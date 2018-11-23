Надежные лампы головного освещения прослужат вам так же долго, как и автомобиль

Водителям требуются яркие и стильные лампы головного освещения, однако их постоянная замена утомляет. Главная проблема стандартных ламп головного освещения в том, что чем они ярче, тем короче срок их службы. По сравнению с ними светодиодные лампы работают намного дольше, а светодиодная продукция Philips X-tremeUltinon LED показывает непревзойденные результаты — при более высоком уровне интенсивности света. Благодаря системам теплоотвода AirFlux и AirCool срок службы таких ламп составляет до 12 лет. Так как в течение этого срока большинство людей меняют или модернизируют автомобили, эти стильные лампы головного освещения прослужат вам так же долго, как и автомобиль.