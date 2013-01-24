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Пульт ДУ для MediaSuite
Простой в использовании пульт ДУ со специальными кнопками YouTube и Cast для быстрого доступа к любимому контенту.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Пульт ДУ для MediaSuite
Простой в использовании пульт ДУ со специальными кнопками YouTube и Cast для быстрого доступа к любимому контенту.
Пульт ДУ для MediaSuite
Простой в использовании пульт ДУ со специальными кнопками YouTube и Cast для быстрого доступа к любимому контенту.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Пульт ДУ для MediaSuite
Простой в использовании пульт ДУ со специальными кнопками YouTube и Cast для быстрого доступа к любимому контенту.
Специальная кнопка YouTube позволяет быстро открывать приложение для просмотра интересного контента на большом экране.
Сохраняйте конфигурацию параметров даже после зарядки батарей. Multi-RC сохраняет данные о настройках в хранилище для удобного обслуживания.
Специальная кнопка Cast ускоряет запуск трансляций с внешних устройств. Просто нажмите ее, чтобы активировать подключение к экрану для трансляции контента с любого ноутбука, планшета, телефона или ПК с функцией ведения трансляций.
Отсек для батарей закреплен с помощью винта, что позволяет извлекать и менять батареи только с помощью специалиста.
Когда батареи в пульте ДУ профессионального телевизора Philips разряжены, на экране телевизора появляется уведомление, что позволяет заменять батареи в пульте до того, как пульт перестанет отвечать на команды.
Управляйте телевизором с помощью этого простого пульта. Удобное расположение кнопок позволяет без труда использовать все функции этого телевизора.
Размеры
Батарея