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X-tremeVision

головное освещение

12972XV+S2
  • Превосходное качество с X-treme Превосходное качество с X-treme Превосходное качество с X-treme
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    X-tremeVision головное освещение

    12972XV+S2

    Превосходное качество с X-treme

    Автомобильные лампы Philips X-tremeVision — одни из самых ярких ламп среди представленных на рынке. Они превосходят большинство прочих автомобильных ламп: на 130 % больше яркости, луч света длиннее. Такие характеристики позволяют лучше видеть дорогу, быстрее реагировать и делают движение безопаснее. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    X-tremeVision головное освещение

    Превосходное качество с X-treme

    Автомобильные лампы Philips X-tremeVision — одни из самых ярких ламп среди представленных на рынке. Они превосходят большинство прочих автомобильных ламп: на 130 % больше яркости, луч света длиннее. Такие характеристики позволяют лучше видеть дорогу, быстрее реагировать и делают движение безопаснее. Узнать обо всех преимуществах

    Превосходное качество с X-treme

    Автомобильные лампы Philips X-tremeVision — одни из самых ярких ламп среди представленных на рынке. Они превосходят большинство прочих автомобильных ламп: на 130 % больше яркости, луч света длиннее. Такие характеристики позволяют лучше видеть дорогу, быстрее реагировать и делают движение безопаснее. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    X-tremeVision головное освещение

    Превосходное качество с X-treme

    Автомобильные лампы Philips X-tremeVision — одни из самых ярких ламп среди представленных на рынке. Они превосходят большинство прочих автомобильных ламп: на 130 % больше яркости, луч света длиннее. Такие характеристики позволяют лучше видеть дорогу, быстрее реагировать и делают движение безопаснее. Узнать обо всех преимуществах

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      Превосходное качество с X-treme

      До 130 % более яркий свет

      • Тип лампы: H7
      • В упаковке: 2
      • 12 В, 55 Вт
      • Больше света
      Больше срок службы, выше уровень безопасности: лучше видите вы, лучше видят вас

      Больше срок службы, выше уровень безопасности: лучше видите вы, лучше видят вас

      Любая потенциальная неисправность запасных частей — это риск для вас и вашего автомобиля. В первую очередь это относится к лампам головного освещения. Одна сломанная лампа сокращает видимость и безопасность для вас и водителей встречного транспорта. Лампы Philips X-tremeVision созданы для долгой и надежной службы. Они гарантируют хороший обзор и видимость на дороге в течение более длительного времени по сравнению с другими лампами высокой производительности.

      Высокая производительность обеспечивает больше света и продлевает срок службы

      Высокая производительность обеспечивает больше света и продлевает срок службы

      Лампы головного освещения Philips X-tremeVision отличаются выдающимся качеством работы. Их отличительные характеристики — увеличенная на 130 % яркость света и долгий срок службы. Срок службы до 450 часов* позволяет лампам Philips X-tremeVision занять первое место среди конкурентов (*тестирование моделей H4 и H7 при стандартном напряжении 13,2 В).

      Одна из самых ярких ламп для великолепного качества освещения

      Одна из самых ярких ламп для великолепного качества освещения

      Оптимизированное и точное расположение нити накаливания, газ под высоким давлением до 13 бар, специальное покрытие и высококачественное кварцевое стекло, пропускающее УФ-излучение, — лампы Philips X-tremeVision открывают новую эру автомобильного освещения. Они созданы для идеальной видимости и гарантируют непревзойденное качество.

      Самые безопасные лампы головного освещения, разрешенные к использованию на дорогах

      Самые безопасные лампы головного освещения, разрешенные к использованию на дорогах

      Philips X-tremeVision — самые безопасные, эффективные и удобные лампы головного освещения, разрешенные к использованию на дорогах. Полностью сертифицированы по стандартам ECE.

      Свет значительно белее для большего комфорта и безопасности

      Яркий белый свет (до 3500 K) значительно белее света стандартных ламп головного освещения. Запатентованная технология Philips Gradient Coating™ обеспечивает более мощный световой поток. Один из высочайших показателей яркости и невероятный комфорт во время вождения.

      Непревзойденное качество света и производительность

      Благодаря повышенной яркости и цветовой температуре лампы Philips X-tremeVision демонстрируют одни из лучших показателей производительности в сегменте галогенных ламп.

      Отличная контрастность для комфортного вождения

      Повышенная цветовая температура ламп головного освещения Philips X-tremeVision (в моделях H1, H4 и H7) позволяет лучше концентрироваться на дороге и воспринимать контрасты на большом расстоянии. Управлять автомобилем в темное время суток становится намного удобнее и безопаснее.

      До 130% больше яркости для увеличения обзора и сокращения времени реакции

      Безупречное освещение особо важно на расстоянии: как правило, необходимо осветить 75–100 метров перед автомобилем. Автомобильные лампы Philips X-tremeVision повышают видимость, обеспечивая до 130 % больше света на дороге. Вы сможете раньше распознавать препятствие или потенциальную опасность.

      Технические характеристики

      • Описание продукта

        Технология
        Галоген
        Тип
        H7
        Линейка продукции
        X-tremeVision
        Применение
        • Дальний свет
        • Ближний свет
        Соответствие нормам ECE
        ДА
        Цоколь
        PX26d

      • Электрические характеристики

        напряжение
        12  В
        мощность в ваттах
        55  Вт

      • Световые характеристики

        Люмен
        1500 ±10 %  лм
        Цветовая температура
        до 3700  K

      • Срок службы

        Срок службы
        До 450 ч

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        12972XV+S2
        Код для заказа
        35026528

      • Информация об упаковке

        Тип упаковки
        S2
        EAN1
        8727900350265
        EAN3
        8727900350272

      • Информация об упакованном продукте

        Количество упаковок
        2
        MOQ (для профессионалов)
        10
        Высота
        13,3  см
        Длина
        11,0  см
        Вес нетто одного изделия
        50,9  г
        Ширина
        5,3  см

      • Информация об упаковке

        Вес брутто одного изделия
        509  г
        Высота
        12,0  см
        Длина
        28,6  см
        Ширина
        14,1  см

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Выше видимость
        Характеристики изделия
        До 130 % более яркий свет

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