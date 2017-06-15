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  • Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету
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    Xenon X-tremeVision gen2 Ксеноновая лампа для фар головного освещения

    42403XV2C1

    Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету

    Лампы X-tremeVision второго поколения, интенсивность света которых достигает максимума, — последняя разработка в области ксеноновых технологий. Превосходные характеристики освещения расширяют возможности водителей, поэтому вождение станет более комфортным и безопасным.

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    Xenon X-tremeVision gen2 Ксеноновая лампа для фар головного освещения

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    Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету

    Вы увидите каждый поворот, неровность и препятствие на дороге

    • Тип лампы: D3S
    • 42 В, 35 Вт
    • Количество ламп: 1 шт.
    Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла

    Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла

    Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла способны выдержать резкие колебания температуры. Лампы выдерживают высокое давление внутри колбы, поэтому такое кварцевое стекло обеспечивает более мощный свет, который, в свою очередь, улучшает условия вождения независимо от уровня освещенности дороги перед автомобилем.

    Улучшенная видимость для безопасного и комфортного вождения

    Освещение — важнейшее условие безопасного вождения. Повышение качества освещения помогает предотвратить аварийные ситуации. Лампа Xenon X-tremeVision второго поколения улучшает видимость, позволяя раньше замечать препятствия и дорожные знаки и реагировать заранее. При выборе спектрального состава излучения лампы учитывалась естественная цветочувствительность глаз, а цветовая температура 4800 К гарантирует комфортный для глаз свет, что делает вождение в ночное время более безопасным и комфортным.

    Компания Philips — разработчик инновационной технологии Xenon HID

    Лампы Xenon HID (High Intensity Discharge — разряд высокой интенсивности) производят в два раза больше света, обеспечивая лучшую видимость на дороге в любых условиях. В ходе исследований было выявлено, что свет автомобильных ксеноновых ламп помогает водителям сохранять концентрацию внимания и быстрее реагировать на препятствия и дорожные знаки, чем при использовании традиционных ламп. Интенсивный белый свет, схожий с дневным светом, лучше всего рассеивает темноту.

    Мы соблюдаем стандарты качества, установленные нормами ECE

    Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для рынка оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве изделий.

    Автомобильные лампы Philips отмечены наградами

    Наши высококачественные и инновационные лампы для автомобильных фар удостоены наград и признаются экспертами в автомобильной отрасли.

    Philips — выбор большинства ведущих производителей автомобилей.

    Уже в течение 100 лет Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

    Свет направляется на нужный участок перед автомобилем

    Помимо мощности ламп головного освещения, важна точная направленность света. В ксеноновых лампах Xenon X-tremeVision plus используется технология точного изгиба дуги в пределах 150–350 мкм. А это значит, что будет освещен именно тот участок дороги, который необходим, и вы не будете ослеплять водителей встречных автомобилей.

    Xenon X-tremeVision plus: превосходные характеристики освещенности

    В лампах Xenon X-tremeVision plus применена технология Philips Xenon, которая обеспечивает высокое качество освещения. Удлиненный луч света и до 150 % больше видимости позволяют заметить препятствия раньше и среагировать заранее. Благодаря улучшенной освещенности обочины вы раньше заметите потенциальную опасность, например пешехода или примыкающую дорогу. Эти лампы ярко освещают каждый поворот, неровность и препятствие на дороге, подойдут для самых сложных дорожных условий и понравятся даже самым требовательным водителям.

    Автомобильные лампы Philips защищены от повреждений, вызываемых УФ-излучением

    Специальная технология Philips c УФ-фильтром предохраняет фары головного освещения от вредного ультрафиолетового излучения, что делает кварцевое стекло Philips идеальным вариантом при любых условиях вождения. Дополнительный защитный слой обеспечивает долговечность ламп головного освещения.

    • Особенности изделия

      Ожидаемые преимущества
      Больше света
      Характеристики изделия
      Откройте для себя все возможности света

    • Описание продукта

      Применение
      • Дальний свет
      • Ближний свет
      Цоколь
      PK32d-5
      Обозначение
      D3S X-tremeVision
      Соответствие нормам ECE
      ДА
      Линейка продукции
      Xenon X-tremeVision gen2
      Технология
      Ксенон
      Тип
      D3S

    • Срок службы

      Срок службы
      2500 ч.

    • Световые характеристики

      Люмен
      3200 ±450  лм
      Цветовая температура
      До 4800 К

    • Электрические характеристики

      мощность в ваттах
      35  Вт
      напряжение
      42  В

    • Информация для заказа

      Регистрация заказа
      42403XV2C1
      Код для заказа
      37717033

    • Информация об упаковке

      Тип упаковки
      C1
      EAN1
      8727900377170
      EAN3
      8727900377187

    • Информация об упакованном продукте

      Вес брутто одного изделия
      77  г
      Длина
      5  см
      Ширина
      5  см
      Высота
      9  см
      Количество упаковок
      1
      MOQ (для профессионалов)
      2

    • Информация об упаковке

      Длина
      11  см
      Ширина
      10  см
      Высота
      6  см

    Badge-D2C

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