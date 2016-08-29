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    Xenon WhiteVision gen2 Ксеноновая лампа для фар головного освещения

    42403WHV2S1

    Чистый, яркий белый свет рассеивает темноту

    Автомобильные лампы Philips Xenon WhiteVision второго поколения обладают насыщенным белым светом, который более ярко и равномерно освещает дорогу. Идеальный выбор: ксеноновые лампы головного освещения, цветовая температура которых совпадает с температурой светодиодных ламп.

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    Xenon WhiteVision gen2 Ксеноновая лампа для фар головного освещения

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    Чистый, яркий белый свет рассеивает темноту

    Яркий, более белый свет повышает концентрацию внимания водителя

    • Тип лампы: D3S
    • В упаковке: 1 шт.
    • 42 В, 35 Вт

    Непревзойденный белый свет, который максимально приближен к свету других светодиодных ламп автомобиля

    Лампы головного освещения Philips Xenon WhiteVision второго поколения — это прекрасный выбор для водителей, которые предпочитают четкий белый свет, как у светодиодных ламп. Обладая цветовой температурой светодиодных ламп, ксеноновые лампы Xenon WhiteVision второго поколения идеально подходят для головного освещения.

    Кристально чистый белый свет для повышенной видимости

    Благодаря цветовой температуре до 5000 К лампы Philips Xenon WhiteVision освещают дорогу перед вами четким, чистым белым светом, который рассеивает темноту. Вместо того чтобы постоянно всматриваться вдаль, вы можете наслаждаться безопасной и захватывающей поездкой. С автомобильным освещением Philips вы больше не будете ограничены в возможностях при вождении в темноте.

    Высокая контрастность для улучшения видимости и более безопасного вождения

    Управляя автомобилем в темноте, крайне необходимо быстро замечать дорожные знаки и разметку на дороге. Лампы Xenon WhiteVision излучают насыщенный белый свет, который равномерно освещает путь. С учетом высокой цветовой температуры обеспечивается превосходная контрастность и свет лучше отражается от различных объектов и дорожных знаков — а вождение становится более комфортным и безопасным. Известно, что многие аварии происходят из-за переутомления водителей, теряющих концентрацию внимания. Более белый свет помогает удерживать концентрацию и не терять бдительности при вождении в темноте.

    Более мощный луч света для повышенной видимости

    Мощная лампа головного освещения Philips WhiteVision второго поколения обеспечивает более высокую интенсивность белого света. Она излучает свет высокого качества, гарантируя улучшение видимости до 120 % по сравнению с минимальным стандартом. Высочайшие характеристики освещения для уверенного управления транспортным средством.

    Яркий белый свет, который разрешено использовать на дорогах

    Несмотря на то, что яркий свет обеспечивает хорошую видимость, он не должен ослеплять водителей встречных автомобилей, так как это может повлиять на безопасность дорожного движения. Ксеноновые лампы головного освещения Xenon WhiteVision второго поколения прошли сертификацию по стандарту ECE, и их яркий белый свет разрешен для использования на дорогах, а также сочетается со светом светодиодов. Поэтому такое освещение позволяет повысить видимость для безопасного вождения, не причиняя неудобств другим водителям.

    Все ведущие производители автомобилей отдают предпочтение лампам Philips

    Высокотехнологичные автомобильные системы освещения Philips широко известны: мы внедряем инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips — это выбор всех ведущих автопроизводителей.

    Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к внешним воздействиям

    Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает неисправности на раннем сроке использования. Лампы Philips из кварцевого стекла способны выдержать резкие колебания температуры и более высокое внутреннее давление — они обеспечивают более яркий свет для улучшенной видимости на дороге. Все это в сочетании со специальной технологией c УФ-фильтром предохраняет лампы головного освещения от вредного ультрафиолетового излучения, поэтому вы можете быть уверены в их долговечности.

    Доступны наиболее популярные типы ламп: D1S, D2S, D2R и D3S

    Чтобы узнать, какая автомобильная лампа серии Xenon WhiteVision второго поколения подойдет для вашего автомобиля, зайдите на веб-сайт www.philips.com/automotive

    • Особенности изделия

      Ожидаемые преимущества
      Стиль
      Характеристики изделия
      Для энтузиастов своего дела

    • Описание продукта

      Применение
      • Дальний свет
      • Ближний свет
      Обозначение
      D3S Whitevision
      Соответствие нормам ECE
      ДА
      Линейка продукции
      Xenon WhiteVision gen2
      Технология
      Ксенон
      Тип
      D3S

    • Срок службы

      Срок службы
      2500 ч.

    • Световые характеристики

      Люмен
      3200 ±350
      Цветовая температура
      До 5000 К

    • Электрические характеристики

      мощность в ваттах
      35  Вт
      напряжение
      42  В

    • Информация для заказа

      Регистрация заказа
      42403WHV2S1
      Код для заказа
      37735433

    • Информация об упаковке

      EAN1
      8727900377354
      EAN3
      8727900377361
      Тип упаковки
      S1

    • Информация об упакованном продукте

      Вес брутто одного изделия
      138  г
      Длина
      12.5  см
      Ширина
      6.8  см
      Высота
      13.7  см
      Количество упаковок
      1
      MOQ (для профессионалов)
      2

    • Информация об упаковке

      Длина
      14.6  см
      Ширина
      13.1  см
      Высота
      14  см
      Вес брутто одного изделия
      0.276  кг

    Badge-D2C

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