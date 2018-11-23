12901HPX2
Ярче. Белее. Мощнее.
Противотуманные LED-лампы Philips X-tremeUltinon LED [H4] оснащены первоклассными светодиодами LUXEON (до 6500 К). Собственная технология SafeBeam дает до 200 % больше яркого света. Долгий срок службы благодаря дизайну AirFlux.Узнать обо всех преимуществах
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Вождение в темноте — непростая задача, поэтому необходимо испытывать уверенность в характеристиках установленных ламп головного освещения. Для безопасного вождения важно обеспечить хороший передний и боковой обзор. Благодаря мощному яркому свету светодиодных ламп головного освещения Philips X-tremeUltinon LED видимость может увеличиваться на 200 %. Вы оцените светодиодные лампы по достоинству, поскольку они создают эффект, близкий к дневному освещению. Чем лучше обзор, тем быстрее реакция — при этом повышается безопасность вождения. Выбирайте продукцию Philips, чтобы даже ночью управлять автомобилем уверенно и полностью контролировать ситуацию.
Светодиодные лампы головного освещения Philips X-tremeUltinon LED со специальной технологией LUXEON и цветовой температурой до 6500 К обеспечивают яркий белый свет, близкий по характеристикам к дневному. Чем лучше обзор, тем легче замечать препятствия на дороге, а значит, вождение становится более уверенным. Яркий свет ламп в ночное время позволяет не всматриваться вдаль, а наслаждаться комфортной и захватывающей поездкой.
Мощный поток света — не самая важная особенность лучших ламп головного освещения, так как увеличивать яркость светодиодов очень просто. Что по-настоящему важно, так это способ применения дополнительной яркости, поскольку неконтролируемый яркий свет может создавать опасные для водителей блики. Благодаря технологии SafeBeam светодиодные лампы головного освещения Philips направляют свет именно туда, где он необходим. Однородный и точный световой пучок соответствует требованиям дорожной безопасности к галогенным лампам головного освещения. Благодаря улучшенному контролю освещения обзор улучшится, что поможет сделать ночные поездки комфортнее и безопаснее.
Глаза — это зеркало души, а по лампам головного освещения можно многое узнать об автомобиле. Если вы хотите усовершенствовать внешний вид автомобиля, не вкладываясь в приобретение нового транспортного средства, просто замените лампы головного освещения. Подчеркните характер своего автомобиля: привлеките внимание, установив светодиодные лампы головного освещения Philips. Водители выбирают эти лампы Philips за их уникальный дизайн: вместо желтого они излучают чистый белый свет, делая образ более современным.
Водителям требуются яркие и стильные лампы головного освещения, однако их постоянная замена утомляет. Главная проблема стандартных ламп головного освещения в том, что чем они ярче, тем короче срок их службы. По сравнению с ними светодиодные лампы работают намного дольше, а светодиодная продукция Philips X-tremeUltinon LED показывает непревзойденные результаты — при более высоком уровне интенсивности света. Благодаря системам теплоотвода AirFlux и AirCool срок службы таких ламп составляет до 12 лет. Так как в течение этого срока большинство людей меняют или модернизируют автомобили, эти стильные лампы головного освещения прослужат вам так же долго, как и автомобиль.
Светодиодные лампы головного освещения излучают тепло, которое необходимо контролировать. Технологии Philips AirFlux и AirCool — это составляющие интеллектуальной системы охлаждения, которая отводит тепло от важных деталей лампы. Благодаря повышенной устойчивости к воздействию высоких температур светодиодные лампы головного освещения Philips работают дольше других современных продуктов той же категории. Наши надежные лампы гарантируют не только удобство и экономию, но и безопасность, ведь вам не хотелось бы, чтобы они сломались во время использования. Светодиодные лампы Philips дарят ощущение полного спокойствия.
Высокотехнологичные системы освещения Philips известны в автомобильной индустрии уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая применимые нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Крупнейшие автопроизводители выбирают лампы Philips, поскольку они уверены в качестве изделий. Светодиодные системы освещения Philips обеспечивают интенсивный яркий свет, точную направленность светового луча и непревзойденный стиль. С ними вождение становится более безопасным, уверенным и комфортным.
Водители, умеющие обращаться с техническим оборудованием, легко справятся с установкой светодиодных ламп в совместимые автомобили. Однако мы рекомендуем доверить установку новых ламп Philips специалистам. Обратите внимание, что эти лампы головного освещения имеют широкий диапазон применения, но подходят не для всех автомобилей.
Внимание! В некоторых странах ЕС и в некоторых регионах светодиодные лампы разрешается использовать только вне дорог и для установки внутри салона. Светодиодные лампы головного освещения, противотуманные и сигнальные лампы не обладают сертификацией ECE и не предназначены для общественных дорог. Используя такие лампы на общественных дорогах, вы можете лишиться водительских прав и страховки, а также получить штраф. Светодиодное освещение Philips доступно не во всех странах. Для получения дополнительной информации свяжитесь с представителем Philips.
Особенности изделия
Описание продукта
Срок службы
Световые характеристики
Электрические характеристики
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