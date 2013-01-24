Другие продукты в комплекте
- Батарейки для пульта ДУ
- Пульт ДУ
- Гарантийная карточка
- Шнур питания
- Настольная подставка
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Широкие возможности подключения и управления
Оцените неоспоримые преимущества этого гостиничного телевизора с низким энергопотреблением: широкие возможности подключения, интерактивные информационные страницы отеля, а также низкая стоимость владения благодаря функции удаленной настройки и управления. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Широкие возможности подключения и управления
Оцените неоспоримые преимущества этого гостиничного телевизора с низким энергопотреблением: широкие возможности подключения, интерактивные информационные страницы отеля, а также низкая стоимость владения благодаря функции удаленной настройки и управления. Узнать обо всех преимуществах
Широкие возможности подключения и управления
Оцените неоспоримые преимущества этого гостиничного телевизора с низким энергопотреблением: широкие возможности подключения, интерактивные информационные страницы отеля, а также низкая стоимость владения благодаря функции удаленной настройки и управления. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Широкие возможности подключения и управления
Оцените неоспоримые преимущества этого гостиничного телевизора с низким энергопотреблением: широкие возможности подключения, интерактивные информационные страницы отеля, а также низкая стоимость владения благодаря функции удаленной настройки и управления. Узнать обо всех преимуществах
Благодаря LED-подсветке уровень энергопотребления снижается, а показатели яркости изображения, контрастности и цветопередачи улучшаются.
Функция SmartInstall позволяет легко выполнить настройку и обслуживание телевизоров. Простое интернет-приложение разработано для удаленной конфигурации телевизоров, а значит, вы сэкономите время и не будете беспокоить постояльцев. SmartInstall справится с любой задачей — будь то обновление информационных страниц отеля или установка новых каналов.
Функция SmartInfo позволяет разместить сведения об отеле или городе. У ваших постояльцев будет доступ к этой интерактивной веб-странице отеля, даже если телевизор не подключен к сетям интранет или Интернет. Информацию можно регулярно менять, поддерживая актуальность сведений об отеле для гостей.
Защищенная система передачи данных позволит вашим гостям наслаждаться контентом с мобильных устройств на большом экране телевизора в беспроводном режиме — легко и без хлопот. Благодаря универсальности системы телевизоры поддерживают устройства на базе iOS и Android, и этот список постоянно дополняется. Фотографии, фильмы, музыка — все это можно передавать на телевизор при помощи Miracast и DirectShare!
MyChoice — это простой и недорогой способ преложить вашим постояльцам лучшие телеканалы. Через эту систему можно также подключать дополнительные платные каналы, что позволит вам возместить затраты на приобретение телевизоров.
Список разнообразных приложений Philips Smart TV постоянно пополняется — пользователи могут воспользоваться YouTube, социальными сетями и многим другим. Специализированная версия разработана для использования в гостиницах и содержит ряд дополнительных преимуществ, например гарантирует удаление данных гостя после работы с приложением, а также защиту от нежелательного или опасного контента.
Благодаря AppControl у ваших гостей всегда будет доступ к нужным ТВ-приложениям, а вы сможете добавлять, удалять и сортировать все приложения в любом порядке. Кроме того, система позволяет копировать настройки на другой телевизор, быстро создавать профили и вносить изменения. Для стандартных номеров и номеров люкс можно настроить доступ к видеоприложениям с различными требованиями к скорости подключения. Ваши гости останутся довольны!
Меньше затрат и хлопот. С нашими новыми телевизорами Smart TV вы можете организовать информационно-развлекательную систему гостиницы непосредственно на телевизоре. Интерактивные каналы, видео по запросу, интерактивные гостиничные меню и информация, а также системы онлайн-заказов — все это возможно без дополнительной внешней приставки. Помимо передачи контента по коаксиальным телевизионным кабелям теперь вы также можете использовать интернет-сеть для трансляции телеканалов или видео по запросу непосредственно на ТВ. Организовать специализированный портал по вашим требованиям можно через нашу партнерскую сеть.
Встроенный модуль Wi-Fi в вашем телевизоре Philips Smart TV открывает беспроводной доступ в мир разнообразного контента.
Через протокол Serial Xpress ТВ можно подключить к внешним декодерам и телеприставкам основных поставщиков интерактивных систем.
С помощью экранных часов ваши гости всегда смогут узнать точное время. Достаточно нажать одну кнопку, и они отобразятся на экране телевизора. Дополнительные плюсы — улучшенная различимость и низкое энергопотребление.
Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.
Изображение/дисплей
Аудио
Дизайн
Тюнер/прием/передача
Беспроводное соединение
Подключения (задняя панель)
Подключения (боковая панель)
Расширенные возможности подключения
Особенности
Специальные гостиничные функции
Функции для сферы здравоохранения
Мультимедиа
Аксессуары
Питание
Размеры