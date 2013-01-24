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Профессиональный светодиодный LED-телевизор

28HFL5010T/12
Общая оценка / 5
1 награда
  • Широкие возможности подключения и управления Широкие возможности подключения и управления Широкие возможности подключения и управления
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    Профессиональный светодиодный LED-телевизор

    28HFL5010T/12
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Широкие возможности подключения и управления

    Оцените неоспоримые преимущества этого гостиничного телевизора с низким энергопотреблением: широкие возможности подключения, интерактивные информационные страницы отеля, а также низкая стоимость владения благодаря функции удаленной настройки и управления. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Профессиональный светодиодный LED-телевизор

    Широкие возможности подключения и управления

    Оцените неоспоримые преимущества этого гостиничного телевизора с низким энергопотреблением: широкие возможности подключения, интерактивные информационные страницы отеля, а также низкая стоимость владения благодаря функции удаленной настройки и управления. Узнать обо всех преимуществах

    Широкие возможности подключения и управления

    Оцените неоспоримые преимущества этого гостиничного телевизора с низким энергопотреблением: широкие возможности подключения, интерактивные информационные страницы отеля, а также низкая стоимость владения благодаря функции удаленной настройки и управления. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Профессиональный светодиодный LED-телевизор

    Широкие возможности подключения и управления

    Оцените неоспоримые преимущества этого гостиничного телевизора с низким энергопотреблением: широкие возможности подключения, интерактивные информационные страницы отеля, а также низкая стоимость владения благодаря функции удаленной настройки и управления. Узнать обо всех преимуществах

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      Широкие возможности подключения и управления

      незабываемые впечатления для ваших гостей

      • 28" MediaSuite
      • светодиодный
      • DVB-T2/T/C, IP-телевидение
      Светодиодный LED TV: невероятная контрастность изображения

      Светодиодный LED TV: невероятная контрастность изображения

      Благодаря LED-подсветке уровень энергопотребления снижается, а показатели яркости изображения, контрастности и цветопередачи улучшаются.

      Функция SmartInstall для простой удаленной настройки и обслуживания

      Функция SmartInstall для простой удаленной настройки и обслуживания

      Функция SmartInstall позволяет легко выполнить настройку и обслуживание телевизоров. Простое интернет-приложение разработано для удаленной конфигурации телевизоров, а значит, вы сэкономите время и не будете беспокоить постояльцев. SmartInstall справится с любой задачей — будь то обновление информационных страниц отеля или установка новых каналов.

      SmartInfo для доступа к интерактивным информационным страницам отеля

      SmartInfo для доступа к интерактивным информационным страницам отеля

      Функция SmartInfo позволяет разместить сведения об отеле или городе. У ваших постояльцев будет доступ к этой интерактивной веб-странице отеля, даже если телевизор не подключен к сетям интранет или Интернет. Информацию можно регулярно менять, поддерживая актуальность сведений об отеле для гостей.

      Передавайте фильмы и музыку на телевизор с помощью Miracast и DirectShare

      Передавайте фильмы и музыку на телевизор с помощью Miracast и DirectShare

      Защищенная система передачи данных позволит вашим гостям наслаждаться контентом с мобильных устройств на большом экране телевизора в беспроводном режиме — легко и без хлопот. Благодаря универсальности системы телевизоры поддерживают устройства на базе iOS и Android, и этот список постоянно дополняется. Фотографии, фильмы, музыка — все это можно передавать на телевизор при помощи Miracast и DirectShare!

      Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

      Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

      MyChoice — это простой и недорогой способ преложить вашим постояльцам лучшие телеканалы. Через эту систему можно также подключать дополнительные платные каналы, что позволит вам возместить затраты на приобретение телевизоров.

      Приложения Smart TV со специальными службами для гостиниц

      Список разнообразных приложений Philips Smart TV постоянно пополняется — пользователи могут воспользоваться YouTube, социальными сетями и многим другим. Специализированная версия разработана для использования в гостиницах и содержит ряд дополнительных преимуществ, например гарантирует удаление данных гостя после работы с приложением, а также защиту от нежелательного или опасного контента.

      Система AppControl позволяет с легкостью добавлять, сортировать и удалять приложения

      Благодаря AppControl у ваших гостей всегда будет доступ к нужным ТВ-приложениям, а вы сможете добавлять, удалять и сортировать все приложения в любом порядке. Кроме того, система позволяет копировать настройки на другой телевизор, быстро создавать профили и вносить изменения. Для стандартных номеров и номеров люкс можно настроить доступ к видеоприложениям с различными требованиями к скорости подключения. Ваши гости останутся довольны!

      Встроенная система IP-телевидения для оптимальной настройки интерактивных служб

      Меньше затрат и хлопот. С нашими новыми телевизорами Smart TV вы можете организовать информационно-развлекательную систему гостиницы непосредственно на телевизоре. Интерактивные каналы, видео по запросу, интерактивные гостиничные меню и информация, а также системы онлайн-заказов — все это возможно без дополнительной внешней приставки. Помимо передачи контента по коаксиальным телевизионным кабелям теперь вы также можете использовать интернет-сеть для трансляции телеканалов или видео по запросу непосредственно на ТВ. Организовать специализированный портал по вашим требованиям можно через нашу партнерскую сеть.

      Встроенный модуль Wi-Fi для беспроводного подключения Smart TV

      Встроенный модуль Wi-Fi в вашем телевизоре Philips Smart TV открывает беспроводной доступ в мир разнообразного контента.

      Протокол Serial Xpress для интерактивных систем

      Через протокол Serial Xpress ТВ можно подключить к внешним декодерам и телеприставкам основных поставщиков интерактивных систем.

      Часы на экране телевизора — дополнительное удобство для ваших гостей

      С помощью экранных часов ваши гости всегда смогут узнать точное время. Достаточно нажать одну кнопку, и они отобразятся на экране телевизора. Дополнительные плюсы — улучшенная различимость и низкое энергопотребление.

      Низкое энергопотребление

      Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Дисплей
        Светодиодный HD-телевизор
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        70  см
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        28  (дюймы)
        Формат изображения
        16:9
        Разрешение панели
        1366 x 768р
        Яркость
        310  кд/м²
        Угол просмотра
        178º (Г) / 178º (В)
        Улучшение изображения
        • Perfect Motion Rate (PMR) 200 Гц
        • Pixel Plus HD

      • Аудио

        Выходная мощность
        10 (2 x 5)  Вт
        Акустические системы
        • 2,0
        • Направленный вниз
        Выход на АС для ванной комнаты
        1,5 Вт, моно, 8 Ом
        Характеристики звука
        • АРГ
        • Режим Incredible Surround
        • Динамические басы
        • Dolby MS10

      • Дизайн

        Цвет
        Черный

      • Тюнер/прием/передача

        Цифровое ТВ
        DVB-T/T2/C
        Аналоговое телевидение
        PAL
        Воспроизведение через IP
        • Мультивещание
        • Unicast
        Воспроизведение видео
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • Беспроводное соединение

        Wifi-Direct
        • DirectShare
        • Miracast
        Беспроводная локальная сеть (LAN)
        802.11 b/g/n

      • Подключения (задняя панель)

        Антенна
        IEC-75
        HDMI1
        HDMI 1.4
        Выход для цифрового аудиосигнала
        Оптический
        Scart
        • RGB
        • CVBS
        • SVHS
        Вход VGA
        15-контактный D-sub
        А/В вход
        CVBS и YPbPr
        Выход на АС для ванной комнаты
        Мини-разъем
        Компонентный
        YPbPr + RCA (левый/правый)
        Аудиовход DVI
        Мини-разъем
        Ethernet (LAN)
        RJ-45
        Внешнее управление
        RJ-48
        Внешний источник питания
        • 12 В/15 Вт
        • Мини-разъем

      • Подключения (боковая панель)

        HDMI2
        HDMI 1.4
        USB 1
        Порт USB 2.0
        Слот общего интерфейса
        CI+ 1.3
        Выход для наушников
        Мини-разъем

      • Расширенные возможности подключения

        HDMI
        • ARC (все порты)
        • DVI (все порты)
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Запуск воспроизведения одним нажатием
        • Режим ожидания системы
        • Прямое управление с помощью пульта ДУ
        • Управление звуком системы
        Беспроводная локальная сеть (LAN)
        Автоматическое включение по LAN
        Scart
        Включение по SCART
        RJ48
        • ИК-вход/выход
        • Интерфейс Serial Xpress

      • Особенности

        Цифровые сервисы
        • Электронный гид телепередач на 8 дней
        • Сейчас и далее
        • MHEG
        • Телетекст
        • HbbTV
        Удобство использования
        • Стиль изображения
        • Стиль звука
        Внешние элементы управления
        Переключатель питания (боковая панель)

      • Специальные гостиничные функции

        Гостиничный режим
        • Внешняя блокировка управления
        • Блокировка меню
        • Блокировка меню установки
        • Ограничение громкости
        Режим ограничения для особых учреждений
        • Режима повышенной безопасности
        • TXT/MHEG/USB/электронный гид телепередач/блокировка субтитров
        SmartInfo
        • Браузер с HTML5
        • Интерактивные шаблоны
        • Слайд-шоу
        CMND Create & Control
        • Редактор списка каналов в офлайн-режиме
        • Изменение настроек в офлайн-режиме
        • Статус телевизора в режиме реального времени (IP)
        • Дистанционное управление по IP/РЧ
        • Создание контента
        • Управление группами телевизоров
        Символика
        • SmartInfo
        • Приветственный логотип
        • Приветственная надпись
        • Пользовательский фон SmartTV
        • Настраиваемая панель управления (HTML)
        • Система IP-телевидения
        Приложения
        • Система AppControl
        • Облачные приложения
        Получение дохода
        • AppRevenue
        • Функция MyChoice
        Клонирование настроек и обновление встроенного ПО
        Мгновенное копирование исходных настроек
        Таймер
        • Таймер отключения
        • Сигнал будильника
        • Выбор канала для будильника
        • Звуки будильника
        Часы
        • Часы в режиме ожидания
        • Кнопка пульта ДУ светится в темноте
        • Экранные часы
        • Внешний модуль часов (дополнительно)
        Каналы
        Единый список каналов
        Интерактивные DRM
        • VSecure
        • PlayReady Smooth Streaming
        Управление
        • Блокировка автообновления каналов
        • Протокол Serial Xpress
        • JSON API for TV Control-JAPIT
        Регулятор мощности
        • Автоматическое ВКЛЮЧЕНИЕ
        • Запуск в экорежиме/быстрый запуск
        • WoLAN
        Настройка экрана запуска
        • Канал
        • Преимущества
        • Формат изображения
        • Громкость
        Пульт ДУ
        • Фиксация кабеля
        • Индикация заряда батареи
        • Блокировка крышки отсека для батарей пульта ДУ
        Защита от краж
        • Защита от кражи элементов питания
        • Замок Kensington

      • Функции для сферы здравоохранения

        Управление
        • Многофункциональный пульт ДУ
        • Совместимость с пультом ДУ для медицинских учреждений
        • Совместимость с системой вызова персонала
        Комфорт
        • Выход для наушников
        • Независимое отключение звука основного динамика
        Безопасность
        • Двойная изоляция, класс II
        • Огнестойкий материал

      • Мультимедиа

        Мультимедийные подключения
        • USB
        • Беспроводная локальная сеть (LAN)
        Поддерживаемые параметры видеовоспроизведения
        • Форматы: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • Контейнеры: AVI, MKV
        • 3GP
        • ASF
        • M2TS
        • M4V
        • MP4
        • MPG
        • PS
        • Quicktime
        • TS
        • WMV
        Поддерживаемые форматы субтитров
        • SRT
        • ASS
        • SMI
        • SSA
        • TXT
        Поддерживаемые аудиоформаты
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA версии 2 до версии 9.2
        Поддерживаемые форматы изображения
        • BMP
        • JPG
        • PNG
        • GIF
        Поддерживаемое видеоразрешение (на USB)
        до 1920 x 1080p при 60 Гц

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Пульт ДУ 22AV1409A/12
        • Настольная подставка
        • 2 батареи типа AAA
        • Гарантийный талон
        • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
        • Шнур питания
        Дополнительный
        • Внешний модуль часов 22AV1120C/00
        • Пульт ДУ для медицинских учреждений 22AV1109H/12
        • Пульт ДУ для пакета установки 22AV8573/00

      • Питание

        Электропитание
        220—240 В перем. тока, 50—60 Гц
        Маркировка класса энергоэффективности
        A+
        Маркировка энергоэффективности ЕС
        19  Вт
        Потребление электроэнергии в год
        28  кВт/ч
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 0,3 Вт
        Функции энергосбережения
        Режим ECO
        Температура окружающей среды
        0 °C - 40 °C

      • Размеры

        Ширина устройства
        635  миллиметра
        Высота устройства
        393  миллиметра
        Глубина устройства
        62/74  миллиметра
        Ширина с подставкой
        635  миллиметра
        Высота с подставкой
        438  миллиметра
        Глубина с подставкой
        190  миллиметра
        Вес продукта
        4,5  кг
        Вес изделия с подставкой
        5,1  кг
        Совместимое настенное крепление VESA
        • 100 x 100 мм
        • M4

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Батарейки для пульта ДУ
      • Пульт ДУ
      • Гарантийная карточка
      • Шнур питания
      • Настольная подставка

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          • Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.
          • Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.
          • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.