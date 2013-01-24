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Светодиодные решения

249316000KX2
  • Усовершенствованная серия ретрофит T10 LED Усовершенствованная серия ретрофит T10 LED Усовершенствованная серия ретрофит T10 LED
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    Светодиодные решения

    249316000KX2

    Усовершенствованная серия ретрофит T10 LED

    Philips представляет новую линейку светодиодных ламп для салона автомобиля. Эти усовершенствованные лампы не только обеспечивают все преимущества светодиодного освещения, но и избавляют от лишних хлопот! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Светодиодные решения

    Усовершенствованная серия ретрофит T10 LED

    Philips представляет новую линейку светодиодных ламп для салона автомобиля. Эти усовершенствованные лампы не только обеспечивают все преимущества светодиодного освещения, но и избавляют от лишних хлопот! Узнать обо всех преимуществах

    Усовершенствованная серия ретрофит T10 LED

    Philips представляет новую линейку светодиодных ламп для салона автомобиля. Эти усовершенствованные лампы не только обеспечивают все преимущества светодиодного освещения, но и избавляют от лишних хлопот! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Светодиодные решения

    Усовершенствованная серия ретрофит T10 LED

    Philips представляет новую линейку светодиодных ламп для салона автомобиля. Эти усовершенствованные лампы не только обеспечивают все преимущества светодиодного освещения, но и избавляют от лишних хлопот! Узнать обо всех преимуществах

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      Усовершенствованная серия ретрофит T10 LED

      LED-технология используется повсюду... в том числе в вашем автомобиле

      • T10
      • 5 Вт

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        напряжение
        24  В
        мощность в ваттах
        1  Вт
        База
        2,1 (Ш) x 9,5 (Г)
        Применение
        Освещение в салоне
        Тип
        T10

      • Информация об упаковке

        Тип упаковки
        Блистер

      • Экохарактеристики

        Тяжелые металлы
        • Не содержит кадмия
        • Не содержит ртути
        • Не содержит свинца

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