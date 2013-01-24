Ключевые слова для поиска
Усовершенствованная серия ретрофит T10 LED
Philips представляет новую линейку светодиодных ламп для салона автомобиля. Эти усовершенствованные лампы не только обеспечивают все преимущества светодиодного освещения, но и избавляют от лишних хлопот! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Усовершенствованная серия ретрофит T10 LED
Philips представляет новую линейку светодиодных ламп для салона автомобиля. Эти усовершенствованные лампы не только обеспечивают все преимущества светодиодного освещения, но и избавляют от лишних хлопот! Узнать обо всех преимуществах
Усовершенствованная серия ретрофит T10 LED
Philips представляет новую линейку светодиодных ламп для салона автомобиля. Эти усовершенствованные лампы не только обеспечивают все преимущества светодиодного освещения, но и избавляют от лишних хлопот! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Усовершенствованная серия ретрофит T10 LED
Philips представляет новую линейку светодиодных ламп для салона автомобиля. Эти усовершенствованные лампы не только обеспечивают все преимущества светодиодного освещения, но и избавляют от лишних хлопот! Узнать обо всех преимуществах
Технические характеристики
Информация об упаковке
Экохарактеристики