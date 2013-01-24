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Профессиональный светодиодный LED-телевизор

26HFL4007D/10
  • Идеальный ТВ для основного или интерактивного использования Идеальный ТВ для основного или интерактивного использования Идеальный ТВ для основного или интерактивного использования
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    Профессиональный светодиодный LED-телевизор

    26HFL4007D/10

    Идеальный ТВ для основного или интерактивного использования

    С этим энергоэффективным гостиничным светодиодным телевизором с ЖКД вы насладитесь всеми преимуществами интерактивного телевидения и качественными гостиничными службами. Просто подключите телевизор к любой системе на выбор и наслаждайтесь великолепным качеством просмотра и энергоэффективностью.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональный светодиодный LED-телевизор

    Идеальный ТВ для основного или интерактивного использования

    С этим энергоэффективным гостиничным светодиодным телевизором с ЖКД вы насладитесь всеми преимуществами интерактивного телевидения и качественными гостиничными службами. Просто подключите телевизор к любой системе на выбор и наслаждайтесь великолепным качеством просмотра и энергоэффективностью.

    Идеальный ТВ для основного или интерактивного использования

    С этим энергоэффективным гостиничным светодиодным телевизором с ЖКД вы насладитесь всеми преимуществами интерактивного телевидения и качественными гостиничными службами. Просто подключите телевизор к любой системе на выбор и наслаждайтесь великолепным качеством просмотра и энергоэффективностью.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональный светодиодный LED-телевизор

    Идеальный ТВ для основного или интерактивного использования

    С этим энергоэффективным гостиничным светодиодным телевизором с ЖКД вы насладитесь всеми преимуществами интерактивного телевидения и качественными гостиничными службами. Просто подключите телевизор к любой системе на выбор и наслаждайтесь великолепным качеством просмотра и энергоэффективностью.

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      Идеальный ТВ для основного или интерактивного использования

      с поддержкой всех основных подключений

      • 26" PrimeSuite
      • светодиодный
      • с DVB-T2/T/C и MPEG 2/4
      Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

      Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

      MyChoice — это простой и недорогой способ преложить вашим постояльцам лучшие телеканалы. Через эту систему можно также подключать дополнительные платные каналы, что позволит вам возместить затраты на приобретение телевизоров.

      Отличное изображение на базе светодиодов и низкое энергопотребление

      Отличное изображение на базе светодиодов и низкое энергопотребление

      В этом телевизоре самая совершенная светодиодная технология сочетается с привлекательным минималистичным дизайном и потрясающим качеством изображения, а также у этой модели минимальное энергопотребление в своей категории. Кроме того, светодиодная технология исключает использование вредных материалов. Светодиодная подсветка обеспечивает низкое энергопотребление, высокую яркость и контрастность изображения, четкость и насыщенные цвета.

      Функция SmartInstall для простой удаленной настройки и обслуживания

      Функция SmartInstall для простой удаленной настройки и обслуживания

      Функция SmartInstall позволяет легко выполнить настройку и обслуживание телевизоров. Простое интернет-приложение разработано для удаленной конфигурации телевизоров, а значит, вы сэкономите время и не будете беспокоить постояльцев. SmartInstall справится с любой задачей — будь то обновление информационных страниц отеля или установка новых каналов.

      Встроенный дисплей часов с будильником и индикатором сообщений

      Встроенный дисплей часов с будильником позволяет вам не тратить деньги на дополнительные часы, а пространство комнаты — на кабели и соединения.

      Низкое энергопотребление

      Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.

      Протокол Serial Xpress для интерактивных систем

      Через протокол Serial Xpress ТВ можно подключить к внешним декодерам и телеприставкам основных поставщиков интерактивных систем.

      Экологически безвредная конструкция и корпус из негорючего материала

      Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковке и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.

      Green Button позволяет сократить расход электроэнергии

      Кнопка Green Button позволяет гостям еще больше сократить расход электроэнергии благодаря возможности большего затемнения подсветки или выключению экрана при прослушивании радио. Еще один способ сократить расходы отеля, взаимодействуя с гостями.

      VSecure для защиты контента по IP и RF

      Для трансляции контента стандарта HD в общественных местах требуется тщательная защита данных. Компания Philips разработала решение VSecure по RF и IP (Marlin и Windows DRM) для защиты контента при трансляции на гостиничном ТВ.

      Встроенная система IP-телевидения для оптимальной настройки интерактивных служб

      Меньше затрат и хлопот. С нашими новыми телевизорами Smart TV вы можете организовать информационно-развлекательную систему гостиницы непосредственно на телевизоре. Интерактивные каналы, видео по запросу, интерактивные гостиничные меню и информация, а также системы онлайн-заказов — все это возможно без дополнительной внешней приставки. Помимо передачи контента по коаксиальным телевизионным кабелям теперь вы также можете использовать интернет-сеть для трансляции телеканалов или видео по запросу непосредственно на ТВ. Организовать специализированный портал по вашим требованиям можно через нашу партнерскую сеть.

      SmartInfo для доступа к интерактивным информационным страницам отеля

      Функция SmartInfo позволяет разместить сведения об отеле или городе посредством SmartUI. У ваших постояльцев будет доступ к этой интерактивной веб-странице отеля, даже если телевизор не подключен к интранету или Интернету. Информацию можно регулярно менять, поддерживая актуальность сведений об отеле для гостей.

      Приложения Smart TV со специальными службами для гостиниц

      Список разнообразных приложений Philips Smart TV постоянно пополняется — пользователи могут воспользоваться YouTube, социальными сетями и множеством других программ. Специализированная версия разработана для использования в гостиницах и содержит ряд дополнительных преимуществ, например, гарантирует удаление данных гостя после работы с приложением, а также защиту от нежелательного или опасного контента. Благодаря тому, что ваши клиенты могут пользоваться приложениями и смотреть прошедшие программы даже с каналов других стран, Smart TV — это лучшее решение для развлечений.

      С поддержкой защищенной передачи SimplyShare — для потоковой передачи контента на ТВ

      При помощи дополнительного модуля Wi-Fi вы можете включить защищенную передачу SimplyShare, которая позволит вашим клиентам наслаждаться контентом на большом экране телевизора в беспроводном режиме — легко и без хлопот. Благодаря открытости нашей системы телевизоры поддерживают устройства iOS и Android и этот список постоянно расширяется. Защищенная система передачи данных обеспечивает надежность DLNA-системы, а значит, ваших постояльцев никто не побеспокоит. Фотографии, фильмы, музыка — все это можно передавать на ТВ при помощи SimplyShare!

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Дисплей
        Светодиодный HD-телевизор
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        66  см
        Диагональ экрана (в дюймах)
        26  дюйма
        Формат изображения
        16:9
        Разрешение панели
        1366 x 768р
        Яркость
        350  кд/м²
        Угол просмотра
        178º (Г) / 178º (В)
        Улучшение изображения
        Pixel Plus HD
        Динамическая контрастность экрана
        500 000:1
        Цвет корпуса
        Черный глянцевый корпус с серой тонировкой на передней панели

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные входы
        до 1920x1080 при 60 Гц
        Видеовходы
        • 24, 25, 30, 50, 60 Гц
        • до 1920x1080p

      • Тюнер/прием/передача

        Вход антенны
        Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
        Диапазоны тюнера
        • Гипердиапазон
        • S-канал
        • UHF
        • VHF
        Цифровое ТВ
        • DVB-C MPEG4*
        • DVB-T MPEG4*
        • DVB-T2
        • DVB-C MPEG2*
        • DVB-T MPEG2*
        ТВ-система
        • PAL
        • SECAM
        Воспроизведение видео
        • PAL
        • SECAM
        • NTSC
        Воспроизведение через IP
        Многоадресное вещание IGMP

      • Звук

        Выходная мощность (среднеквадр.)
        10 Вт (2 x 5 Вт)
        Улучшение звука
        • Автоограничение громкости
        • Incredible Surround

      • Громкоговорители

        Встроенные АС
        2

      • Подключения

        Количество разъемов USB
        2
        Количество разъемов HDMI
        3
        Количество компонентных входов (YPbPr)
        1
        Количество разъемов SCART (RGB/CVBS)
        1
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Запуск воспроизведения одним нажатием
        • Режим ожидания системы
        Другие подключения
        • Антенна, IEC75
        • Выход для наушников
        • VGA вход ПК + аудиовход левый/правый
        • Выход на АС для ванной комнаты
        • Общий интерфейс CI+
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • Выход для цифрового аудиосигнала (коаксиальный)
        Расширенные возможности подключения
        • Интерфейс Serial Xpress
        • ИК-выход
        • Разъем RJ-48
        • Быстрый интерактивный ИК-порт
        • Включение по SCART
        • USB2.0
        • Wi-Fi через PTA01 (дополнительно)
        • Внешний источник питания 12 В/15 Вт

      • Комфорт

        Простота установки
        • Подключение Plug & Play
        • Улучшенный "гостиничный" режим
        • Система автоматической настройки (ATS)
        • Цифровая настройка PLL
        • Автоматическая установка каналов (ACI)
        • Название программы
        • Автонаименование программ
        • Aвтосохранение
        • Клонирование настроек ТВ через USB
        • Блокировка меню установки
        • Доступ к меню безопасности
        • Блокировка клавиатуры
        Удобство использования
        • Автоограничение громкости (AVL)
        • 1-кан. список аналог./цифр.
        • Вывод на экран
        • Список программ
        • Элементы управления на задней панели
        • Графический интерфейс пользователя
        Комфорт
        • Функции постояльца отеля
        • Автоматическое включение
        • Запуск в экорежиме/быстрый запуск
        • Приветственное сообщение
        • Индикатор сообщений
        • Включение канала
        • Ограничение громкости
        • Таймер отключения
        Интерактивные возможности для гостиничных служб
        • Совместимость с панелью подключения
        • ThemeTV
        • Блокировка автообновления каналов
        • Блокировка беспроводной загрузки ПО
        • Vsecure
        • Функция SmartInstall
        • Функция MyChoice
        • Функция SmartInfo Премиум
        Режим ограничения для особых учреждений
        Телетекст, MHEG, USB, EPG, частичная блокировка
        Часы
        • регулировка яркости
        • Встроенные жидкокристаллические часы
        • Таймер отключения
        • Будильник
        Расширенные функции часов
        Синхронизация времени через телетекст/DVB
        Телетекст
        1000-страничный гипертекст
        Возможности телетекста
        • Fast text (Быстрый текст)
        • Строка с информацией о программе
        Электронный гид телепередач
        • Электронный гид телепередач на 8 дней
        • Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
        • Электронный гид телепередач для IP ТВ
        Регулировка формата экрана
        • Расширение формата 16:9
        • Широкий экран
        • Режим Super Zoom
        • Автоформатирование
        Тип пульта ДУ
        22AV1109A/10 (RC6)
        Пульт ДУ
        • индикация разряда батарей
        • замок, предотвращающий кражу батареек
        Обновление встроенного ПО
        • Обновление встроенного ПО через USB
        • Обновление встроенного ПО через РЧ-канал
        • Обновление встроенного ПО через IP
        Другие удобства
        Замок Kensington

      • Healthcare

        Управление
        Многофункциональный пульт дистанционного управления
        Комфорт
        • Выход для наушников
        • Независимое отключение звука основного динамика
        Безопасность
        • Совместимость с системой вызова персонала
        • Двойная изоляция Класс II

      • Мультимедийные приложения

        Мультимедийные подключения
        USB
        Форматы воспроизведения видео
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        Форматы воспроизведения музыки
        • AAC
        • MP3
        Форматы воспроизведения изображений
        JPEG

      • Питание

        Электропитание
        220-240 В, 50/60 Гц
        Маркировка энергоэффективности ЕС
        27  Вт
        Маркировка класса энергоэффективности
        A
        Потребление электроэнергии в год
        37  кВт/ч
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 0,3 Вт
        Температура окружающей среды
        5 °C – 40 °C

      • Экохарактеристики

        Безопасность
        Корпус из негорючего материала
        Энергоэкономичный режим ожидания
        Да
        Режим потребления SmartPower Eco
        Да

      • Размеры

        Ширина устройства
        628  миллиметра
        Высота устройства
        392  миллиметра
        Глубина устройства
        47  миллиметра
        Ширина (с подставкой)
        628  миллиметра
        Высота с подставкой
        447  миллиметра
        Глубина с подставкой
        160  миллиметра
        Ширина коробки
        680  миллиметра
        Высота коробки
        485  миллиметра
        Глубина коробки
        126  миллиметра
        Вес продукта
        6  кг
        Вес изделия с подставкой
        6,5  кг
        Вес, включая упаковку
        7,5  кг
        Совместимое настенное крепление VESA
        100 x 100 мм

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Шнур питания
        • Настольная подставка
        • Гарантийный талон
        Дополнительные аксессуары
        • Установочный ПДУ 22AV8573/00
        • Беспроводный адаптер USB (PTA01)

      • Приложения Smart TV

        Net TV
        • Интернет-приложения
        • Для гостиничного телевизора, возможность настройки
        SimplyShare
        • С поддержкой функции SimplyShare
        • DMP, защищенное сопряжение
        Управление
        Управление IXP
        Другие продукты
        HbbTV

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Батарейки для пульта ДУ
      • Пульт ДУ
      • Шнур питания
      • Подставка под наклоном
      • Гарантийная карточка

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Экопаспорт: обзор экологических характеристик наших продуктов

      Philips заботится об окружающей среде и обществе и придерживается строгих экологических стандартов при разработке продуктов.

      Просмотреть полный экопаспорт

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          • Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
          • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
          • Типичное потребление энергии во включенном состоянии измерено в соответствии с IEC62087 Вып. 2.