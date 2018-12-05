18952C2
Оптимальное энергопотребление
Philips LED-CANbus H7 — это идеальное дополнение для светодиодных ламп головного освещения H7. Его легко установить и удобно использовать во избежание каких-либо проблем с отображением предупреждений на приборной панели.Узнать обо всех преимуществах
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При установке светодиодных ламп автовладельцы могут столкнуться с различными трудностями. Уникальные адаптеры Philips CANbus обеспечивают безупречную работу электронных систем автомобиля. Они помогают решить проблемы, связанные с сообщения о которых отображаются на приборной панели.
Благодаря усовершенствованному дизайну этот эффективный адаптер CANbus легко установить.
Особая конструкция адаптера CANbus выдерживает высокие нагрузки при ежедневном использовании в моторном отсеке.
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