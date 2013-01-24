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Flashlights

Зарядная станция с аккумулятором

22001UVX1
  • Больше света. Удобнее работать. Больше света. Удобнее работать. Больше света. Удобнее работать.
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    Flashlights Зарядная станция с аккумулятором

    22001UVX1

    Больше света. Удобнее работать.

    Мы сотрудничаем с экспертами, чтобы лучше понять, как освещение рабочего места влияет на производительность труда. Учитывая данную взаимосвязь, мы разработали системы освещения, которые создают безопасные условия труда.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Flashlights Зарядная станция с аккумулятором

    Больше света. Удобнее работать.

    Мы сотрудничаем с экспертами, чтобы лучше понять, как освещение рабочего места влияет на производительность труда. Учитывая данную взаимосвязь, мы разработали системы освещения, которые создают безопасные условия труда.

    Больше света. Удобнее работать.

    Мы сотрудничаем с экспертами, чтобы лучше понять, как освещение рабочего места влияет на производительность труда. Учитывая данную взаимосвязь, мы разработали системы освещения, которые создают безопасные условия труда.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Flashlights Зарядная станция с аккумулятором

    Больше света. Удобнее работать.

    Мы сотрудничаем с экспертами, чтобы лучше понять, как освещение рабочего места влияет на производительность труда. Учитывая данную взаимосвязь, мы разработали системы освещения, которые создают безопасные условия труда.

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      Больше света. Удобнее работать.

      Профессиональный инструмент, гарантирующий непревзойденное качество

      Прочный корпус, водо- и пыленепроницаемость

      Система MDLS обладает ударопрочностью по стандарту IK07 и защитой от воды, пыли и растворителей по стандарту IP54. Эти стандарты гарантируют высокую прочность системы MDLS и ее защиту от ударов, воды, пыли и растворителей в условиях мастерских.

      Технические характеристики

      • Внешняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        2
        Длина
        46  см
        ширина
        33  см
        высота
        17  см
        Вес брутто
        2,276  кг
        GTIN
        1 87 27900 38664 3

      • Комфорт

        Ударопрочное исполнение
        IK09

      • Питание

        Время работы батареи
        до 6  ч

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