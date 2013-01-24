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Профессиональный светодиодный LED-телевизор

24HFL3010W/12
Общая оценка / 5
2 награды
  • Невероятные функциональные возможности для ваших гостей Невероятные функциональные возможности для ваших гостей Невероятные функциональные возможности для ваших гостей
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    Профессиональный светодиодный LED-телевизор

    24HFL3010W/12
    Общая оценка / 5
    2 награды

    Невероятные функциональные возможности для ваших гостей

    Оцените все преимущества этого LED-телевизора для медицинских учреждений с низким энергопотреблением. Теперь пациенты смогут покупать премиум-контент и просматривать информационные страницы, а новейшая технология удаленного доступа обеспечит удобство настройки и управления. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Профессиональный светодиодный LED-телевизор

    Невероятные функциональные возможности для ваших гостей

    Оцените все преимущества этого LED-телевизора для медицинских учреждений с низким энергопотреблением. Теперь пациенты смогут покупать премиум-контент и просматривать информационные страницы, а новейшая технология удаленного доступа обеспечит удобство настройки и управления. Узнать обо всех преимуществах

    Невероятные функциональные возможности для ваших гостей

    Оцените все преимущества этого LED-телевизора для медицинских учреждений с низким энергопотреблением. Теперь пациенты смогут покупать премиум-контент и просматривать информационные страницы, а новейшая технология удаленного доступа обеспечит удобство настройки и управления. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Профессиональный светодиодный LED-телевизор

    Невероятные функциональные возможности для ваших гостей

    Оцените все преимущества этого LED-телевизора для медицинских учреждений с низким энергопотреблением. Теперь пациенты смогут покупать премиум-контент и просматривать информационные страницы, а новейшая технология удаленного доступа обеспечит удобство настройки и управления. Узнать обо всех преимуществах

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      Невероятные функциональные возможности для ваших гостей

      Благодаря удобным информационным страницам

      • 24" HeartLine
      • светодиодный
      • DVB-T2/T/C
      Светодиодный LED TV: невероятная контрастность изображения

      Светодиодный LED TV: невероятная контрастность изображения

      Благодаря LED-подсветке уровень энергопотребления снижается, а показатели яркости изображения, контрастности и цветопередачи улучшаются.

      Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

      Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

      MyChoice — это простой и недорогой способ преложить вашим постояльцам лучшие телеканалы. Через эту систему можно также подключать дополнительные платные каналы, что позволит вам возместить затраты на приобретение телевизоров.

      Функция SmartInstall для простой удаленной настройки и обслуживания

      Функция SmartInstall для простой удаленной настройки и обслуживания

      Функция SmartInstall позволяет легко выполнить настройку и обслуживание телевизоров. Простое интернет-приложение разработано для удаленной конфигурации телевизоров, а значит, вы сэкономите время и не будете беспокоить постояльцев. SmartInstall справится с любой задачей — будь то обновление информационных страниц отеля или установка новых каналов.

      SmartInfo для доступа к интерактивным информационным страницам медицинских учреждений

      SmartInfo для доступа к интерактивным информационным страницам медицинских учреждений

      С помощью SmartInfo вы сможете предоставлять вашим пациентам важную информацию о медицинском учреждении и сфере здравоохранения. У пациентов будет доступ к этим интерактивным веб-страницам, даже если телевизор не подключен к сети Интернет или интранет, а вы сможете регулярно обновлять информацию и предоставлять актуальные новости.

      Протокол Serial Xpress Easy для интерактивных систем

      Протокол Serial Xpress Easy для интерактивных систем

      Через протокол Serial Xpress Easy телевизор можно подключить к внешним декодерам и цифровым ресиверам всех основных производителей.

      В комплект входит белый пульт ДУ, разработанный специально для медицинских учреждений

      В комплект телевизора входит стильный белый пульт ДУ, разработанный специально для медицинских учреждений. Прочный корпус и гладкая задняя панель пульта ДУ обеспечивают удобную очистку и дезинфекцию. Кроме того, функция проверки состояния батарей и замок, предотвращающий их кражу, делают его незаменимым для использования в условиях больницы.

      Режимы для гостиниц, медицинских и пенитенциарных учреждений

      Телевизор оснащен всеми необходимыми функции для использования в обстановке, отличающейся от обычной квартиры. Функции ограничения уровня звука, блокировка меню, более строгое тестирование материалов, энергосбережение, пульты дистанционного управления с системой защиты от кражи и специальные функции для медицинских и пенитенциарных учреждений позволяют использовать технику в этой сфере.

      Многофункциональный пульт ДУ препятствует появлению помех от других ТВ

      Благодаря особой функции каждый телевизор реагирует на команды отдельного пульта ДУ. В помещении можно установить до 14 разных телевизоров, не опасаясь возникновения взаимных помех между пультами дистанционного управления.

      Совместимость с системой вызова персонала — оптимизированное решение для медицинских учреждений

      Телевизоры Philips для медицинских учреждений обладают полным набором необходимых функций: они не только обеспечивают широкие развлекательные возможности для пользователей/пациентов, но также совместимы с системой вызова персонала, что позволяет быстро получить экстренную помощь в случае необходимости.

      Дополнительное подключение наушников для индивидуального прослушивания

      Данная АС позволяет подключить наушники. Подключите наушники для индивидуального прослушивания в любое время.

      Защита от несанкционированного использования с помощью внешней блокировки управления

      Включив или выключив внешнюю блокировку управления, администратор сможет защитить устройство от несанкционированного использования, тем самым снизив дополнительные затраты.

      Экологически безвредная конструкция и корпус из негорючего материала

      Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковке и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.

      Низкое энергопотребление

      Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Дисплей
        Светодиодный HD-телевизор
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        60  см
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        24  (дюймы)
        Формат изображения
        16:9
        Разрешение панели
        1366 x 768р
        Яркость
        250  кд/м²
        Угол просмотра
        178º (Г) / 178º (В)
        Улучшение изображения
        • Pixel Plus HD
        • Perfect Motion Rate (PMR) 200 Гц

      • Аудио

        Выходная мощность
        10 (2 x 5)  Вт
        Акустические системы
        • 2,0
        • Направленный вниз
        Характеристики звука
        • АРГ
        • Режим Incredible Surround
        • Динамические басы
        • Dolby MS10

      • Дизайн

        Цвет
        Белый

      • Тюнер/прием/передача

        Цифровое ТВ
        DVB-T/T2/C
        Аналоговое телевидение
        PAL
        Воспроизведение видео
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • Подключения (задняя панель)

        Антенна
        IEC-75
        HDMI1
        HDMI 1.4
        Выход для цифрового аудиосигнала
        Оптический
        Scart
        • RGB
        • CVBS
        • SVHS
        Вход VGA
        15-контактный D-sub
        А/В вход
        CVBS и YPbPr
        Компонентный
        YPbPr + RCA (левый/правый)
        Аудиовход DVI
        Мини-разъем
        Внешнее управление
        RJ-48

      • Подключения (боковая панель)

        HDMI2
        HDMI 1.4
        USB 1
        Порт USB 2.0
        Слот общего интерфейса
        CI+ 1.3
        Выход для наушников
        Мини-разъем

      • Расширенные возможности подключения

        HDMI
        • ARC (все порты)
        • DVI (все порты)
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Запуск воспроизведения одним нажатием
        • Режим ожидания системы
        • Прямое управление с помощью пульта ДУ
        • Управление звуком системы
        Scart
        Включение по SCART
        RJ48
        • ИК-вход/выход
        • Интерфейс Serial Xpress

      • Особенности

        Цифровые сервисы
        • Электронный гид телепередач на 8 дней
        • Сейчас и далее
        • MHEG
        • Телетекст
        • HbbTV
        Удобство использования
        • Стиль изображения
        • Стиль звука
        • Формат изображения
        Внешние элементы управления
        Переключатель питания (боковая панель)

      • Специальные гостиничные функции

        Гостиничный режим
        • Блокировка меню
        • Блокировка меню установки
        • Ограничение громкости
        • Внешняя блокировка управления
        Режим ограничения для особых учреждений
        • Режима повышенной безопасности
        • TXT/MHEG/USB/электронный гид телепередач/блокировка субтитров
        SmartInfo
        • Браузер с HTML5
        • Интерактивные шаблоны
        • Слайд-шоу
        CMND Create & Control
        • Редактор списка каналов в офлайн-режиме
        • Изменение настроек в офлайн-режиме
        • Дистанционное управление по RF
        • Создание контента
        Символика
        • SmartInfo
        • Приветственный логотип
        • Приветственная надпись
        • Настраиваемая панель управления (HTML)
        Получение дохода
        Функция MyChoice
        Клонирование настроек и обновление встроенного ПО
        • Мгновенное копирование исходных настроек
        • По USB/RF
        Таймер
        • Таймер отключения
        • Сигнал будильника
        • Выбор канала для будильника
        • Звуки будильника
        Часы
        • Часы в режиме ожидания
        • Кнопка пульта ДУ светится в темноте
        • Экранные часы
        • Внешний модуль часов (дополнительно)
        Каналы
        Единый список каналов
        Интерактивные DRM
        VSecure
        Управление
        • Блокировка автообновления каналов
        • Протокол Serial Xpress
        Регулятор мощности
        • Автоматическое ВКЛЮЧЕНИЕ
        • Запуск в экорежиме/быстрый запуск
        Настройка экрана запуска
        • Канал
        • Преимущества
        • Формат изображения
        • Громкость
        Пульт ДУ
        • Фиксация кабеля
        • Индикация заряда батареи
        • Блокировка крышки отсека для батарей пульта ДУ
        Защита от краж
        • Защита от кражи элементов питания
        • Замок Kensington

      • Функции для сферы здравоохранения

        Управление
        • Многофункциональный пульт ДУ
        • Совместимость с пультом ДУ для медицинских учреждений
        • Совместимость с системой вызова персонала
        Комфорт
        • Выход для наушников
        • Независимое отключение звука основного динамика
        Безопасность
        • Двойная изоляция, класс II
        • Огнестойкий материал

      • Мультимедиа

        Мультимедийные подключения
        USB
        Поддерживаемые параметры видеовоспроизведения
        • Форматы: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • Контейнеры: AVI, MKV
        • 3GP
        • ASF
        • M2TS
        • M4V
        • MP4
        • MPG
        • PS
        • Quicktime
        • TS
        • WMV
        Поддерживаемые форматы субтитров
        • SRT
        • ASS
        • SMI
        • SSA
        • TXT
        Поддерживаемые аудиоформаты
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA версии 2 до версии 9.2
        Поддерживаемые форматы изображения
        • BMP
        • JPG
        • PNG
        • GIF
        Поддерживаемое видеоразрешение (на USB)
        до 1920 x 1080p при 60 Гц

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Настольная подставка
        • 2 батареи типа AAA
        • Гарантийный талон
        • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
        • Шнур питания
        • Пульт ДУ 22AV1109H/12
        Дополнительный
        • Внешний модуль часов 22AV1120C/00
        • Пульт ДУ для пакета установки 22AV9573A
        • Пульт ДУ 22AV1409A/12

      • Питание

        Электропитание
        220—240 В перем. тока, 50—60 Гц
        Маркировка класса энергоэффективности
        A+
        Маркировка энергоэффективности ЕС
        18  Вт
        Потребление электроэнергии в год
        26  кВт/ч
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 0,3 Вт
        Функции энергосбережения
        Режим ECO
        Температура окружающей среды
        0 °C - 40 °C

      • Размеры

        Ширина устройства
        550  миллиметра
        Высота устройства
        342  миллиметра
        Глубина устройства
        40/48  миллиметра
        Ширина с подставкой
        550  миллиметра
        Высота с подставкой
        387  миллиметра
        Глубина с подставкой
        144  миллиметра
        Вес продукта
        3,3  кг
        Вес изделия с подставкой
        3,5  кг
        Совместимое настенное крепление VESA
        • M4
        • 75 x 75 мм

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Батарейки для пульта ДУ
      • Пульт ДУ
      • Гарантийная карточка
      • Шнур питания
      • Настольная подставка

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          • Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.
          • Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.
          • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.