное вождение. Яркое освещение. Стильное вождение.
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    Vision LED автомобильная сигнальная лампа

    12838REDX2

    Яркое освещение. Стильное вождение.

    Для безопасного и стильного вождения установите светодиодные сигнальные лампы с разной цветовой температурой. Philips Vision LED [˜P21W] для стоп-сигналов с насыщенным красным светом обеспечивают безопасность на дороге и превосходный внешний вид автомобиля. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Vision LED автомобильная сигнальная лампа

    Яркое освещение. Стильное вождение.

    Для безопасного и стильного вождения установите светодиодные сигнальные лампы с разной цветовой температурой. Philips Vision LED [˜P21W] для стоп-сигналов с насыщенным красным светом обеспечивают безопасность на дороге и превосходный внешний вид автомобиля. Узнать обо всех преимуществах

    Яркое освещение. Стильное вождение.

    Для безопасного и стильного вождения установите светодиодные сигнальные лампы с разной цветовой температурой. Philips Vision LED [˜P21W] для стоп-сигналов с насыщенным красным светом обеспечивают безопасность на дороге и превосходный внешний вид автомобиля. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Vision LED автомобильная сигнальная лампа

    Яркое освещение. Стильное вождение.

    Для безопасного и стильного вождения установите светодиодные сигнальные лампы с разной цветовой температурой. Philips Vision LED [˜P21W] для стоп-сигналов с насыщенным красным светом обеспечивают безопасность на дороге и превосходный внешний вид автомобиля. Узнать обо всех преимуществах

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      Яркое освещение. Стильное вождение.

      Качественные и долговечные светодиоды

      • LED-T20-RED [~W21W]
      • Количество ламп: 2 шт.
      • 12 В, насыщенный красный
      • Откройте для себя все возможности света

      Усовершенствуйте освещение, обновите стиль

      Несомненно, основное назначение наружного освещения — обеспечение видимости. Кроме этого, оно придает автомобилю отличный внешний вид. Хотите обновить стиль, не вкладываясь в приобретение нового транспортного средства? Просто замените свое стандартное наружное освещение на светодиодное. Установите более яркие красные светодиоды в стоп-сигналы, оранжевые — в указатели поворотов, белые — в фонари заднего хода и габаритные огни. Подчеркните характер своего автомобиля со светодиодными сигнальными лампами Philips.

      Сигнальные лампы повышенной яркости для максимальной безопасности

      Для соблюдения безопасности крайне важно сообщать о ваших маневрах на дороге. Во избежание столкновения другие водители должны знать о ваших намерениях. Благодаря яркому сигнальному освещению вас лучше видно, и, следовательно, вождение становится более безопасным. Все сигнальные светодиодные лампы Philips Vision (для заднего хода, габаритных огней и стоп-сигналов) гарантируют высокую эффективность работы, и благодаря им у других водителей будет больше времени среагировать на ваши действия.

      Моментально включающиеся стоп-сигналы гарантируют больше безопасности при резком торможении

      Светодиодные лампы включаются моментально, в отличие от обычных ламп накаливания, которым требуется некоторое время, чтобы загореться и достичь максимальной эффективности. Эти доли секунды имеют значение при резком торможении. Например, при скорости 100 км/ч разницу в скорости реакции, составляющую всего четыре десятых секунды, можно приравнять к дополнительным 11 метрам расстояния между автомобилями — это примерная длина 2,5 автомобилей. Благодаря светодиодным лампам Philips водитель автомобиля позади вас моментально узнает о том, что вы собираетесь затормозить.

      Отличное распределение света для превосходного обзора

      Линейка светодиодных решений Philips для наружного освещения характеризуется улучшенным распределением света и точно направленным световым лучом (это относится ко всем лампам: для заднего хода, стоп-сигналов и указателей поворота). Благодаря широкому углу луча и отличному распределению света вы будете лучше видеть дорогу и будете более заметными для других водителей.

      Высочайшее качество автомобильных ламп Philips

      Высокотехнологичные системы освещения Philips известны в автомобильной индустрии уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Крупнейшие автопроизводители, выбирая лампы Philips, выбирают качество. Гарантированный интенсивный яркий свет, точная направленность светового луча и непревзойденный стиль.

      Надежное и долговечное светодиодное освещение

      Водителям требуются яркие и стильные автомобильные лампы, однако их постоянная замена утомляет. Главная проблема стандартных ламп в том, что чем они ярче, тем короче срок их службы. При одинаковом уровне интенсивности света срок службы светодиодов гораздо больше. Светодиоды Philips Vision LED обладают дополнительной устойчивостью к воздействию высоких температур и вибрации и прослужат вам долгие годы — до 8 лет.

      Простая установка и совместимость со многими моделями автомобилей

      Водители, имеющие опыт технического обслуживания, сами могут легко справиться с установкой в автомобиль ламп, подходящих по техническим параметрам.

      Технические характеристики

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8718696270189
        EAN3
        8718696270196
        Тип упаковки
        x 2

      • Описание продукта

        Технология
        Светодиоды
        Применение
        Стоп-сигналы
        Линейка продукции
        Vision LED
        Тип
        W21W

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Оцените увеличенную яркость

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        12838REDX2
        Код для заказа
        27018930

      • Информация об упаковке

        Высота
        8,5  см
        Длина
        19,5  см
        Ширина
        15,1  см
        Вес брутто одного изделия
        0,6  кг

      • Информация об упакованном продукте

        Высота
        9,2  см
        Длина
        6,8  см
        Ширина
        2,8  см
        MOQ (для профессионалов)
        20
        Количество упаковок
        2

      • Срок службы

        Срок службы
        До 8 лет

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          • Перед использованием усовершенствованных светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено действующим законодательством.