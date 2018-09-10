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  • Яркий и эффектный внешний вид Яркий и эффектный внешний вид Яркий и эффектный внешний вид

    WhiteVision ultra Стильный белый свет

    12972WVUSM

    Яркий и эффектный внешний вид

    Автомобильные лампы Philips WhiteVision Ultra H7 со специальным покрытием и цветовой температурой 4200 К гарантируют превосходное освещение в любых условиях. Это самые яркие галогенные лампы с белым светом для дорог общей сети в нашем ассортименте. Кроме того, они придают автомобилю стильный внешний вид.

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    WhiteVision ultra Стильный белый свет

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    Яркий и эффектный внешний вид

    Стильные автомобильные лампы с белым светом

    • Тип лампы: H7
    • 12 В, 55 Вт, лампы для габаритных фонарей W5W в комплекте
    • До 60% лучше видимость
    • До 4200 К
    • Количество ламп: 2+2
    Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

    Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

    Высокотехнологичные системы освещения Philips известны во всем мире уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Лампы WhiteVision Ultra подходят для автомобилей крупнейших производителей, таких как Audi, BMW, Ford, GM, Toyota и Volkswagen. Дополнительную информацию см. в руководстве по выбору товара.

    Яркий белый свет, достигающий по цветовой температуре 4200 К

    Лампы головного освещения Philips WhiteVision Ultra с цветовой температурой до 4200 К и ярким белым светом полностью изменят внешний вид вашего автомобиля. Они идеально подходят для стильного и эффективного освещения дорожного полотна.

    Галогенные лампы головного освещения позволяют придать автомобилю стильный внешний вид

    WhiteVision Philips Ultra — это стильные галогенные лампы с освещением, близким по восприятию к светодиодным лампам. Благодаря новой усовершенствованной технологии покрытия стекла лампы WhiteVision Ultra обеспечивают максимально яркое освещение белого цвета, которое можно использовать на дорогах общей сети. Лампы WhiteVision Ultra — стильное решение для вашего автомобиля.

    Яркое головное освещение со стильным белым светом для дорог общей сети

    Лампы WhiteVision Ultra с ярким белым светом прошли сертификацию по стандарту EЭК (ЕСЕ) для автомобильных ламп. Оцените стильный внешний вид и максимальную эффективность лампы, соответствующей всем требованиям законодательства. Это безопасность без компромиссов: вы получаете великолепную видимость, не ослепляя других участников дорожного движения.

    Максимально яркое и стильное освещение белого цвета

    Усовершенствованные лампы обеспечивают повышенную яркость и превосходные световые характеристики. Благодаря оптимизированной, высокоточной геометрии нити накаливания, газу под высоким давлением и кварцевому стеклу с защитой от УФ-излучения лампы головного освещения Philips WhiteVision Ultra задают новый стандарт качества для ламп с белым светом, разрешенных к использованию на дорогах общей сети. Они позволяют создать стильный вид автомобиля и повысить видимость на дороге для максимального комфорта во время поездки.

    Не экономьте на безопасности — заменяйте лампы парами

    Для максимальной эффективности рекомендуется одновременно заменять обе лампы головного освещения. Новые, современные лампы обеспечивают более мощную световую отдачу для большей безопасности на дороге. Замена ламп парой имеет множество преимуществ: это требует гораздо меньше усилий и денежных затрат, обеспечивает более яркий и сбалансированный пучок света, но самое главное — повышает безопасность во время вождения.

    Белый свет для повышенной видимости и комфорта

    Автомобильные лампы WhiteVision Ultra с новой технологией покрытия и освещением холодного белого цвета значительно улучшают видимость в темное время суток и обеспечивают комфорт, снижая нагрузку на зрение. Продуманный дизайн и функциональность повышают комфорт во время поездки и гарантируют превосходный внешний вид автомобиля.

    До 60 % лучше видимость¹ для максимальной безопасности

    Более длинный световой луч и увеличенный на 60 % обзор¹ (по сравнению с минимальным стандартом) позволяют не только вам лучше видеть других участников дорожного движения, но и делают ваш автомобиль более заметным для них, обеспечивая безопасность и предотвращая потенциально аварийные ситуации.

    • Особенности изделия

      Ожидаемые преимущества
      Стиль
      Характеристики изделия
      Яркий белый свет

    • Описание продукта

      Применение
      • Дальний свет
      • Ближний свет
      Цоколь
      PX26d
      Обозначение
      12972WVUSM
      Соответствие нормам ECE
      ДА
      Линейка продукции
      WhiteVision Ultra
      Технология
      Галоген
      Тип
      H7

    • Срок службы

      Срок службы
      200 ч

    • Световые характеристики

      Люмен
      1400 + 100/-50  лм
      Цветовая температура
      до 4200  K

    • Электрические характеристики

      мощность в ваттах
      55  Вт
      напряжение
      12  В

    • Информация для заказа

      Регистрация заказа
      12972WVUSM
      Код для заказа
      35495928

    • Информация об упаковке

      Тип упаковки
      SM
      EAN1
      8727900354959
      EAN3
      8727900354942

    • Информация об упакованном продукте

      Вес брутто одного изделия
      72.2  г
      Длина
      11  см
      Ширина
      5.3  см
      Высота
      13.3  см
      Количество упаковок
      1
      MOQ (для профессионалов)
      10

    • Информация об упаковке

      Длина
      28.6  см
      Ширина
      14.1  см
      Высота
      12  см
      Вес брутто одного изделия
      0.35  кг

    Badge-D2C

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