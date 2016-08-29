Улучшенная контрастность света для безопасных и захватывающих поездок

При вождении в темноте приходится в максимальной степени задействовать возможности зрения. В условиях низкой освещенности или при ослеплении фарами других транспортных средств способность различать очертания объектов значительно снижается, поэтому становится гораздо труднее заметить на дороге препятствие или пешехода. Особая цветовая температура ламп головного освещения Philips RacingVision (модели H4 и H7) позволяет глазам лучше фокусироваться и воспринимать очертания на расстоянии, что повышает безопасность движения. Когда пределы возможностей расширяются, ночные поездки становятся еще более приятными.