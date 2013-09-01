12956X2
Максимально безопасное и стильное вождение
Некоторые транспортные средства с системой управления CANBus при установке светодиодных ламп могут выдавать на приборной панели ошибки. Используйте удалитель предупреждений Philips CEA5W для устранения этих ошибочных сигналов и комфортного использования светодиодных сигнальных ламп Philips [~5 W].Узнать обо всех преимуществах
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При установке светодиодных ламп в некоторые транспортные средства, которые оснащены системой контроля CANbus, на приборной панели могут отображаться сигналы об ошибке. С помощью системы удаления предупреждений для светодиодов Philips вы сможете избежать таких оповещений, возникающих вследствие сбоя в работе системы CANbus.
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