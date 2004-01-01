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Профессиональный светодиодный LED-телевизор

28HFL2829T/12
  • Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн
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    Профессиональный светодиодный LED-телевизор

    28HFL2829T/12

    Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн

    Этот энергоэффективный гостиничный телевизор обеспечивает удобство установки благодаря клонированию настроек по USB и обладает специальными функциями для гостиниц, такими как блокировка меню и элементов управления.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональный светодиодный LED-телевизор

    Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн

    Этот энергоэффективный гостиничный телевизор обеспечивает удобство установки благодаря клонированию настроек по USB и обладает специальными функциями для гостиниц, такими как блокировка меню и элементов управления.

    Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн

    Этот энергоэффективный гостиничный телевизор обеспечивает удобство установки благодаря клонированию настроек по USB и обладает специальными функциями для гостиниц, такими как блокировка меню и элементов управления.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональный светодиодный LED-телевизор

    Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн

    Этот энергоэффективный гостиничный телевизор обеспечивает удобство установки благодаря клонированию настроек по USB и обладает специальными функциями для гостиниц, такими как блокировка меню и элементов управления.

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      Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн

      благодаря энергосберегающей светодиодной LED-технологии

      • 28" Studio
      • светодиодный
      • DVB-T2/T/C
      Настраиваемая страница приветствия для ваших гостей

      Настраиваемая страница приветствия для ваших гостей

      Страница приветствия отображается при каждом включении телевизора. Во время установки вы легко можете разместить свою символику на странице приветствия и настроить страницу в соответствии со своими предпочтениями, используя шаблон в формате .png.

      Копирование всех настроек через USB для быстрой установки

      Копирование всех настроек через USB для быстрой установки

      Возможность простого копирования всех программных настроек с одного телевизора на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует единообразие ТВ настроек, значительно сокращая время на установку и расходы.

      USB для воспроизведения мультимедийного контента

      USB для воспроизведения мультимедийного контента

      Делитесь впечатлениями. Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер или другое мультимедийное устройство через USB-вход телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобный экранный обозреватель.

      Светодиодный LED TV: невероятная контрастность изображения

      Благодаря светодиодной подсветке уровень энергопотребления снижается, а показатели яркости изображения, контрастности и цветопередачи улучшаются.

      Идеально подходит для пенитенциарных учреждений

      В целях контроля этот гостиничный ТВ оборудован режимом PrisonMode. В режиме повышенной безопасности деактивированы функции, не востребованные в пенитенциарных учреждениях, такие как телетекст, электронный гид телепрограмм, субтитры и порты USB.

      Единый список аналоговых и цифровых каналов

      Единый интегрированный список каналов телевидения позволяет гостям быстро переключаться на любой аналоговый или цифровой канал.

      Усовершенствованная регулировка громкости позволит гостям отдыхать с комфортом

      Благодаря усовершенствованной регулировке громкости можно установить начальный уровень громкости телевизора и указать диапазон, в котором телевизор будет работать. Таким образом, звук всегда будет воспроизводиться на оптимальном уровне, а гости в соседних номерах смогут спокойно наслаждаться отдыхом.

      Защита от несанкционированного использования с помощью блокировки джойстика

      Включив или выключив блокировку джойстика, администратор сможет защитить устройство от несанкционированного использования, тем самым снизив дополнительные затраты.

      Блокировка меню установки

      Предотвращает нежелательный доступ к параметрам установки и конфигурации, обеспечивает максимальное удобство гостей и устраняет нежелательные расходы на переустановку.

      Низкое энергопотребление

      Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.

      • Изображение/дисплей

        Формат изображения
        16:9
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        28  (дюймы)
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        70  см
        Дисплей
        Светодиодный HD-телевизор
        Яркость
        300  кд/м²
        Улучшение изображения
        • Digital Crystal Clear
        • Perfect Motion Rate 100 Гц
        Разрешение панели
        1366 x 768р
        Угол просмотра
        178º (Г) / 178º (В)

      • Тюнер/прием/передача

        Цифровое ТВ
        DVB-T/T2/C
        Аналоговое телевидение
        • PAL
        • SECAM

      • Особенности

        Удобство использования
        • Стиль изображения
        • Стиль звука
        Цифровые сервисы
        • Электронный гид телепередач на 8 дней
        • MHEG
        • Телетекст

      • Специальные гостиничные функции

        Гостиничный режим
        • Блокировка джойстика
        • Блокировка меню
        • Блокировка меню установки
        • Ограничение громкости
        Режим ограничения для особых учреждений
        • Режима повышенной безопасности
        • TXT/MHEG/USB/электронный гид телепередач/блокировка субтитров
        Таймер
        • Таймер отключения
        • Сигнал будильника
        • Выбор канала для будильника
        Защита от краж
        • Защита от кражи элементов питания
        • Замок Kensington
        Символика
        Приветственный логотип
        Клонирование настроек и обновление встроенного ПО
        • по USB
        • Мгновенное копирование исходных настроек
        Управление
        Блокировка автообновления каналов
        Каналы
        • Единый список каналов
        • Редактор списка каналов в офлайн-режиме

      • Функции для сферы здравоохранения

        Управление
        Многофункциональный пульт ДУ
        Комфорт
        Выход для наушников

      • Мультимедиа

        Поддерживаемые параметры видеовоспроизведения
        • Контейнеры: AVI, MKV
        • Форматы: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        Поддерживаемые аудиоформаты
        • MP3
        • AAC
        Поддерживаемые форматы субтитров
        • SRT
        • SSA
        Поддерживаемые форматы изображения
        • BMP
        • JPG
        • PNG
        Поддерживаемое видеоразрешение (на USB)
        до 1920 x 1080p при 30 Гц
        Мультимедийные подключения
        USB

      • Аудио

        Выходная мощность
        12 (2 x 6)  Вт
        Акустические системы
        • 2,0
        • Направленный вниз
        Характеристики звука
        • Эквалайзер
        • Баланс
        • АРГ
        • Режим Incredible Surround
        • Динамические басы

      • Питание

        Электропитание
        220—240 В перем. тока, 50—60 Гц
        Температура окружающей среды
        5 °C – 45 °C
        Энергопотребление в режиме ожидания
        &lt; 0,3 Вт
        Маркировка класса энергоэффективности
        A+
        Маркировка энергоэффективности ЕС
        25  Вт
        Функции энергосбережения
        Режим ECO
        Потребление электроэнергии в год
        36  кВт/ч

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Пульт ДУ 22AV1407A/12
        • 2 батареи типа AAA
        • Настольная подставка
        • Гарантийный талон
        • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
        Дополнительный
        Пульт ДУ для пакета установки 22AV9573A

      • Подключения (боковая панель)

        Слот общего интерфейса
        CI+ 1.3
        Выход для наушников
        Мини-разъем
        USB 1
        Порт USB 2.0
        А/В вход
        CVBS +L/R (мини-разъем)

      • Подключения (задняя панель)

        Scart
        • CVBS
        • RGB
        • SVHS
        Антенна
        IEC-75
        HDMI1
        HDMI 1.4
        Выход для цифрового аудиосигнала
        Коаксиальный (SPDIF)
        Вход VGA
        15-контактный D-sub

      • Расширенные возможности подключения

        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Запуск воспроизведения одним нажатием
        • Режим ожидания системы
        HDMI
        ARC (все порты)

      • Дизайн

        Цвет
        Черный

      • Размеры

        Вес продукта
        4,6  кг
        Ширина устройства
        640  миллиметра
        Ширина с подставкой
        640  миллиметра
        Совместимое настенное крепление
        • 100 x 100 мм
        • M4
        Высота устройства
        387  миллиметра
        Глубина устройства
        38/65  миллиметра
        Высота с подставкой
        427  миллиметра
        Глубина с подставкой
        185  миллиметра
        Вес изделия с подставкой
        5,1  кг

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Батарейки для пульта ДУ
      • Пульт ДУ
      • Настольная подставка
      • Гарантийный талон

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          • Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.
          • Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.
          • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2023. Все права защищены.

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