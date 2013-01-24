Система AppControl позволяет с легкостью добавлять, сортировать и удалять приложения

Благодаря AppControl у ваших гостей всегда будет доступ к нужным ТВ-приложениям, а вы сможете добавлять, удалять и сортировать все приложения в любом порядке. Кроме того, система позволяет копировать настройки на другой телевизор, быстро создавать профили и вносить изменения. Для стандартных номеров и номеров люкс можно настроить доступ к видеоприложениям с различными требованиями к скорости подключения. Ваши гости останутся довольны!