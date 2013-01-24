Больше света для быстрой реакции на дороге

Доказано, что хорошая видимость улучшает реакцию водителя. Белый свет ColorVision обеспечивает видимость на 60 % лучше по сравнению с обычными лампами. Теперь вы будете готовы к любым ситуациям на дороге!