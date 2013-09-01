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    Светодиодные лампы для салона и сигнальные лампы

    12956X2

    Максимально безопасное и стильное вождение

    Некоторые транспортные средства с системой управления CANBus при установке светодиодных ламп могут выдавать на приборной панели ошибки. Используйте удалитель предупреждений Philips CEA5W для устранения этих ошибочных сигналов и комфортного использования светодиодных сигнальных ламп Philips [~5 W].

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    Светодиодные лампы для салона и сигнальные лампы

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    Максимально безопасное и стильное вождение

    Удаление предупреждений для светодиодов

    • Тип лампы: CANbus 5W
    • В упаковке: 2
    • 12 В, 5 Вт

    Удаление предупреждений для светодиодов

    При установке светодиодных ламп в некоторые транспортные средства, которые оснащены системой контроля CANbus, на приборной панели могут отображаться сигналы об ошибке. С помощью системы удаления предупреждений для светодиодов Philips вы сможете избежать таких оповещений, возникающих вследствие сбоя в работе системы CANbus.

    • Особенности изделия

      Характеристики изделия
      Адаптер CANbus для LED [≈5W] Предотвращает появление сигналов ошибки
      Ожидаемые преимущества
      Инновационная автомобильная система Легкая установка Комфорт и эффективность

    • Описание продукта

      Применение
      • Расположение впереди
      • Лампа внутреннего освещения
      Обозначение
      CEA 12956 12 В, 5 Вт, X2
      Соответствие нормам ECE
      НЕТ
      Линейка продукции
      LED CANbus
      Технология
      Светодиодная
      Тип
      Лампы ~5 Вт [R5W, T10, W5W, Festoon]

    • Электрические характеристики

      мощность в ваттах
      1,8  Вт
      напряжение
      12  В

    • Информация для заказа

      Код для заказа
      39722294

    • Информация об упаковке

      EAN1
      8727900397222
      EAN3
      8719018005007

    • Информация об упакованном продукте

      MOQ (для профессионалов)
      4

    • Срок службы

      Срок службы
      3000 ч

    Badge-D2C

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