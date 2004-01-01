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Профессиональные ТВ

22AV2204A/00
  • Гигиеничный пульт ДУ Гигиеничный пульт ДУ Гигиеничный пульт ДУ
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    Профессиональные ТВ

    22AV2204A/00

    Гигиеничный пульт ДУ

    Гигиеничный пульт ДУ из антибактериального материала. Поверхность без щелей для удобства очистки.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональные ТВ

    Гигиеничный пульт ДУ

    Гигиеничный пульт ДУ из антибактериального материала. Поверхность без щелей для удобства очистки.

    Гигиеничный пульт ДУ

    Гигиеничный пульт ДУ из антибактериального материала. Поверхность без щелей для удобства очистки.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональные ТВ

    Гигиеничный пульт ДУ

    Гигиеничный пульт ДУ из антибактериального материала. Поверхность без щелей для удобства очистки.

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      Гигиеничный пульт ДУ

      Удобство и функциональность.

      • Пульт ДУ

      Гигиеничный, антибактериальный и без щелей

      Антибактериальный материал и конструкция без щелей делают этот пульт ДУ максимально гигиеничным и удобным в очистке.

      Увеличенный срок службы аккумулятора

      Забудьте о постоянной смене батареек в пульте ДУ. 2 щелочных батарей типа AA хватит на 5 лет использования пульта.

      Удобное расположение кнопок для простого управления

      Управляйте телевизором с помощью этого простого пульта. Удобное расположение кнопок позволяет без труда использовать все функции этого телевизора.

      Память для настроек Multi-RC

      Сохраняйте конфигурацию параметров даже после зарядки батарей. Multi-RC сохраняет данные о настройках в хранилище для удобного обслуживания.

      Отсек для батарей с фиксатором

      Отсек для батарей закреплен с помощью винта, что позволяет извлекать и менять батареи только с помощью специалиста.

      Индикация заряда батарей

      Когда батареи в пульте ДУ профессионального телевизора Philips разряжены, на экране телевизора появляется уведомление, что позволяет заменять батареи в пульте до того, как пульт перестанет отвечать на команды.

      • Батарея

        Тип
        2xAA (приобретаются отдельно)

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        215 x 46 x 23 мм
        Размеры изделия (ШxГxВ) в дюймах
        8,46 x 1,81 x 0,91  (дюймы)

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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