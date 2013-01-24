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Flashlights

Фонарь д/сети перем. напряжения 100–240 или 24 В

22002X1
  • Больше света. Удобнее работать. Больше света. Удобнее работать. Больше света. Удобнее работать.
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    Flashlights Фонарь д/сети перем. напряжения 100–240 или 24 В

    22002X1

    Больше света. Удобнее работать.

    Мы сотрудничаем с экспертами, чтобы лучше понять, как освещение рабочего места влияет на производительность труда. Учитывая данную взаимосвязь, мы разработали системы освещения, которые создают безопасные условия труда.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Flashlights Фонарь д/сети перем. напряжения 100–240 или 24 В

    Больше света. Удобнее работать.

    Мы сотрудничаем с экспертами, чтобы лучше понять, как освещение рабочего места влияет на производительность труда. Учитывая данную взаимосвязь, мы разработали системы освещения, которые создают безопасные условия труда.

    Больше света. Удобнее работать.

    Мы сотрудничаем с экспертами, чтобы лучше понять, как освещение рабочего места влияет на производительность труда. Учитывая данную взаимосвязь, мы разработали системы освещения, которые создают безопасные условия труда.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Flashlights Фонарь д/сети перем. напряжения 100–240 или 24 В

    Больше света. Удобнее работать.

    Мы сотрудничаем с экспертами, чтобы лучше понять, как освещение рабочего места влияет на производительность труда. Учитывая данную взаимосвязь, мы разработали системы освещения, которые создают безопасные условия труда.

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    См. все hand-light

      Больше света. Удобнее работать.

      Профессиональный инструмент, комфортное освещение

      Прочный корпус, водо- и пыленепроницаемость

      Система MDLS обладает ударопрочностью по стандарту IK07 и защитой от воды, пыли и растворителей по стандарту IP54. Эти стандарты гарантируют высокую прочность системы MDLS и ее защиту от ударов, воды, пыли и растворителей в условиях мастерских.

      Технические характеристики

      • Внешняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        2
        Длина
        55,5  см
        ширина
        21  см
        высота
        11  см
        Вес брутто
        2,19  кг
        GTIN
        1 87 27900 38331 4

      • Комфорт

        Ударопрочное исполнение
        IK07

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