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Ultinon Pro6000 SI

Сигнальная лампа для грузовиков

24805CU60X2
  • Долговечная яркость Долговечная яркость Долговечная яркость
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    Ultinon Pro6000 SI Сигнальная лампа для грузовиков

    24805CU60X2

    Долговечная яркость

    Для стильного вождения перейдите на лампы для габаритных огней Philips Ultinon Pro6000 LED [˜W5W] 24 В. Они обеспечивают яркий и элегантный свет для безопасности и создания стильного внешнего вида. Узнать обо всех преимуществах

    Ultinon Pro6000 SI Сигнальная лампа для грузовиков

    Долговечная яркость

    Для стильного вождения перейдите на лампы для габаритных огней Philips Ultinon Pro6000 LED [˜W5W] 24 В. Они обеспечивают яркий и элегантный свет для безопасности и создания стильного внешнего вида. Узнать обо всех преимуществах

    Долговечная яркость

    Для стильного вождения перейдите на лампы для габаритных огней Philips Ultinon Pro6000 LED [˜W5W] 24 В. Они обеспечивают яркий и элегантный свет для безопасности и создания стильного внешнего вида. Узнать обо всех преимуществах

    Ultinon Pro6000 SI Сигнальная лампа для грузовиков

    Долговечная яркость

    Для стильного вождения перейдите на лампы для габаритных огней Philips Ultinon Pro6000 LED [˜W5W] 24 В. Они обеспечивают яркий и элегантный свет для безопасности и создания стильного внешнего вида. Узнать обо всех преимуществах

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      Долговечная яркость

      Более яркие и элегантные сигнальные огни

      • LED-WHITE [~R5/R10]
      • Количество ламп: 2 шт.
      • 12 + 24 В, 6000 К, холодный белый свет
      • Инновационная автомобильная система

      Обозначайте свои намерения с помощью более ярких сигнальных ламп

      Для соблюдения безопасности крайне важно сообщать о ваших маневрах на дороге. Чтобы избежать столкновения, другие водители должны знать о ваших намерениях. А когда из-за плохих погодных условий ухудшается видимость, потребность в ярких сигнальных лампах возрастает. Светодиодные сигнальные лампы Philips Ultinon Pro6000 обеспечивают мощный дневной свет и цветовую температуру 6000 К, гарантируя улучшенную эффективность как при освещении салона, так и для габаритных огней. По внешнему виду грузовика можно многое узнать о его владельце: привлеките внимание, установив светодиодные лампы для сигнального освещения от Philips.

      Эргономичный дизайн с тремя рядами светодиодов

      Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro6000 обеспечивают равномерное освещение, где бы вы их не использовали: в качестве парковочных огней, для освещения номеров автомобиля или салона. Благодаря широкому углу луча свет распределяется равномерно и освещает даже самые отдаленные места.

      Усовершенствуйте освещение, обновите стиль

      Несмотря на то, что внешнее освещение необходимо для поддержания оптимальной видимости, нет причин жертвовать эстетикой и стилем. Если вы хотите обновить фары своего грузовика, замените внешнее освещение на сигнальные лампы Philips Ultinon Pro6000 LED — это отличный способ потратить деньги с умом.

      Увеличенный срок службы до 5000 часов

      Водителям нужны не только яркие, но и стильные лампы для грузовиков, однако мало кому нравится часто менять в них лампы, ведь чем лампа ярче, тем короче срок ее службы. Именно в этом состоит главный недостаток обычных ламп. Светодиодные лампы рассчитаны на более длительный срок использования даже при более высоком уровне интенсивности света. Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro6000 LED обладают исключительно долгим сроком службы. Благодаря инновационным технологиям, таким как премиальная система светодиодов и передовые системы отвода тепла, срок службы этих ламп составляет до 5000 часов.

      HeatShield обеспечивает стабильную и долговечную работу

      Благодаря технологии HeatShield лампы Philips Ultinon Pro6000 T10 не подвержены воздействию высоких температур, даже когда устанавливаются рядом с лампами головного освещения. Специальный композитный материал помогает им выдерживать любые температурные колебания, сохраняя высокую эффективность.

      Простая установка и совместимость с большинством грузовиков

      Оцените простое подключение — лампы Philips Ultinon Pro6000 обладают стандартным цоколем и не имеют полярности, поэтому замена осуществляется легко и быстро.

      Совместимость с электросистемами большинства грузовиков

      Стандартные и модифицированные светодиодные лампы различаются по мощности, типу конструкции и энергопотреблению. Бывает трудно подобрать оптимальную светодиодную лампу при замене традиционных световых решений. Лампы Philips Ultinon Pro6000 совместимы с электросистемами большинства грузовиков. Чтобы исправить возможные проблемы с питанием, мы предлагаем опциональные адаптеры, чтобы обеспечить полный комплект необходимой продукции.

      • Особенности изделия

        Характеристики изделия
        • Качественные светодиодные лампы для автомобилей
        • Высокая яркость
        • Равномерное рассеивание света
        Ожидаемые преимущества
        Более яркие и элегантные сигнальные огни

      • Описание продукта

        Применение
        • Расположение впереди
        • Задние габаритные фонари
        • Боковые повторители указателей поворота
        • Ходовые огни
        • Внутреннее освещение
        • Подсветка номерного знака
        Цоколь
        BA15s
        Обозначение
        R5W/R10W LED white 24805 CU60 24V X2
        Соответствие нормам ECE
        НЕТ
        Линейка продукции
        Ultinon Pro6000 SI
        Технология
        Светодиодная
        Тип
        LED-WHITE [~R5/R10]
        напряжение
        24  В

      • Срок службы

        Срок службы
        5000 часов

      • Световые характеристики

        Люмен
        125
        Цветовая температура
        6000 К

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        24805CU60X2
        Код для заказа
        1562430

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8719018015624
        EAN3
        8719018015631
        Тип упаковки
        x 2

      • Информация об упакованном продукте

        Вес брутто одного изделия
        24  г
        Длина
        14.2  см
        Ширина
        12.1  см
        Высота
        10.3  см
        Вес нетто одного изделия
        3  г
        Количество упаковок
        2 шт.
        MOQ (для профессионалов)
        10 упаковок

      • Информация об упаковке

        Длина
        9.5  см
        Ширина
        1.5  см
        Высота
        13.5  см
        Вес нетто одного изделия
        240  г
        Вес брутто одного изделия
        0.37  кг

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          • Не соответствует ECE
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