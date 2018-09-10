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Яркий и эффектный внешний вид
Автомобильные лампы Philips WhiteVision Ultra H7 со специальным покрытием и цветовой температурой 4200 К гарантируют превосходное освещение в любых условиях. Это самые яркие галогенные лампы с белым светом для дорог общей сети в нашем ассортименте. Кроме того, они придают автомобилю стильный внешний вид.Узнать обо всех преимуществах
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Высокотехнологичные системы освещения Philips известны во всем мире уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Лампы WhiteVision Ultra подходят для автомобилей крупнейших производителей, таких как Audi, BMW, Ford, GM, Toyota и Volkswagen. Дополнительную информацию см. в руководстве по выбору товара.
Лампы головного освещения Philips WhiteVision Ultra с цветовой температурой до 4200 К и ярким белым светом полностью изменят внешний вид вашего автомобиля. Они идеально подходят для стильного и эффективного освещения дорожного полотна.
WhiteVision Philips Ultra — это стильные галогенные лампы с освещением, близким по восприятию к светодиодным лампам. Благодаря новой усовершенствованной технологии покрытия стекла лампы WhiteVision Ultra обеспечивают максимально яркое освещение белого цвета, которое можно использовать на дорогах общей сети. Лампы WhiteVision Ultra — стильное решение для вашего автомобиля.
Лампы WhiteVision Ultra с ярким белым светом прошли сертификацию по стандарту EЭК (ЕСЕ) для автомобильных ламп. Оцените стильный внешний вид и максимальную эффективность лампы, соответствующей всем требованиям законодательства. Это безопасность без компромиссов: вы получаете великолепную видимость, не ослепляя других участников дорожного движения.
Усовершенствованные лампы обеспечивают повышенную яркость и превосходные световые характеристики. Благодаря оптимизированной, высокоточной геометрии нити накаливания, газу под высоким давлением и кварцевому стеклу с защитой от УФ-излучения лампы головного освещения Philips WhiteVision Ultra задают новый стандарт качества для ламп с белым светом, разрешенных к использованию на дорогах общей сети. Они позволяют создать стильный вид автомобиля и повысить видимость на дороге для максимального комфорта во время поездки.
Для максимальной эффективности рекомендуется одновременно заменять обе лампы головного освещения. Новые, современные лампы обеспечивают более мощную световую отдачу для большей безопасности на дороге. Замена ламп парой имеет множество преимуществ: это требует гораздо меньше усилий и денежных затрат, обеспечивает более яркий и сбалансированный пучок света, но самое главное — повышает безопасность во время вождения.
Автомобильные лампы WhiteVision Ultra с новой технологией покрытия и освещением холодного белого цвета значительно улучшают видимость в темное время суток и обеспечивают комфорт, снижая нагрузку на зрение. Продуманный дизайн и функциональность повышают комфорт во время поездки и гарантируют превосходный внешний вид автомобиля.
Более длинный световой луч и увеличенный на 60 % обзор¹ (по сравнению с минимальным стандартом) позволяют не только вам лучше видеть других участников дорожного движения, но и делают ваш автомобиль более заметным для них, обеспечивая безопасность и предотвращая потенциально аварийные ситуации.
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