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Профессиональный светодиодный LED-телевизор

32HFL2819D/12
Общая оценка / 5
1 награда
  • Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн
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    Профессиональный светодиодный LED-телевизор

    32HFL2819D/12
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн

    Оцените удобство установки через USB-копирование и возможность использования специальных функций, например блокировки меню и функций управления, благодаря этому энергоэффективному гостиничному светодиодному LED-телевизору. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Профессиональный светодиодный LED-телевизор

    Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн

    Оцените удобство установки через USB-копирование и возможность использования специальных функций, например блокировки меню и функций управления, благодаря этому энергоэффективному гостиничному светодиодному LED-телевизору. Узнать обо всех преимуществах

    Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн

    Оцените удобство установки через USB-копирование и возможность использования специальных функций, например блокировки меню и функций управления, благодаря этому энергоэффективному гостиничному светодиодному LED-телевизору. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Профессиональный светодиодный LED-телевизор

    Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн

    Оцените удобство установки через USB-копирование и возможность использования специальных функций, например блокировки меню и функций управления, благодаря этому энергоэффективному гостиничному светодиодному LED-телевизору. Узнать обо всех преимуществах

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      Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн

      благодаря энергосберегающей светодиодной LED-технологии

      • 32" Studio
      • светодиодный
      • DVB-T/C MPEG 2/4
      Копирование всех настроек через USB для быстрой установки

      Копирование всех настроек через USB для быстрой установки

      Возможность простого копирования всех программных настроек с одного телевизора на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует единообразие ТВ настроек, значительно сокращая время на установку и расходы.

      Отличное изображение на базе светодиодов и низкое энергопотребление

      Отличное изображение на базе светодиодов и низкое энергопотребление

      В этом телевизоре самая совершенная светодиодная технология сочетается с привлекательным минималистичным дизайном и потрясающим качеством изображения, а также у этой модели минимальное энергопотребление в своей категории. Кроме того, светодиодная технология исключает использование вредных материалов. Светодиодная подсветка обеспечивает низкое энергопотребление, высокую яркость и контрастность изображения, четкость и насыщенные цвета.

      USB для воспроизведения мультимедийного контента

      USB для воспроизведения мультимедийного контента

      Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер или другое мультимедийное устройство к порту USB на боковой панели телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобный проводник.

      Страница приветствия на экране

      Страница приветствия на экране

      При включении телевизора отображается приветствие

      Ограничение громкости

      Эта функция служит для предварительной установки диапазона громкости, в котором может работать телевизор, предотвращая установку звука на уровень, превышающий норму и мешающий вашим соседям.

      Блокировка меню установки

      Предотвращает нежелательный доступ к установкам и конфигурации, обеспечивает максимальное удобство гостей и устраняет нежелательные расходы на перепрограммирование.

      Низкое энергопотребление

      Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.

      Встроенная панель подключения

      Встроенная панель подключения позволяет гостям с легкостью подключать устройства к телевизору без внешней панели подключения.

      Блокировка боковой панели управления

      Выбирая в установочном меню опцию открытого или закрытого доступа к элементам управления телевизора на боковой панели, можно предотвратить нежелательный доступ в меню, что экономит время и усилия гостиничных работников, так как не нужно проводить перенастройку.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Дисплей
        Светодиодный HD-телевизор
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        81  см
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        32  (дюймы)
        Формат изображения
        16:9
        Разрешение панели
        1366 x 768р
        Угол просмотра
        176º (Г) / 176º (В)
        Улучшение изображения
        • Digital Crystal Clear
        • Perfect Motion Rate 100 Гц
        Цвет корпуса
        Черный
        Яркость
        300  кд/м²

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные входы
        до 1920x1080 при 60 Гц
        Видеовходы
        • 24, 25, 30, 50, 60 Гц
        • до 1920x1080p

      • Тюнер/прием/передача

        Цифровое ТВ
        • DVB-C и MPEG2/MPEG4
        • DVB-T и MPEG2/MPEG4
        ТВ-система
        • PAL
        • SECAM
        Воспроизведение видео
        • PAL
        • SECAM
        • NTSC

      • Звук

        Улучшение звука
        • Авторегулировка громкости
        • Incredible Surround
        • Регулировка ВЧ и НЧ
        • Clear Sound

      • Громкоговорители

        Встроенные АС
        2

      • Подключения

        Количество А/В подключений
        1
        Количество разъемов USB
        1
        Количество разъемов HDMI
        1
        Количество разъемов SCART (RGB/CVBS)
        1
        Возможности HDMI
        Канал возврата аудиосигнала
        Подключения на боковой панели
        • Аудиовход — левый/правый
        • Вход CVBS
        • Выход для наушников
        • Порт USB 2.0
        Другие подключения
        • Антенна, IEC75
        • Выход S/PDIF (коаксиальный)
        • Вход VGA с ПК
        • Общий интерфейс CI+

      • Комфорт

        Простота установки
        • Система автоматической настройки (ATS)
        • Автоматическая установка каналов (ACI)
        • Автонаименование программ
        • Aвтосохранение
        • Клонирование настроек ТВ через USB
        • Блокировка меню установки
        • Доступ к меню безопасности
        Удобство использования
        • Автоограничение громкости (AVL)
        • Вывод на экран
        • Список программ
        • Управление на боковой панели
        • 1-кан. список аналог./цифр.
        Комфорт
        • Функции постояльца отеля
        • Страница приветствия (.png)
        • Включение канала
        • Ограничение громкости
        • Таймер отключения
        Режим ограничения для особых учреждений
        Телетекст, MHEG, USB, EPG, частичная блокировка
        Телетекст
        Режим Smart Text (1000 стр.)
        Электронный гид телепередач
        • Электронный гид телепередач на 8 дней
        • Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
        Регулировка формата экрана
        • 4:3
        • 14:9
        • Масштаб 14:9
        • 16:9
        • Автоматический
        • Cyбтитpы
        • Кино
        Пульт ДУ
        22AV1407A/12
        Обновление встроенной программы
        Обновление встроенной программы через USB

      • Healthcare

        Управление
        Многофункциональный пульт ДУ (4 шт.)
        Комфорт
        Выход для наушников

      • Мультимедийные приложения

        Мультимедийные подключения
        USB
        Форматы воспроизведения видео
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • Контейнеры: AVI, MKV
        • WMV9/VC1
        Форматы воспроизведения музыки
        • MP3
        • M4A
        • WMA версии 2 до версии 9.2
        Форматы воспроизведения изображений
        • JPEG
        • BMP
        • PNG

      • Питание

        Электропитание
        220—240 В перем. тока, 50—60 Гц
        Маркировка энергоэффективности ЕС
        41  Вт
        Маркировка класса энергоэффективности
        A
        Потребление электроэнергии в год
        59  кВт/ч
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 0,3 Вт
        Температура окружающей среды
        5–35 °C
        Функции энергосбережения
        • Режим ECO
        • Отключение изображения (для радио)

      • Размеры

        Ширина устройства
        735  миллиметра
        Высота устройства
        445  миллиметра
        Глубина устройства
        77/97  миллиметра
        Ширина с подставкой
        735  миллиметра
        Высота с подставкой
        476  миллиметра
        Глубина с подставкой
        185  миллиметра
        Вес продукта
        5,9  кг
        Совместимое настенное крепление VESA
        200 x 100 мм

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Настольная подставка
        • Гарантийный талон
        • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
        Дополнительные аксессуары
        Установочный ПДУ 22AV8573/00

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Батарейки для пульта ДУ
      • Пульт ДУ
      • Шнур питания
      • Подставка под наклоном
      • Гарантийная карточка

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