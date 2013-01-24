Другие продукты в комплекте
- Батарейки для пульта ДУ
- Пульт ДУ
- Настольная подставка
- Гарантийный талон
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Истинное наслаждение
Окажите своим гостям радушный прием благодаря этой доступной модели гостиничного телевизора. Оцените специальные функции для гостиниц, такие как страница с приветственным сообщением, установка по USB, блокировка меню и элементов управления.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Истинное наслаждение
Окажите своим гостям радушный прием благодаря этой доступной модели гостиничного телевизора. Оцените специальные функции для гостиниц, такие как страница с приветственным сообщением, установка по USB, блокировка меню и элементов управления.
Истинное наслаждение
Окажите своим гостям радушный прием благодаря этой доступной модели гостиничного телевизора. Оцените специальные функции для гостиниц, такие как страница с приветственным сообщением, установка по USB, блокировка меню и элементов управления.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Истинное наслаждение
Окажите своим гостям радушный прием благодаря этой доступной модели гостиничного телевизора. Оцените специальные функции для гостиниц, такие как страница с приветственным сообщением, установка по USB, блокировка меню и элементов управления.
Страница приветствия отображается при каждом включении телевизора. Во время установки вы легко можете разместить свою символику на странице приветствия и настроить страницу в соответствии со своими предпочтениями, используя шаблон в формате .png.
Возможность простого копирования всех программных настроек с одного телевизора на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует единообразие ТВ настроек, значительно сокращая время на установку и расходы.
Делитесь впечатлениями. Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер или другое мультимедийное устройство через USB-вход телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобный экранный обозреватель.
Благодаря светодиодной подсветке уровень энергопотребления снижается, а показатели яркости изображения, контрастности и цветопередачи улучшаются.
В целях контроля этот гостиничный ТВ оборудован режимом PrisonMode. В режиме повышенной безопасности деактивированы функции, не востребованные в пенитенциарных учреждениях, такие как телетекст, электронный гид телепрограмм, субтитры и порты USB.
Единый интегрированный список каналов телевидения позволяет гостям быстро переключаться на любой аналоговый или цифровой канал.
Благодаря усовершенствованной регулировке громкости можно установить начальный уровень громкости телевизора и указать диапазон, в котором телевизор будет работать. Таким образом, звук всегда будет воспроизводиться на оптимальном уровне, а гости в соседних номерах смогут спокойно наслаждаться отдыхом.
Включив или выключив блокировку джойстика, администратор сможет защитить устройство от несанкционированного использования, тем самым снизив дополнительные затраты.
Предотвращает нежелательный доступ к параметрам установки и конфигурации, обеспечивает максимальное удобство гостей и устраняет нежелательные расходы на переустановку.
Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.
Изображение/дисплей
Аудио
Дизайн
Тюнер/прием/передача
Подключения (задняя панель)
Подключения (боковая панель)
Расширенные возможности подключения
Особенности
Специальные гостиничные функции
Функции для сферы здравоохранения
Мультимедиа
Аксессуары
Питание
Размеры