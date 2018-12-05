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    CANbus adaptor LED Адаптер CANbus для светодиодных ламп

    18952C2

    Оптимальное энергопотребление

    Philips LED-CANbus H7 — это идеальное дополнение для светодиодных ламп головного освещения H7. Его легко установить и удобно использовать во избежание каких-либо проблем с отображением предупреждений на приборной панели.

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    CANbus adaptor LED Адаптер CANbus для светодиодных ламп

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    Оптимальное энергопотребление

    Удобство использования

    • Для LED-HL [~H7]
    • В упаковке: 2
    • Инновационная автомобильная система

    Обеспечивает высокое качество работы LED-HL [~H7]

    При установке светодиодных ламп автовладельцы могут столкнуться с различными трудностями. Уникальные адаптеры Philips CANbus обеспечивают безупречную работу электронных систем автомобиля. Они помогают решить проблемы, связанные с сообщения о которых отображаются на приборной панели.

    Простая установка

    Благодаря усовершенствованному дизайну этот эффективный адаптер CANbus легко установить.

    Оптимальные показатели в любых условиях

    Особая конструкция адаптера CANbus выдерживает высокие нагрузки при ежедневном использовании в моторном отсеке.

    • Особенности изделия

      Характеристики изделия
      Оптимальное энергопотребление

    • Описание продукта

      Применение
      H7
      Обозначение
      CEA H7 18952 12V C2
      Соответствие нормам ECE
      НЕТ
      Линейка продукции
      LED CANbus
      Технология
      Светодиодная
      Тип
      [~H7]

    • Информация для заказа

      Регистрация заказа
      18952C2
      Код для заказа
      5064994

    • Информация об упаковке

      Тип упаковки
      C2
      EAN1
      8719018050649
      EAN3
      8719018050656

    • Информация об упакованном продукте

      MOQ (для профессионалов)
      4

    Badge-D2C

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