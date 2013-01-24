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Профессиональные ТВ

22AV1905B/00
Общая оценка / 5
  • Пульт ДУ для MediaSuite Пульт ДУ для MediaSuite Пульт ДУ для MediaSuite
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    Профессиональные ТВ

    22AV1905B/00

    Пульт ДУ для MediaSuite

    Простой в использовании пульт ДУ со специальными кнопками YouTube и Cast для быстрого доступа к любимому контенту.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональные ТВ

    Пульт ДУ для MediaSuite

    Простой в использовании пульт ДУ со специальными кнопками YouTube и Cast для быстрого доступа к любимому контенту.

    Пульт ДУ для MediaSuite

    Простой в использовании пульт ДУ со специальными кнопками YouTube и Cast для быстрого доступа к любимому контенту.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональные ТВ

    Пульт ДУ для MediaSuite

    Простой в использовании пульт ДУ со специальными кнопками YouTube и Cast для быстрого доступа к любимому контенту.

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      Пульт ДУ для MediaSuite

      Удобство и функциональность

      • MediaSuite
      • Пульт ДУ

      Кнопка YouTube для быстрого доступа

      Специальная кнопка YouTube позволяет быстро открывать приложение для просмотра интересного контента на большом экране.

      Память для настроек Multi-RC

      Сохраняйте конфигурацию параметров даже после зарядки батарей. Multi-RC сохраняет данные о настройках в хранилище для удобного обслуживания.

      Кнопка Cast для простого запуска трансляций

      Специальная кнопка Cast ускоряет запуск трансляций с внешних устройств. Просто нажмите ее, чтобы активировать подключение к экрану для трансляции контента с любого ноутбука, планшета, телефона или ПК с функцией ведения трансляций.

      Отсек для батарей с фиксатором

      Отсек для батарей закреплен с помощью винта, что позволяет извлекать и менять батареи только с помощью специалиста.

      Индикация заряда батарей

      Когда батареи в пульте ДУ профессионального телевизора Philips разряжены, на экране телевизора появляется уведомление, что позволяет заменять батареи в пульте до того, как пульт перестанет отвечать на команды.

      Удобное расположение кнопок для простого управления

      Управляйте телевизором с помощью этого простого пульта. Удобное расположение кнопок позволяет без труда использовать все функции этого телевизора.

      Технические характеристики

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        184x48x20 мм

      • Батарея

        Тип
        2xAAA (приобретаются отдельно)

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