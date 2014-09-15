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Превосходное качество с X-treme
Автомобильные лампы Philips X-tremeVision — одни из самых ярких ламп среди представленных на рынке. Они превосходят большинство прочих автомобильных ламп: на 130 % больше яркости, луч света длиннее. Такие характеристики позволяют лучше видеть дорогу, быстрее реагировать и делают движение безопаснее.Узнать обо всех преимуществах
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Любая потенциальная неисправность запасных частей — это риск для вас и вашего автомобиля. В первую очередь это относится к лампам головного освещения. Одна сломанная лампа сокращает видимость и безопасность для вас и водителей встречного транспорта. Лампы Philips X-tremeVision созданы для долгой и надежной службы. Они гарантируют хороший обзор и видимость на дороге в течение более длительного времени по сравнению с другими лампами высокой производительности.
Лампы головного освещения Philips X-tremeVision отличаются выдающимся качеством работы. Их отличительные характеристики — увеличенная на 130 % яркость света и долгий срок службы. Срок службы до 450 часов* позволяет лампам Philips X-tremeVision занять первое место среди конкурентов (*тестирование моделей H4 и H7 при стандартном напряжении 13,2 В).
Оптимизированное и точное расположение нити накаливания, газ под высоким давлением до 13 бар, специальное покрытие и высококачественное кварцевое стекло, пропускающее УФ-излучение, — лампы Philips X-tremeVision открывают новую эру автомобильного освещения. Они созданы для идеальной видимости и гарантируют непревзойденное качество.
Philips X-tremeVision — самые безопасные, эффективные и удобные лампы головного освещения, разрешенные к использованию на дорогах. Полностью сертифицированы по стандартам ECE.
Яркий белый свет (до 3500 K) значительно белее света стандартных ламп головного освещения. Запатентованная технология Philips Gradient Coating™ обеспечивает более мощный световой поток. Один из высочайших показателей яркости и невероятный комфорт во время вождения.
Благодаря повышенной яркости и цветовой температуре лампы Philips X-tremeVision демонстрируют одни из лучших показателей производительности в сегменте галогенных ламп.
Повышенная цветовая температура ламп головного освещения Philips X-tremeVision (в моделях H1, H4 и H7) позволяет лучше концентрироваться на дороге и воспринимать контрасты на большом расстоянии. Управлять автомобилем в темное время суток становится намного удобнее и безопаснее.
Безупречное освещение особо важно на расстоянии: как правило, необходимо осветить 75–100 метров перед автомобилем. Автомобильные лампы Philips X-tremeVision повышают видимость, обеспечивая до 130 % больше света на дороге. Вы сможете раньше распознавать препятствие или потенциальную опасность.
Особенности изделия
Описание продукта
Срок службы
Световые характеристики
Электрические характеристики
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