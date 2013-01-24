Большинство крупнейших производителей мотоциклов отдают предпочтение продукции Philips.

Уже в течение 100 лет компания Philips остается в авангарде автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.