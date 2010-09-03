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Профессиональный светодиодный ТВ с ЖКД

26HFL3232D/10
Общая оценка / 5
  • Идеальная надежность для ваших постояльцев Идеальная надежность для ваших постояльцев Идеальная надежность для ваших постояльцев
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    Профессиональный светодиодный ТВ с ЖКД

    26HFL3232D/10
    Общая оценка / 5

    Идеальная надежность для ваших постояльцев

    Современный энергоэффективный светодиодный телевизор с ЖКД позволит вам насладиться всеми преимуществами цифрового телевидения. Ваши постояльцы будут в восторге от уюта и незабываемых впечатлений при просмотре профессионального гостиничного ТВ. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональный светодиодный ТВ с ЖКД

    Идеальная надежность для ваших постояльцев

    Современный энергоэффективный светодиодный телевизор с ЖКД позволит вам насладиться всеми преимуществами цифрового телевидения. Ваши постояльцы будут в восторге от уюта и незабываемых впечатлений при просмотре профессионального гостиничного ТВ. Узнать обо всех преимуществах

    Идеальная надежность для ваших постояльцев

    Современный энергоэффективный светодиодный телевизор с ЖКД позволит вам насладиться всеми преимуществами цифрового телевидения. Ваши постояльцы будут в восторге от уюта и незабываемых впечатлений при просмотре профессионального гостиничного ТВ. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональный светодиодный ТВ с ЖКД

    Идеальная надежность для ваших постояльцев

    Современный энергоэффективный светодиодный телевизор с ЖКД позволит вам насладиться всеми преимуществами цифрового телевидения. Ваши постояльцы будут в восторге от уюта и незабываемых впечатлений при просмотре профессионального гостиничного ТВ. Узнать обо всех преимуществах

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      Идеальная надежность для ваших постояльцев

      Гостиничный светодиодный ТВ Philips с ЖКД

      • 26" EasySuite
      • LED
      • DVB-T MPEG 2/4
      Отличное изображение на базе светодиодов и низкое энергопотребление

      Отличное изображение на базе светодиодов и низкое энергопотребление

      В этом телевизоре самая совершенная светодиодная технология сочетается с привлекательным минималистичным дизайном и потрясающим качеством изображения, а также у этой модели минимальное энергопотребление в своей категории. Кроме того, светодиодная технология исключает использование вредных материалов. Светодиодная подсветка обеспечивает низкое энергопотребление, высокую яркость и контрастность изображения, четкость и насыщенные цвета.

      Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

      Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

      MyChoice — это простой и недорогой способ преложить вашим постояльцам лучшие телеканалы. Через эту систему можно также подключать дополнительные платные каналы, что позволит вам возместить затраты на приобретение телевизоров.

      Наслаждайтесь воспроизведением фото и музыки через USB

      Наслаждайтесь воспроизведением фото и музыки через USB

      С помощью разъема USB можно просматривать фотографии в формате jpeg и слушать музыку в формате mp3 с большинства носителей USB (устройств памяти USB). Вставьте устройство USB в разъем на боковой панели телевизора, чтобы просмотреть мультимедийный контент с помощью удобного проводника. Таким образом можно просматривать фотографии и прослушивать музыку.

      Встроенная панель подключения

      Встроенная панель подключения позволяет гостям с легкостью подключать устройства к телевизору без внешней панели подключения.

      Приветственная надпись на экране

      При включении телевизора отображается приветствие

      Ограничение громкости

      Эта функция служит для предварительной установки диапазона громкости, в котором может работать телевизор, предотвращая установку звука на уровень, превышающий норму и мешающий вашим соседям.

      Блокировка меню установки

      Предотвращает нежелательный доступ к установкам и конфигурации, обеспечивает максимальное удобство гостей и устраняет нежелательные расходы на перепрограммирование.

      Низкое энергопотребление

      Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.

      Экологически безвредная конструкция и корпус из негорючего материала

      Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковке и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.

      Программируемое включение канала

      Функция удобна для установки информационных или рекламных каналов, так как она позволяет включать выбранный канал при включении телевизора.

      Дополнительное подключение наушников для индивидуального прослушивания

      Данная АС позволяет подключить наушники. Подключите наушники для индивидуального прослушивания в любое время.

      Улучшенный электронный гид телепрограмм и список каналов

      Удобный электронный гид телепрограмм и список каналов — интуитивно-понятные кнопки и графические инструкции по поиску любимых каналов.

      Единый список аналоговых и цифровых каналов

      Единый интегрированный список каналов телевидения позволяет гостям быстро переключаться на любой аналоговый или цифровой канал.

      • Изображение/дисплей

        Формат изображения
        Широкий экран
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        26  (дюймы)
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        66  см
        Цвет корпуса
        Передняя панель черного цвета с глянцевой черной отделкой
        Яркость
        400  кд/м²
        Улучшение изображения
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • 3D гребенчатый фильтр
        • Активное управление
        • Улучшение цвета
        • Улучшение цветовых переходов
        • Digital Crystal Clear
        • Цифровое шумоподавление
        • Улучшение яркостных переходов
        • Прогрессивное сканирование
        • Настройка четкости
        • 3D MA деинтерлейсинг
        • Автокоррекция телесного оттенка
        • Динамическое повышение контрастности
        • Обработка 1080p 24/25/30 Гц
        • Обработка 1080p 50/60 Гц
        Тип экрана дисплея
        ЖК-дисплей WXGA с активной матрицей TFT
        Разрешение панели
        1366 x 768р
        Динамическая контрастность экрана
        150 000:1
        Время отклика (типич.)
        8  мс
        Угол просмотра
        178º (Г) / 178º (В)
        Пиковое отношение яркости
        80  %
        Улучшение экрана
        Антибликовое покрытие экрана

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 640 x 480, 60 Гц
        • 800 x 600, 60 Гц
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1280 x 720, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        Видеоформаты
        • 480i, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 1080i; 50, 60 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 1080p, 24, 50, 60 Гц
        • 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Гц

      • Тюнер/прием/передача

        Вход антенны
        Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
        Диапазоны тюнера
        • Гипердиапазон
        • S-канал
        • UHF
        • VHF
        ТВ-система
        • Система PAL I
        • Система PAL B/G
        • Система SECAM B/G
        • SECAM L/L'
        • DVB COFDM 2K/8K
        Цифровое ТВ
        DVB-T MPEG4
        Количество предустановок
        999
        Воспроизведение видео
        • PAL
        • SECAM
        • NTSC

      • Мультимедийные приложения

        Мультимедийные подключения
        USB
        Форматы воспроизведения
        • MP3
        • Фотографии в формате JPEG
        • Файлы демонстрации слайдов (.alb)

      • Комфорт

        Легкость установки
        • Подключение Plug & Play
        • Улучшенный "гостиничный" режим
        • Система автоматической настройки (ATS)
        • Точная настройка
        • Цифровая настройка PLL
        • Автоматическая установка каналов (ACI)
        • Автонаименование программ
        • Aвтосохранение
        • Клонирование настроек ТВ через USB
        • Блокировка меню установки
        • Доступ к меню безопасности
        • Блокировка клавиатуры
        Удобство использования
        • Автоограничение громкости (AVL)
        • 1-кан. список аналог./цифр.
        • Вывод на экран
        • Список программ
        • Управление на боковой панели
        • Графический интерфейс пользователя
        Часы
        Таймер отключения
        Комфорт
        • Функции постояльца отеля
        • Приветственное сообщение
        • Включение канала
        • Ограничение громкости
        • Таймер отключения
        Регулировка формата экрана
        • 4:3
        • Расширение формата 14:9
        • Расширение формата 16:9
        • Широкий экран
        • Увеличение субтитров
        • Режим Super Zoom
        • Автоформатирование
        Электронный гид телепередач
        • Электронный гид телепередач на 8 дней
        • Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
        Пульт ДУ
        • индикация разряда батарей
        • замок, предотвращающий кражу батареек
        Интерактивные возможности для гостиничных служб
        • Блокировка автообновления каналов
        • Блокировка беспроводной загрузки ПО
        Тип пульта ДУ
        22AV1104B (RC6)
        Режим ограничения для особых учреждений
        Телетекст, MHEG, USB, EPG, частичная блокировка
        Телетекст
        1000-страничный гипертекст
        Другие удобства
        Замок Kensington
        Обновление встроенной программы
        • Обновление встроенной программы через USB
        • Обновление встроенного ПО через РЧ-канал
        Возможности телетекста
        • Fast text (Быстрый текст)
        • Строка с информацией о программе

      • Healthcare

        Управление
        Многофункциональный пульт дистанционного управления
        Безопасность
        Двойная изоляция Класс II
        Комфорт
        • Выход для наушников
        • Независимое отключение звука основного динамика

      • Звук

        Выходная мощность (среднеквадр.)
        2 x 5 Вт
        Улучшение звука
        • Автоматическая регулировка громкости
        • Incredible Surround
        • Функция Smart Sound
        Звуковая система
        Nicam Stereo

      • Громкоговорители

        Встроенные АС
        2

      • Подключения

        Количество разъемов HDMI
        2
        Аудиовыход — цифровой
        Коаксиальный (cinch)
        Количество разъемов SCART
        1
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Запуск воспроизведения одним нажатием
        • Режим ожидания системы
        Фронтальные/боковые подключения
        • Аудиовход — левый/правый
        • Вход CVBS
        • Выход для наушников
        • Порт USB 2.0
        • HDMI v1.3
        1-й внешний разъем Scart
        • Аудиоразъем: левый/правый
        • RGB
        • Вход/выход CVBS
        HDMI 1
        HDMI v1.3
        Другие подключения
        • Выход S/PDIF (коаксиальный)
        • VGA вход ПК + аудиовход левый/правый
        • Общий интерфейс
        2-й внешний разъем
        • Аудиовход — левый/правый
        • Вход YPbPr

      • Питание

        Электропитание
        220-240 В, 50 Гц
        Температура окружающей среды
        5 °C – 40 °C
        Энергопотребление в режиме ожидания
        0,15 Вт
        Энергопотребление (в обычном режиме)
        37  Вт
        Потребление электроэнергии в год
        54,02  кВт/ч
        Наличие свинца
        Да*

      • Экохарактеристики

        Безопасность
        Корпус из негорючего материала
        Энергоэкономичный режим ожидания
        Да
        Режим потребления SmartPower Eco
        Да

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Шнур питания
        • Настольная подставка
        • Гарантийный талон
        Дополнительные аксессуары
        • Настенный кронштейн (регулируемый) 22AV3100/10
        • Установочный ПДУ 22AV8573/00
        • Настенный кронштейн (регулируемый) 22AV3200/10

      • Размеры

        Глубина коробки
        170  миллиметра
        Вес продукта
        5,2  кг
        Ширина устройства
        637  миллиметра
        Ширина с подставкой
        637  миллиметра
        Совместимое настенное крепление
        75 x 75 мм
        Высота коробки
        525  миллиметра
        Ширина коробки
        810  миллиметра
        Высота устройства
        411  миллиметра
        Глубина устройства
        51,4  миллиметра
        Высота с подставкой
        447  миллиметра
        Глубина с подставкой
        170  миллиметра
        Вес изделия с подставкой
        5.5  кг

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Батарейки для пульта ДУ
      • Пульт ДУ
      • Шнур питания
      • Подставка под наклоном
      • Гарантийный талон

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          • Типичное потребление энергии во включенном состоянии измерено в соответствии с IEC62087 Вып. 2.
          • Потребление энергии в год вычислено при использовании среднего потребления энергии 4 часа в день, 365 дней в году.
          • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2023. Все права защищены.

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