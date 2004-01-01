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Профессиональный ЖК-телевизор

32HFL4373D/10
  • Идеальный ТВ для основного или интерактивного использования Идеальный ТВ для основного или интерактивного использования Идеальный ТВ для основного или интерактивного использования
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    Профессиональный ЖК-телевизор

    32HFL4373D/10

    Идеальный ТВ для основного или интерактивного использования

    С этим энергоэффективным гостиничным ЖК-телевизором вы насладитесь всеми преимуществами интерактивного телевидения и качественными гостиничными возможностями. Просто подключите телевизор к любой системе на ваш выбор и наслаждайтесь великолепным качеством просмотра и энергоэффективностью.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональный ЖК-телевизор

    Идеальный ТВ для основного или интерактивного использования

    С этим энергоэффективным гостиничным ЖК-телевизором вы насладитесь всеми преимуществами интерактивного телевидения и качественными гостиничными возможностями. Просто подключите телевизор к любой системе на ваш выбор и наслаждайтесь великолепным качеством просмотра и энергоэффективностью.

    Идеальный ТВ для основного или интерактивного использования

    С этим энергоэффективным гостиничным ЖК-телевизором вы насладитесь всеми преимуществами интерактивного телевидения и качественными гостиничными возможностями. Просто подключите телевизор к любой системе на ваш выбор и наслаждайтесь великолепным качеством просмотра и энергоэффективностью.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональный ЖК-телевизор

    Идеальный ТВ для основного или интерактивного использования

    С этим энергоэффективным гостиничным ЖК-телевизором вы насладитесь всеми преимуществами интерактивного телевидения и качественными гостиничными возможностями. Просто подключите телевизор к любой системе на ваш выбор и наслаждайтесь великолепным качеством просмотра и энергоэффективностью.

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      Идеальный ТВ для основного или интерактивного использования

      Гостиничный ЖК-телевизор Philips

      • 32" PrimeSuite
      • ЖК
      • DVB-T/C MPEG 2/4
      Theme TV для простого поиска каналов

      Theme TV для простого поиска каналов

      Theme TV оснащен интеллектуальным пользовательским интерфейсом, благодаря которому гости могут осуществлять поиск каналов, новостей и информации об отеле в гостевом меню без необходимости использования интерактивной системы развлечений.

      Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

      Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

      MyChoice — это простой и недорогой способ преложить вашим постояльцам лучшие телеканалы. Через эту систему можно также подключать дополнительные платные каналы, что позволит вам возместить затраты на приобретение телевизоров.

      Протокол Serial Xpress для интерактивных систем

      Через протокол Serial Xpress ТВ можно подключить к внешним декодерам и телеприставкам основных поставщиков интерактивных систем.

      VSecure для защиты цифрового контента в гостиницах

      Трансляция контента стандарта HD в общественных местах требует тщательной защиты данных. Компания Philips разработала универсальное решение для защиты контента HD в отелях. VSecure обеспечивает защиту контента HD, VTrack — особым образом маркирует копируемый контент HD.

      Hotel Scenea для отображения специальной информации и установки стартового канала

      Нotel Scenea позволяет выбирать и сохранять на ТВ изображение, которое будет отображаться на стартовом или информационном канале.

      Встроенная панель подключения

      Встроенная панель подключения позволяет гостям с легкостью подключать устройства к телевизору без внешней панели подключения.

      Green Button позволяет сократить расход электроэнергии

      Кнопка Green Button позволяет гостям еще больше сократить расход электроэнергии благодаря возможности большего затемнения подсветки или выключению экрана при прослушивании радио. Еще один способ сократить расходы отеля, взаимодействуя с гостями.

      Низкое энергопотребление

      Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.

      Встроенный дисплей часов с будильником и индикатором сообщений

      Встроенный дисплей часов с будильником позволяет вам не тратить деньги на дополнительные часы, а пространство комнаты — на кабели и соединения.

      Экологически безвредная конструкция и корпус из негорючего материала

      Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковке и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.

      Улучшенный электронный гид телепрограмм и список каналов

      Удобный электронный гид телепрограмм и список каналов — интуитивно-понятные кнопки и графические инструкции по поиску любимых каналов.

      • Изображение/дисплей

        Формат изображения
        Широкий экран
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        32  (дюймы)
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        81  см
        Цвет корпуса
        Передняя панель черного цвета с глянцевой черной отделкой
        Яркость
        400  кд/м²
        Улучшение изображения
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • 3D гребенчатый фильтр
        • Активное управление
        • Улучшение цвета
        • Улучшение цветовых переходов
        • Цифровое шумоподавление
        • Улучшение яркостных переходов
        • Прогрессивное сканирование
        • Настройка четкости
        • 3D MA деинтерлейсинг
        • Автокоррекция телесного оттенка
        • Динамическое повышение контрастности
        • Обработка 1080p 24/25/30 Гц
        • Обработка 1080p 50/60 Гц
        • Pixel Plus HD
        Тип экрана дисплея
        ЖК-дисплей WXGA с активной матрицей TFT
        Разрешение панели
        1366 x 768р
        Динамическая контрастность экрана
        50 000:1
        Время отклика (типич.)
        6  мс
        Угол просмотра
        178º (Г) / 178º (В)
        Улучшение экрана
        Антибликовое покрытие экрана

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 640 x 480, 60 Гц
        • 800 x 600, 60 Гц
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1280 x 720, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        Видеоформаты
        • 480i, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 1080i; 50, 60 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 1080p, 24, 50, 60 Гц
        • 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Гц

      • Тюнер/прием/передача

        Вход антенны
        Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
        Диапазоны тюнера
        • Гипердиапазон
        • S-канал
        • UHF
        • VHF
        ТВ-система
        • Система PAL I
        • Система PAL B/G
        • Система SECAM B/G
        • SECAM L/L'
        • DVB COFDM 2K/8K
        Цифровое ТВ
        • DVB-T MPEG4
        • DVB-C MPEG4
        Количество предустановок
        999
        Воспроизведение видео
        • PAL
        • SECAM
        • NTSC

      • Мультимедийные приложения

        Мультимедийные подключения
        USB
        Форматы воспроизведения
        • MP3
        • Фотографии в формате JPEG
        • Файлы демонстрации слайдов (.alb)
        Форматы воспроизведения видео
        H264/MPEG-4 AVC

      • Комфорт

        Легкость установки
        • Подключение Plug & Play
        • Улучшенный "гостиничный" режим
        • Система автоматической настройки (ATS)
        • Точная настройка
        • Цифровая настройка PLL
        • Автоматическая установка каналов (ACI)
        • Автонаименование программ
        • Aвтосохранение
        • Клонирование настроек ТВ через USB
        • Блокировка меню установки
        • Доступ к меню безопасности
        • Блокировка клавиатуры
        • Название программы
        Удобство использования
        • Автоограничение громкости (AVL)
        • 1-кан. список аналог./цифр.
        • Вывод на экран
        • Список программ
        • Управление на боковой панели
        • Графический интерфейс пользователя
        Часы
        • Таймер отключения
        • регулировка яркости
        • Встроенные жидкокристаллические часы
        • Будильник
        Расширенные функции часов
        Синхронизация времени через телетекст/DVB
        Комфорт
        • Функции постояльца отеля
        • Приветственное сообщение
        • Включение канала
        • Ограничение громкости
        • Таймер отключения
        • Автоматическое включение
        • Запуск в экорежиме/быстрый запуск
        • Индикатор сообщений
        Регулировка формата экрана
        • Расширение формата 16:9
        • Широкий экран
        • Режим Super Zoom
        • Автоформатирование
        Электронный гид телепередач
        • Электронный гид телепередач на 8 дней
        • Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
        Пульт ДУ
        • индикация разряда батарей
        • замок, предотвращающий кражу батареек
        Интерактивные возможности для гостиничных служб
        • Блокировка автообновления каналов
        • Блокировка беспроводной загрузки ПО
        • Совместимость с панелью подключения
        • Vsecure
        • Функция MyChoice
        • Функция SmartInstall
        • ThemeTV
        Тип пульта ДУ
        22AV1104A/10 (RC6)
        Режим ограничения для особых учреждений
        Телетекст, MHEG, USB, EPG, частичная блокировка
        Телетекст
        1000-страничный гипертекст
        Другие удобства
        Замок Kensington
        Обновление встроенной программы
        • Обновление встроенной программы через USB
        • Обновление встроенного ПО через РЧ-канал
        Возможности телетекста
        • Fast text (Быстрый текст)
        • Строка с информацией о программе

      • Healthcare

        Управление
        Многофункциональный пульт дистанционного управления
        Безопасность
        Двойная изоляция Класс II
        Комфорт
        • Выход для наушников
        • Независимое отключение звука основного динамика

      • Звук

        Выходная мощность (среднеквадр.)
        2 x 5 Вт
        Улучшение звука
        • Автоматическая регулировка громкости
        • Incredible Surround
        • Функция Smart Sound
        Звуковая система
        Nicam Stereo

      • Громкоговорители

        Встроенные АС
        2

      • Подключения

        Расширенные возможности подключения
        • Быстрый интерактивный ИК-порт
        • Включение по SCART
        • Интерфейс Serial Xpress
        • USB2.0
        Количество разъемов HDMI
        4
        Количество разъемов SCART
        1
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Запуск воспроизведения одним нажатием
        • Режим ожидания системы
        Фронтальные/боковые подключения
        • Порт USB 2.0
        • HDMI v1.3
        1-й внешний разъем Scart
        • Аудиоразъем: левый/правый
        • RGB
        • Вход CVBS
        HDMI 1
        HDMI v1.3
        Другие подключения
        • Выход S/PDIF (коаксиальный)
        • VGA вход ПК + аудиовход левый/правый
        • Выход на АС для ванной комнаты
        • Общий интерфейс CI+

      • Питание

        Электропитание
        220-240 В, 50/60 Гц
        Температура окружающей среды
        5 °C – 40 °C
        Энергопотребление (в обычном режиме)
        56  Вт

      • Экохарактеристики

        Безопасность
        Корпус из негорючего материала
        Энергоэкономичный режим ожидания
        Да
        Режим потребления SmartPower Eco
        Да

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Шнур питания
        • Настольная подставка
        • Гарантийный талон
        Дополнительные аксессуары
        • Установочный ПДУ 22AV8573/00
        • Настенный кронштейн (регулируемый) 22AV3200/10

      • Размеры

        Глубина коробки
        160  миллиметра
        Вес продукта
        8,35  кг
        Ширина устройства
        795,6  миллиметра
        Ширина с подставкой
        795.6  миллиметра
        Совместимое настенное крепление
        200 x 200 мм
        Высота коробки
        610  миллиметра
        Ширина коробки
        1000  миллиметра
        Высота устройства
        508,4  миллиметра
        Глубина устройства
        93  миллиметра
        Высота с подставкой
        557.6  миллиметра
        Глубина с подставкой
        221.4  миллиметра
        Вес изделия с подставкой
        10  кг

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Батарейки для пульта ДУ
      • Пульт ДУ
      • Шнур питания
      • Подставка под наклоном
      • Гарантийный талон

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