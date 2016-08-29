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    RacingVision головное освещение

    12972RVS2

    Наверное, самая мощная галогенная лампа из разрешенных

    Автомобильные лампы Philips RacingVision — прекрасный выбор для незаурядных водителей. Отличная производительность и до 150 % более яркий свет, который обеспечивает более быструю реакцию для безопасности и превосходных впечатлений от вождения.

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    RacingVision головное освещение

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    Наверное, самая мощная галогенная лампа из разрешенных

    Ощутите все возможности водительского мастерства благодаря освещению

    • Тип лампы: H7
    • В упаковке: 2
    • 12 В, 55 Вт

    Улучшенная видимость, более быстрая реакция благодаря повышению яркости до 150 %

    При вождении ночью требуется максимальная освещенность дороги. Чем выше дальность качественного освещения, тем быстрее вы сможете реагировать на изменение ситуации. Лампы головного освещения Philips RacingVision позволяют улучшить видимость благодаря повышению яркости на 150 %. Вы сможете распознавать препятствия раньше, чем при использовании менее мощных галогенных ламп. Отправляйтесь в приятные и безопасные поездки.

    Одна из самых ярких ламп для великолепного качества освещения

    Усовершенствованные яркие лампы усилят положительные впечатления от поездок. Оптимизированное и точное расположение нити накаливания, газ под высоким давлением до 13 бар, специальное хромированное покрытие и высококачественное кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению — лампы головного освещения Philips RacingVision открывают новую эру автомобильного освещения. Они созданы для максимальной видимости и гарантируют непревзойденное качество для более комфортного, уверенного управления автомобилем.

    Яркий свет для увлеченных спортом водителей

    Водителям, увлекающимся автомобильным спортом, требуются автомобили с улучшенными характеристиками. Сертифицированные лампы Philips RacingVision излучают до 150 % более яркий свет и обеспечивают великолепные впечатления от вождения как на шоссе, так и во внедорожных условиях.

    Яркие лампы обеспечивают контроль над ситуацией, избавляя от неприятных неожиданностей

    Управляя автомобилем при высокой скорости на слабо освещенных загородных дорогах, необходимо быть уверенным в характеристиках ламп головного освещения. В непредвиденных аварийных ситуациях скорость реакции решает все — даже доля секунды может сыграть ключевую роль для безопасности. Улучшенные характеристики светового луча ламп Philips RacingVision помогут раньше распознать угрозу на дороге и предотвратить ее в любых условиях, сохранив превосходную управляемость транспортного средства.

    Улучшенная контрастность света для безопасных и захватывающих поездок

    При вождении в темноте приходится в максимальной степени задействовать возможности зрения. В условиях низкой освещенности или при ослеплении фарами других транспортных средств способность различать очертания объектов значительно снижается, поэтому становится гораздо труднее заметить на дороге препятствие или пешехода. Особая цветовая температура ламп головного освещения Philips RacingVision (модели H4 и H7) позволяет глазам лучше фокусироваться и воспринимать очертания на расстоянии, что повышает безопасность движения. Когда пределы возможностей расширяются, ночные поездки становятся еще более приятными.

    Мы соблюдаем стандарты качества, установленные нормами ECE

    Philips производит лучшую в своем классе продукцию на рынках оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) для соответствия серьезным требованиям ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве изделий.

    Разрешенные мощные автомобильные лампы для условий низкой освещенности

    Вождение зимой — непростая задача. Но увлеченные автомобилисты не боятся трудностей. В суровые зимние месяцы необходимо твердо знать, что лампы головного освещения способны выполнить свою работу. Вы приспосабливаетесь к зимним условиям, устанавливая зимние шины, — и точно так же ответственно следует относиться к достижению наилучшей видимости, так как в темное время вождение становится более опасным. Лампы головного освещения Philips RacingVision обеспечивают повышенные возможности управляемости в суровых условиях, поэтому вы можете получать удовольствие от поездки без лишнего беспокойства.

    • Особенности изделия

      Ожидаемые преимущества
      Стиль
      Характеристики изделия
      Для энтузиастов своего дела

    • Описание продукта

      Применение
      • Дальний свет
      • Ближний свет
      Цоколь
      PX26d
      Обозначение
      H7 RacingVision
      Соответствие нормам ECE
      ДА
      Линейка продукции
      RacingVision
      Технология
      Галоген
      Тип
      H7

    • Срок службы

      Срок службы
      200 часов

    • Световые характеристики

      Люмен
      1500  лм
      Цветовая температура
      До 3500 К

    • Электрические характеристики

      мощность в ваттах
      55  Вт
      напряжение
      12  В

    • Информация для заказа

      Регистрация заказа
      12972RVS2
      Код для заказа
      00024828

    • Информация об упаковке

      EAN1
      8719018000248
      EAN3
      8719018000255
      Тип упаковки
      S2

    • Информация об упакованном продукте

      Вес брутто одного изделия
      15  г
      Длина
      11  см
      Ширина
      4.7  см
      Высота
      12.8  см
      Количество упаковок
      2
      MOQ (для профессионалов)
      10

    • Информация об упаковке

      Длина
      29  см
      Ширина
      12  см
      Высота
      13.6  см
      Вес брутто одного изделия
      0.35  кг

    Badge-D2C

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