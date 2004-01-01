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Профессиональный светодиодный ТВ с ЖКД

22HFL3233D/10
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    Профессиональный светодиодный ТВ с ЖКД

    22HFL3233D/10

    Произведите впечатление на гостей

    Современный энергоэффективный светодиодный телевизор с ЖКД позволит вам насладиться всеми преимуществами цифрового телевидения. Ваши постояльцы будут в восторге от уюта и незабываемых впечатлений при просмотре профессионального гостиничного ТВ.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональный светодиодный ТВ с ЖКД

    Произведите впечатление на гостей

    Современный энергоэффективный светодиодный телевизор с ЖКД позволит вам насладиться всеми преимуществами цифрового телевидения. Ваши постояльцы будут в восторге от уюта и незабываемых впечатлений при просмотре профессионального гостиничного ТВ.

    Произведите впечатление на гостей

    Современный энергоэффективный светодиодный телевизор с ЖКД позволит вам насладиться всеми преимуществами цифрового телевидения. Ваши постояльцы будут в восторге от уюта и незабываемых впечатлений при просмотре профессионального гостиничного ТВ.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональный светодиодный ТВ с ЖКД

    Произведите впечатление на гостей

    Современный энергоэффективный светодиодный телевизор с ЖКД позволит вам насладиться всеми преимуществами цифрового телевидения. Ваши постояльцы будут в восторге от уюта и незабываемых впечатлений при просмотре профессионального гостиничного ТВ.

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      Гостиничный светодиодный ТВ Philips с ЖКД

      • 22" EasySuite
      • LED
      • DVB-T/C MPEG 2/4
      Отличное изображение на базе светодиодов и низкое энергопотребление

      Отличное изображение на базе светодиодов и низкое энергопотребление

      В этом телевизоре самая совершенная светодиодная технология сочетается с привлекательным минималистичным дизайном и потрясающим качеством изображения, а также у этой модели минимальное энергопотребление в своей категории. Кроме того, светодиодная технология исключает использование вредных материалов. Светодиодная подсветка обеспечивает низкое энергопотребление, высокую яркость и контрастность изображения, четкость и насыщенные цвета.

      Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

      Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

      MyChoice — это простой и недорогой способ преложить вашим постояльцам лучшие телеканалы. Через эту систему можно также подключать дополнительные платные каналы, что позволит вам возместить затраты на приобретение телевизоров.

      Режимы для гостиниц, медицинских и пенитенциарных учреждений

      Телевизор оснащен всеми необходимыми функции для использования в обстановке, отличающейся от обычной квартиры. Функции ограничения уровня звука, блокировка меню, более строгое тестирование материалов, энергосбережение, пульты дистанционного управления с системой защиты от кражи и специальные функции для медицинских и пенитенциарных учреждений позволяют использовать технику в этой сфере.

      Функция ThemeTV Lite для легкого перемещения по каналам

      В функции ThemeTV Lite используется понятный пользовательский интерфейс, благодаря которому гости могут с легкостью осуществлять поиск каналов своей страны, просматривать новости и получать информацию об отеле с помощью гостевого меню, без необходимости использования интерактивной системы развлечений.

      Hotel Scenea для отображения специальной информации и установки стартового канала

      Нotel Scenea позволяет выбирать и сохранять на ТВ изображение, которое будет отображаться на стартовом или информационном канале.

      Встроенная панель подключения

      Встроенная панель подключения позволяет гостям с легкостью подключать устройства к телевизору без внешней панели подключения.

      Низкое энергопотребление

      Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.

      Green Button позволяет сократить расход электроэнергии

      Кнопка Green Button позволяет гостям еще больше сократить расход электроэнергии благодаря возможности большего затемнения подсветки или выключению экрана при прослушивании радио. Еще один способ сократить расходы отеля, взаимодействуя с гостями.

      Блокировка меню установки

      Предотвращает нежелательный доступ к установкам и конфигурации, обеспечивает максимальное удобство гостей и устраняет нежелательные расходы на перепрограммирование.

      Экологически безвредная конструкция и корпус из негорючего материала

      Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковке и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.

      Дополнительное подключение наушников для индивидуального прослушивания

      Данная АС позволяет подключить наушники. Подключите наушники для индивидуального прослушивания в любое время.

      • Изображение/дисплей

        Формат изображения
        Широкий экран
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        22  (дюймы)
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        56  см
        Цвет корпуса
        Передняя панель цвета виски и черный глянцевый корпус
        Яркость
        300  кд/м²
        Улучшение изображения
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • 3D гребенчатый фильтр
        • Улучшение цвета
        • Улучшение цветовых переходов
        • Digital Crystal Clear
        • Цифровое шумоподавление
        • Улучшение яркостных переходов
        • Настройка четкости
        • 3D MA деинтерлейсинг
        • Автокоррекция телесного оттенка
        • Динамическое повышение контрастности
        • Обработка 1080p 24/25/30 Гц
        • Обработка 1080p 50/60 Гц
        • Активное управление
        Тип экрана дисплея
        ЖК-дисплей WXGA с активной матрицей TFT
        Разрешение панели
        1366 x 768р
        Динамическая контрастность экрана
        150 000:1
        Время отклика (типич.)
        6  мс
        Угол просмотра
        178º (Г) / 178º (В)
        Улучшение экрана
        Антибликовое покрытие экрана

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 640 x 480, 60 Гц
        • 800 x 600, 60 Гц
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1280 x 720, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        Видеоформаты
        • 480i, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 1080i; 50, 60 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 1080p, 24, 50, 60 Гц
        • 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Гц

      • Тюнер/прием/передача

        Вход антенны
        Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
        Диапазоны тюнера
        • Гипердиапазон
        • S-канал
        • UHF
        • VHF
        ТВ-система
        • Система PAL I
        • Система PAL B/G
        • Система SECAM B/G
        • SECAM L/L'
        • DVB COFDM 2K/8K
        • Система PAL D/K
        • Система SECAM D/K
        Цифровое ТВ
        • DVB-T MPEG4
        • DVB-C MPEG4*
        Количество предустановок
        999
        Воспроизведение видео
        • PAL
        • SECAM
        • NTSC

      • Мультимедийные приложения

        Мультимедийные подключения
        USB
        Форматы воспроизведения
        • MP3
        • Фотографии в формате JPEG
        Форматы воспроизведения видео
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4

      • Комфорт

        Легкость установки
        • Подключение Plug & Play
        • Улучшенный "гостиничный" режим
        • Система автоматической настройки (ATS)
        • Точная настройка
        • Цифровая настройка PLL
        • Автоматическая установка каналов (ACI)
        • Автонаименование программ
        • Aвтосохранение
        • Клонирование настроек ТВ через USB
        • Блокировка меню установки
        • Доступ к меню безопасности
        • Блокировка клавиатуры
        • Дублирование настроек ТВ через РЧ
        Удобство использования
        • Автоограничение громкости (AVL)
        • Вывод на экран
        • Список программ
        • Управление на боковой панели
        • Графический интерфейс пользователя
        • 1-кан. список аналог./цифр.
        Часы
        Таймер отключения
        Комфорт
        • Функции постояльца отеля
        • Приветственное сообщение
        • Включение канала
        • Ограничение громкости
        • Таймер отключения
        Регулировка формата экрана
        • 4:3
        • Расширение формата 14:9
        • Расширение формата 16:9
        • Широкий экран
        • Увеличение субтитров
        • Режим Super Zoom
        • Автоформатирование
        Электронный гид телепередач
        • Электронный гид телепередач на 8 дней
        • Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
        Пульт ДУ
        • индикация разряда батарей
        • замок, предотвращающий кражу батареек
        Интерактивные возможности для гостиничных служб
        • Блокировка автообновления каналов
        • Блокировка беспроводной загрузки ПО
        • Функция MyChoice
        • ThemeTV Lite
        Тип пульта ДУ
        22AV1104C (RC6)
        Режим ограничения для особых учреждений
        Телетекст, MHEG, USB, EPG, частичная блокировка
        Телетекст
        Режим Smart Text (1000 стр.)
        Другие удобства
        Замок Kensington
        Обновление встроенной программы
        • Обновление встроенной программы через USB
        • Обновление встроенного ПО через РЧ-канал

      • Healthcare

        Управление
        Многофункциональный пульт дистанционного управления
        Безопасность
        Двойная изоляция Класс II
        Комфорт
        • Выход для наушников
        • Независимое отключение звука основного динамика

      • Звук

        Выходная мощность (среднеквадр.)
        2 x 3 Вт
        Улучшение звука
        • Автоматическая регулировка громкости
        • Incredible Surround
        • Функция Smart Sound
        • Регулировка ВЧ и НЧ
        Звуковая система
        Nicam Stereo

      • Громкоговорители

        Встроенные АС
        2

      • Подключения

        Количество разъемов HDMI
        2
        Количество разъемов SCART
        1
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Запуск воспроизведения одним нажатием
        • Режим ожидания системы
        Фронтальные/боковые подключения
        • Аудиовход — левый/правый
        • Вход CVBS
        • Выход для наушников
        • Порт USB 2.0
        • HDMI v1.3
        1-й внешний разъем Scart
        • Аудиоразъем: левый/правый
        • RGB
        • Вход CVBS
        HDMI 1
        HDMI v1.3
        Другие подключения
        • VGA вход ПК + аудиовход левый/правый
        • Антенна, IEC75
        • Общий интерфейс CI+
        • Выход S/PDIF (коаксиальный)
        2-й внешний разъем
        Вход YPbPr

      • Питание

        Электропитание
        220-240 В, 50/60 Гц
        Температура окружающей среды
        5–35 °C
        Энергопотребление (в обычном режиме)
        29  Вт
        Потребление электроэнергии в год
        41  кВт/ч
        Наличие свинца
        Да*

      • Экохарактеристики

        Безопасность
        Корпус из негорючего материала
        Энергоэкономичный режим ожидания
        Да
        Режим потребления SmartPower Eco
        Да

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Шнур питания
        • Настольная подставка
        • Гарантийный талон
        Дополнительные аксессуары
        • Настенный кронштейн (регулируемый) 22AV3100/10
        • Установочный ПДУ 22AV8573/00

      • Размеры

        Глубина коробки
        133  миллиметра
        Вес продукта
        4  кг
        Ширина устройства
        526  миллиметра
        Ширина с подставкой
        526  миллиметра
        Совместимое настенное крепление
        75 x 75 мм
        Высота коробки
        426  миллиметра
        Ширина коробки
        580  миллиметра
        Высота устройства
        343  миллиметра
        Глубина устройства
        49,4  миллиметра
        Высота с подставкой
        369  миллиметра
        Глубина с подставкой
        149  миллиметра
        Вес изделия с подставкой
        4.2  кг

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Батарейки для пульта ДУ
      • Пульт ДУ
      • Шнур питания
      • Подставка под наклоном
      • Гарантийный талон

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