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Пульт ДУ для гостиничного телевизора
Пульт дистанционного управления полностью совместим с модельным рядом гостиничных телевизоров 2008-2009 года. Стильный дизайн, индикация разряда батареи и защитный замок от кражи делают этот пульт ДУ незаменимым для использования в условиях гостиницы.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Пульт ДУ для гостиничного телевизора
Пульт дистанционного управления полностью совместим с модельным рядом гостиничных телевизоров 2008-2009 года. Стильный дизайн, индикация разряда батареи и защитный замок от кражи делают этот пульт ДУ незаменимым для использования в условиях гостиницы.
Пульт ДУ для гостиничного телевизора
Пульт дистанционного управления полностью совместим с модельным рядом гостиничных телевизоров 2008-2009 года. Стильный дизайн, индикация разряда батареи и защитный замок от кражи делают этот пульт ДУ незаменимым для использования в условиях гостиницы.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Пульт ДУ для гостиничного телевизора
Пульт дистанционного управления полностью совместим с модельным рядом гостиничных телевизоров 2008-2009 года. Стильный дизайн, индикация разряда батареи и защитный замок от кражи делают этот пульт ДУ незаменимым для использования в условиях гостиницы.
Невидимые акустические системы отлично сочетаются с дизайном телевизора Aurea. Невидимые снаружи и чрезвычайно компактные внутри, они, тем не менее, обеспечивают безупречное звучание. Новая революционная система микродинамиков использует 12 динамиков на каждой стороне для распространения звука через невидимое узкое отверстие, расположенное на передней панели телевизора. Четкое и пространственное звучание является прекрасным дополнением к богатым визуальным возможностям телевизора. Низкие частоты обеспечиваются 2-мя мощными сабвуферами, встроенными в заднюю панель телевизора.
Батарейки закрываются специальным фиксатором, который не позволяет гостям извлечь их.
Цифровые технологии все шире используются в телевизионной отрасли, поэтому на нашем пульте ДУ присутствуют кнопки для цифрового телевидения.
Функциональный и стильный дизайн без глянцевой отделки — никаких отпечатков пальцев на корпусе.
Когда батареи почти полностью разряжены, на экране появляется сообщение. Это позволяет персоналу гостиницы вовремя заряжать батареи, не причиняя беспокойства гостям.
Стильный дизайн соответствует концепции дизайна гостиничных телевизоров Philips 2008-2009 годов.
Стильный пульт ДУ разработан специально для использования в гостиничной сфере. Для простоты использования на нем удобно расположены только самые необходимые для гостя кнопки и функции. Кроме того, большинство гостиничных пультов ДУ оснащено замком, предотвращающим кражу батарей — незаменимая функция для использования в условиях гостиницы.
Аксессуары
Размеры
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