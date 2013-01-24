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Профессиональные ТВ

22AV1904A/12
  • Пульт ДУ PrimeSuite Пульт ДУ PrimeSuite Пульт ДУ PrimeSuite
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    Профессиональные ТВ

    22AV1904A/12

    Пульт ДУ PrimeSuite

    Предоставьте гостям и посетителям доступ ко всем функциям вашего профессионального ТВ Philips с этим простым в использовании пультом ДУ с отдельной кнопкой YouTube.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональные ТВ

    Пульт ДУ PrimeSuite

    Предоставьте гостям и посетителям доступ ко всем функциям вашего профессионального ТВ Philips с этим простым в использовании пультом ДУ с отдельной кнопкой YouTube.

    Пульт ДУ PrimeSuite

    Предоставьте гостям и посетителям доступ ко всем функциям вашего профессионального ТВ Philips с этим простым в использовании пультом ДУ с отдельной кнопкой YouTube.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональные ТВ

    Пульт ДУ PrimeSuite

    Предоставьте гостям и посетителям доступ ко всем функциям вашего профессионального ТВ Philips с этим простым в использовании пультом ДУ с отдельной кнопкой YouTube.

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      Пульт ДУ PrimeSuite

      Легко использовать

      • PrimeSuite
      • Пульт ДУ

      Удобное расположение кнопок для простого управления

      Управляйте телевизором с помощью этого простого пульта. Удобное расположение кнопок позволяет без труда использовать все функции этого телевизора.

      Кнопка YouTube для быстрого доступа

      Специальная кнопка YouTube позволяет быстро открывать приложение для просмотра интересного контента на большом экране.

      Отсек для батарей с фиксатором

      Отсек для батарей закреплен с помощью винта, что позволяет извлекать и менять батареи только с помощью специалиста.

      Индикация заряда батарей

      Когда батареи в пульте ДУ профессионального телевизора Philips разряжены, на экране телевизора появляется уведомление, что позволяет заменять батареи в пульте до того, как пульт перестанет отвечать на команды.

      Технические характеристики

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        184x48x20 мм

      • Батарея

        Тип
        2xAAA (приобретаются отдельно)

      • Специальные гостиничные функции

        Пульт ДУ
        • Фиксация кабеля
        • Индикация заряда батареи
        • Блокировка крышки отсека для батарей пульта ДУ
        • Совместимость с Multi-RC

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