Мощный звук благодаря уникальным невидимым акустическим системам

Невидимые акустические системы отлично сочетаются с дизайном телевизора Aurea. Невидимые снаружи и чрезвычайно компактные внутри, они, тем не менее, обеспечивают безупречное звучание. Новая революционная система микродинамиков использует 12 динамиков на каждой стороне для распространения звука через невидимое узкое отверстие, расположенное на передней панели телевизора. Четкое и пространственное звучание является прекрасным дополнением к богатым визуальным возможностям телевизора. Низкие частоты обеспечиваются 2-мя мощными сабвуферами, встроенными в заднюю панель телевизора.