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BlueVision Moto

Лампы головного освещения для мотоциклов

12972BVUBW
  • Ваш неповторимый стиль Ваш неповторимый стиль Ваш неповторимый стиль
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    BlueVision Moto Лампы головного освещения для мотоциклов

    12972BVUBW

    Ваш неповторимый стиль

    Откройте для себя лампы BlueVision Moto от Philips с эффектом голубого ксенонового света. Gradient Coating™ — передовая технология Philips, которая придает свету фар стильный эффект ксенона и обеспечивает яркий белый свет с цветовой температурой 3700 К. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    BlueVision Moto Лампы головного освещения для мотоциклов

    Ваш неповторимый стиль

    Откройте для себя лампы BlueVision Moto от Philips с эффектом голубого ксенонового света. Gradient Coating™ — передовая технология Philips, которая придает свету фар стильный эффект ксенона и обеспечивает яркий белый свет с цветовой температурой 3700 К. Узнать обо всех преимуществах

    Ваш неповторимый стиль

    Откройте для себя лампы BlueVision Moto от Philips с эффектом голубого ксенонового света. Gradient Coating™ — передовая технология Philips, которая придает свету фар стильный эффект ксенона и обеспечивает яркий белый свет с цветовой температурой 3700 К. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    BlueVision Moto Лампы головного освещения для мотоциклов

    Ваш неповторимый стиль

    Откройте для себя лампы BlueVision Moto от Philips с эффектом голубого ксенонового света. Gradient Coating™ — передовая технология Philips, которая придает свету фар стильный эффект ксенона и обеспечивает яркий белый свет с цветовой температурой 3700 К. Узнать обо всех преимуществах

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      Ваш неповторимый стиль

      Максимальный эффект ксенона

      • Тип лампы: H7
      • В наборе: 1
      • 12 В, 55 Вт
      Лампы для мотоциклов Philips изготовлены из высококачественного кварцевого стекла

      Лампы для мотоциклов Philips изготовлены из высококачественного кварцевого стекла

      Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 ºC и стекло 800 ºC) способны выдержать резкие колебания температуры. Лампы выдерживают высокое внутреннее давление, поэтому такое кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обеспечивает более мощный свет.

      Лампа соответствует стандартам, разрешена к использованию на дорогах

      Лампа соответствует стандартам, разрешена к использованию на дорогах

      Лампы Philips BlueVision Moto соответствуют законодательным требованиям к использованию на дорогах и обеспечивают безопасность передвижения.

      Мы соблюдаем высокие стандарты качества, установленные нормами ECE

      Philips Automotive предлагает лучшие в классе продукты и услуги на рынке оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Наши продукты производятся из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождения для автомобилистов. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE.

      Большинство крупнейших производителей мотоциклов отдают предпочтение продукции Philips.

      Уже в течение 100 лет компания Philips остается в авангарде автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

      Эффект стильного голубого ксенонового света для ламп головного освещения

      Лампы для мотоциклов Philips BlueVision Moto разработаны для тех, кто хочет, чтобы лампы головного освещения выглядели стильно. Благодаря применению уникальной технологии Gradient Coating™ достигается эффект голубого ксенонового света, не имеющий аналогов среди галогенных ламп для фар.

      Яркий белый свет 4000 К

      Белый свет 4000 К ламп BlueVision Moto улучшает видимость и позволяет выделяться на дороге благодаря уникальному световому эффекту.

      Технические характеристики

      • Информация об упаковке

        Тип упаковки
        Блистер
        EAN1
        8727900351538
        EAN3
        8727900351545

      • Электрические характеристики

        напряжение
        12  В
        мощность в ваттах
        55  Вт

      • Срок службы

        Срок службы
        350 ч.

      • световые характеристики

        цветовая температура
        3700  K
        Люмен
        1500

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Стиль
        Характеристики изделия
        Эффект яркого ксенонового света

      • Описание изделия

        Обозначение
        H7 BlueVision Moto
        Модельный ряд
        BlueVision Moto
        Технология
        Галогеновый
        Применение
        • Дальний свет
        • Ближний свет
        Тип
        H7
        База
        PX26d

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        12972BVUBW
        Номер заказа
        35153830

      • Информация об упаковке

        Вес брутто одного изделия
        350  г
        высота
        13  см
        Длина
        19  см
        ширина
        19  см

      • Информация об упакованном продукте

        Вес брутто одного изделия
        35  г
        высота
        12,900  см
        Длина
        9,500  см
        Вес нетто одного изделия
        12,4  г
        Количество упаковок/минимальный заказ
        10
        ширина
        3,500  см

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